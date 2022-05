Lejonte ndërtimet pa leje, dënohet me burg kryeinspektori i IMT-së në Himarë! Për çfarë akuzohet

Gjykata e Lartë ka vendosur masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës” ndaj Kryeinspektorit të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Himarë, të cilën policia e ka ekzektuar këtë të premte.





Funksionari me iniciale M. N., 37 vjeç, banues në Sarandë ishte dënuar më herët nga Gjykata e Apelit në Vlorë me masën “Detyrim paraqitje”, pasi dyshohet se, me veprimet dhe mosveprimet e tij, ka lejuar ndërtime pa leje, në zona të ndryshme, në Himarë.

Sipas policisë, materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë:

DVP Vlorë

Specialistët e Hetimit të Krimit Ekonomiko-Financiar në DVP Vlorë bënë ekzekutimin e vendimit penal të Gjykatës së Lartë, për shtetasin M. N., 37 vjeç, banues në Sarandë, Kryeinspektor pranë Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Himarë

Gjykata e Lartë ka vendosur prishjen e Vendimit datë 28.07.2021, të Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila kishte vendosur masën “Detyrim paraqitje”, dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, datë 14.07.2021”, e cila ka caktuar për këtë shtetas masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”

Ky shtetas dyshohet se, me veprimet dhe mosveprimet e tij, ka lejuar ndërtime pa leje, në zona të ndryshme, në Himarë.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.