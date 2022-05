“Soros, Rama antishqiptarë të tërbuar!” Shpallja ‘non-grata’ nga SHBA-të, Berisha “mbron” Blinkenin: Absolutisht s’është antishqiptar

Ish-kryeministri i vendit, Sali Berisha nuk ka përdorur cilësime përkeqësuese këtë të premte ndaj Sekretarit amerikan të Shtetit, Antony Blinken, pavarësisht se ky i fundit e komunikoi shpalljen e tij “non-grata” nga SHBA-të para rreth një viti.

Nga Elbasani, Berisha theksoi se Blinkeni nuk është “antishqiptar”, ndryshe nga kryeministri Edi Rama dhe filantropi George Soros, që i cilësoi si “antishqiptarë të tërbuar”.

“Një antishqiptar i tërbuar, siç është George Soros, i faktuar në të gjitha projektet e tij për ndarje, përçarje të Kosovës, për ideologjinë e tij që nuk pajtohet kurrkund me vlerat që ne besojmë, që nuk pajtohet kurrkund me interesat tona e pa që kishte një pengesë në këtë rrugë dhe loboi fuqishëm kundër meje duke shfrytëzuar Edi Ramën, bënë raporte mbi të cilat firmos Sekretari i Shtetit.

Unë jam i sigurt se Anthony Blinken nuk është antishqiptar dhe ua them këtu në mënyrën më absolute, nëse do të kisha dyshimin më të vogël do ua thoja, nuk njoh asgjë para interesit kombëtar. Por ai nuk mund të jetë, ai nuk është dhe nuk ka asnjë arsye të jetë antishqiptar, por George Soros po, Edi Rama po. Jo se e them unë, por janë aktet që bën, ndër më turpërueset. S’kishte gjë më të rëndë se ajo e djeshmja (rrëzimi i rezolutës për Srebrenicën në Kuvend).

Si mundet ne të mos kemi ndjeshmëri ndaj një kombi që në një kamp ka varrosur 8 mijë djem dhe burra. Si mundet? Dhe pastaj vjen si njeriu që nuk ka përgjegjësi, por njeriu pa përgjegjësi ka qenë njeriu primitiv, u bëmë njerëz të qytetëruar dhe dolëm në civilizim sepse u bëmë të përgjegjshëm, morëm përgjegjësitë tona. Del dhe thotë se fajin e ka ky për rezolutën”, theksoi Berisha ndër të tjera.