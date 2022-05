A mund të paditet Serbia për gjenocidin në Kosovë?

“Do të ngrejmë padi ndaj krimit dhe gjenocidit të Serbisë në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Themelimi i Institutit për Krime Lufte me mision të përcaktuar qartë, financim adekuatë dhe me njerëz profesionist dhe kompetent. Fuqizimi i departamentit për krime lufte benda Prokurorisë Speciale, me një numër të mjaftueshëm prokurorësh dhe bashëpunëtor të mire trajnuar”, këto premtime, Albin Kurti i kishte bërë gjatë prezantimit të planprogramit qeverisë së tij, pasi mori mandatin e kryeministrit.