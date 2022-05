Kush do ta marrë kreun e Partisë Demokratike? Ky është qyteti nga Berisha do të nisë fushatën

Gara për kreun e Partisë Demokratike po hyn në muajin e fundit. Mësohet se ish-kryeministri Sali Berisha do ta nisë fushatën e tij për zgjedhjet e 22 Majit nga qyteti i Elbasanit.





Gjatë pasdites së sotme, Berisha do të jetë në Teatrin Skampa, ku do të takojë dhe anëtarët e Partisë, për të shpalosur platformën e tij për kryetar.

“Diten e premte dt.13.05.2022 ora 16.30 ne Teatrin Skampa zhvillohet takimi me liderin historik te Partise Demokratike Prof.Dr. Sali Berisha per shpalosur platformen e tij si kandidat per postin e Kryetarit te PDSH”, njofton zyra e shtypit pranë Berishës.