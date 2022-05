Goditje e re energjitike/ Shfaqen baktere që “hanë” karburantin në rezervuar

99% e mikrobeve në triliona lloje të baktereve, protozoarëve dhe kërpudhave (pa viruse) që jetojnë në Tokë mbeten të panjohura, sipas një studimi të udhëhequr nga Kenneth J. Locey i Qendrës Mjekësore Universitare Rush në Çikago, botuar në një Organizatë Ndërkombëtare gjashtë vite më parë.





Çdo kërkim në një mjedis të paeksploruar ka një shans të mirë për të gjetur një pjesë të re të kësaj enigme të madhe biologjike. Ky është rezultati i një studimi nga Instituti për Biologjinë e Integruar (I²SysBio), nga CSIC dhe Universiteti i Valencias, i cili ka gjetur një ” mikrobik specifik për jetën mikrobike ” në kapakët e rezervuarit të karburantit të makinave që ndryshon nga ai që gjendet në tokat e kontaminuara me naftë dhe me aftësi për të mbijetuar në ambjente ekstreme.

Në atë kohë ata gjetën gjithashtu një specie të panjohur bakteresh , të gjinisë Isoptericola dhe madje të papagëzuar, “me potencial të madh për biodegradimin e karburanteve nga mjediset e kontaminuara me naftë ose benzinë”.

Aftësia për të korrigjuar (korrigjimin e infeksionit me elementë natyrorë) bakteret e kësaj gjinie u përshkrua, ndër të tjera, nga Erko Stackebrandt, mikrobiolog në Universitetin e Mynihut. Por deri tani kërcellet janë studiuar në vendet ku kanë ndodhur derdhje karburanti apo vaji.

Studimi, i botuar në Nature Npj Biofilms and Microbiomes, kërkoi konsumatorët e karburantit që drejtojnë makinat e tyre çdo ditë ku prania e benzinës dhe e naftës është e përhershme.

Qëllimi ishte gjetja e mikroorganizmave që nuk e shfaqin aktivitetin e tyre në skenarë të rastësishëm, por që i janë përshtatur këtij mjedisi dhe ekosistemit të tij, për të pasur një sjellje më të mirë në projektet e dekontaminimit.

Biologu Manuel Porcar Miralles, bashkautor i projektit dhe i lidhur me ekipin kërkimor dhe Darwin Bioprospecting Excellence, shpjegon se gjithçka tregonte një model të qartë të degradimit të karburantit. “Ne kultivojmë lloje të ndryshme mikrobike që dekompozohen midis 50% dhe 60% të karburantit brenda disa javësh.” Ndër të gjitha bakteret, një specie e panjohur e gjinisë Isoptericola me një aftësi të madhe për të hequr ndotjen.

Studimi argumenton se “rrjedhjet e karburantit janë një nga shkaqet kryesore të ndotjes së tokës dhe ujit”. Përballë këtij problemi, ekipi, me botime të ndryshme mbi mikrobet, konsideroi se “bakteret kanë evoluar gjatë miliarda viteve dhe, si rezultat, kanë zhvilluar një gamë shumë të ndryshme të rrugëve metabolike që u mundësojnë atyre të marrin energji nga pothuajse të gjitha përbërjet organike. “Prania e tyre e kudogjendur në natyrë, diversiteti metabolik, ritmet e larta të rritjes dhe aftësia e tyre për horizontale i bën ata kandidatë perfektë për bioremeditimin e ndotësve”.

“Makinat me motorë me djegie të brendshme “, sipas studimit, “janë ende më të përdorurat, por nuk konsideroheshin më parë si burim i baktereve të lidhura bioteknologjikisht.” Me këtë në mendje, ata panë vrimën që strehon kapakun e rezervuarit të makinës, sepse ajo bie në kontakt me karburantin, është subjekt i luhatjeve të mëdha të temperaturës, është e thatë dhe në kontakt me pjesën e jashtme: “Është një mjedis ideal për të gjetur dhe izolojnë bakteretpërshtatur me kushtet ku i vetmi burim i drejtpërdrejtë i karbonit që marrin janë hidrokarburet.

Zbulimi i një komuniteti mikrobial efektiv në degradimin e lëndëve djegëse në një mjedis kaq armiqësor dhe zbulimi i një bakteri të panjohur me kapacitete të larta në këtë fushë kanë aplikime në bioremediation. Siç e përmbledh Porcar, “ka dy strategji themelore biologjike: ose prisni që mikroorganizmat të veprojnë vetë ose mund të ndërhyni duke inokuluar të përzgjedhurit sepse ato shpërbëjnë veçanërisht mirë hidrokarburet”.