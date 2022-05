Historia e dhimbshme 11-vjeçarit të përdhunuar nga rusët në sy të nënës, që komunikon vetëm me vizatime

Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut po mban sot një seancë urgjente në Gjenevë, duke shqyrtuar provat e shkeljeve të supozuara të Moskës në Ukrainë.

Zëvendësministrja e Jashtme e Ukrainës, Emine Dzhaparova pretendoi se Rusia po kryen “shkeljet më të tmerrshme të të drejtave të njeriut në kontinentin evropian në dekada”.

“Këto kanë qenë 10 javë tmerri të plotë për njerëzit e vendit tim. Tortura dhe zhdukjet me forcë, dhuna seksuale dhe me bazë gjinore; lista e krimeve të Rusisë është e pafundme. Vetëm bota duke qëndruar e fortë në solidaritet me popullin ukrainas mund ta mposhtë këtë të keqe të pastër.”-tha ajo.

Më pas, Dzhaparova ngriti një foto me vija të zeza, të vizatuara nga një djalë 11-vjeçar, i cili tha se ishte përdhunuar para nënës së tij.

Today Ukraine’s Deputy Foreign Minister @EmineDzheppar showed this picture, by an 11 year old boy who was raped by Russian forces in front of his mother.

He is still too traumatised to speak.

The @UN_HRC must vote today to establish a new inquiry into violations by Russia. pic.twitter.com/xXrCM8weZl

— UK Mission Geneva (@UKMissionGeneva) May 12, 2022