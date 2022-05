Ermal Meta publikon librin e tij të parë, ‘Domani e per sempre’/ Nga 19 maji, në të gjitha libraritë! Së shpejti edhe serial!

Këngëtari i njohur me origjinë shqiptare, Ermal Meta ka ndarë me ndjekësit për herë të parë një foto të kopertinës së romanit të tij të parë “Domani e per sempre” (Nesër e përgjithmonë) i cili do jetë nga 19 maj në të gjitha libraritë për të gjithë lexuesit.





“Më në fund në duart e mia. Mezi pres që ta keni edhe ju. Urra! Jam shumë i lumtur”, shkruan Meta.

Librit i janë shitur të drejtat për t’u kthyer në prodhim kinematografik. Ato janë blerë nga producenti Carlo degli Esposti Palomar për të realizuar një serial televiziv.

Personazhet e romanit vendosen në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore në Gjermani, SHBA dhe Shqipëri. Ende pa dalë në qarkullim libri ka ngjallur shumë interes nga botuesit kryesorë anglezë dhe gjermanë.