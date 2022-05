Yuri Kim këmbënguli se nuk do t’i hiqet ‘non grata’, Berisha: Do të më prishë garën për kreun e PD-së

Ish-kryeministri Sali Berisha iu përgjigj deklaratës së përsëritur rë Yuri Kim, se askujt nuk i është hequr ‘non grata’ nga SHBA-të.





Berisha tha se kjo është ndërhyrje e pastër në prag të zgjedhjeve të brendshme për kryetarin e PD-së.

“Fushatë elektorale kundër Sali Berishës, në prag të garës së tij për kreun e PD. I bëj thirrje qeverisë së Biden, që të mos lejojë përfaqësuesen e tij që të ndërhyjë në punët e brendshme të partive në Shqipëri”, tha Berisha.

Gjatë një interviste televizive mbrëmjen e djeshme ambasadorja amerikane Yuri Kim, u shpreh se SHBA e ka bërë të qartë se nuk do të bashkëpunojë me një politikan të shpallur non grata nga ana e tyre.

Sipas saj nuk ka asnjë shans që Berishës ti hiqet ky etiketim, edhe në rast se administrata amerikane do të ndryshojë.