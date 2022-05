Vila 760 mijë euro në Lalz, Bardhi: Pronari rri ditë-natë me Ramën

Vila në Lalz e cila sipas Sekretarit të Përgjithshëm të PD Gazment Bardhi vjen nga radhët e grupit të Berishës, vijon të ngjallë debate brenda selisë blu. I ftuar në Radarin Informativ në Abc, Bardhi hezitoi të thotë emra, por theksoi se sipas tij pronari i vilës rri me Olsi Ramën, vëllanë e kryeministrit.

“S’kemi pse etiketojmë çdokënd si i shitur dhe i blerë. Demokratët ta shohin kush rri me Olsi Ramën. Ju e dini që unë skam bërë kurrë asnjë akuzë që s’e kam provuar. Ky është diskutim që nëse do duhet të bëhet të bëhet në ambientet e partisë demokratike. Kush do të vijë atje dhe ta pranojë. Çoni një kamera atje dhe pyesni banorët se kush banon në këtë vilë. I njëjti që ka këtë vilë rri me Olsi Ramën, nga mëngjesi deri në darkë. Ju mund të vërtetoni se kush është poseduesi i kësaj vile. Kjo s’është çështje emrash. Ka dhe të tjerë po nuk është ky thelbi i diskutimit”.