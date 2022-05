Zgjedhja e Presidentit/ Partitë e vogla pjesë e procesit, Alibeaj nuk merr pjesë në takimin me Ballën. Çfarë po ndodh me negociatat

Teksa na ndajnë vetëm tre ditë nga raundi i parë për zgjedhjen e Presidentit të ri të shtetit, i cili do të pasojë në këtë detyrë Ilir Metën, sot kanë vijuar negociatat mes grupeve parlamentare.





Takimet janë zhvilluar të ndara. Në orën 09:00 nisi takimi mes Ballës dhe Mesila Dodës, ndërsa në orën 10:00 kreu i grupit parlamentar të PS-së u takua me Fatmir Mediun.

Enkelejd Alibeaj edhe pse ndodhet në kryesi, nuk ishte në takim me Taulant Ballën. Ai do të ketë një prononcim për mediet.

Sipas një platforme të prezantuar nga Enkelejd Alibeaj, kandidati për President duhet të jetë së pari antikomunist. PS e ka refuzuar këtë platformë.

Ndërsa Mediu është shprehur se do të ishte mirë që opozita të dilte me një kandidat të përbashkët dhe të merrte pjesë në proces.

Sipas Mediut, nëse nuk dilet me një kandidaturë konsensuale, atëherë opozita duhet të mbajë një qëndrim.

Mësohet se socialistët nuk do të kenë një emër në raundin e parë, duke i lënë rrugë të hapur negociatave

Ndërkohë, opozita është bërë pjesë e procesit duke shpresuar në sinqeritetin e maxhorancës se nuk do ta zgjedhë vetëm me votat e saj kreun e shtetit pas tre raundeve të para kur kërkohen vetëm 71 vota.

Mediu: Pa dakordësi me opozitën, nuk ka me mazhorancën

Pas takimit me Ballën, Damian Gjiknurin dhe Elisa Spiropalin, kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu tha se duhet një proces i përbashkët opozitar për të përcaktuar kandidaturat që plotësojnë kushtet. Me aq sa po shoh procesin, tha Mediu, të hënën nuk besoj se do të ketë një kandidat.

“Duhet të kemi një proces të përbashkët opozitar për të përcaktuar kandidaturat që plotësojnë kushtet. Siç shoh procesin, nuk mendoj se do të ketë kandidat ditën e hënë. Është absurde që politika të përjashtojë politikën. Besoj që nuk mund ta ngushtojmë vetëm në një profil të caktuar, të jemi më të gjerë sa i përket kritereve. Qëndrimi ynë është që do të kemi një dakordësi të opozitës, pastaj me mazhorancën”, tha Mediu.

Idrizi: PDIU ka vullnetin për të marrë pjesë në procesin për zgjedhjen e Presidentit

“PDIU e ka gjithë vullnetin të marrë pjesë në procesin e zgjedhjes së presidentit dhe të luajë rolin e saj.” Kështu është shprehur para gazetarëve kryetari i kësaj partie Shpëtim Idrizi i cili bashkë me Mesila Dodën u takuan mëngjesin e së premtes me kreun e Grupit Parlamentar socialist. Taulant Balla.

Idrizi theksoi se në situatën në të cilën gjendet politika shqiptare momentalisht, është e rëndësishme që kreu i ri i shtetit të zgjidhet në mënyrë konsensuale dhe që të mos jetë i njëanshëm. Kreu i PDIU tha se në këtë takim gjetën një vullnet të mirë dhe u duk i bindur që nuk do të zgjidhet një president i njëanshëm.

“Është një detyrim kushtetues, që në tre raundet e para duhet të jetë me konsensus. E theksuam këtë gjë. Nëse zgjidhet në mënyrë të njëanshme, shërben për të zgjidhur krizën. Presidenti duhet të jetë një person, thellësisht me eksperiencë politike. Një president që mbart edhe pjesën tjetër të konsensusit do ta luante shumë mirë këtë rol. Ne gjetëm një vullnet të mirë. Nuk do të kemi një president të zgjedhur në mënyrë të njëanshme. Ramë dakord, që kemi hyrë në një proces kushtetues….Duhet të fokusohemi në emra konkretë.”

Sa i përket emrave konkretë, Idrizi tha se ishte ende herët që në këtë takim të sotëm të listoheshin emra.

“Sot nuk janë propozuar emra. Palët duhet të bashkohen tek ai president mbi palët. PDIU e ka treguar që është gjithnjë e gatshme që të takohet më të gjithë. Kemi heshtur dhe nuk fusim duart në problemet e një partie si PD. Kjo parti si aset dhe e mirë politike, është e nevojshme për të balancuar pluralizmin”.

“Mediu na dha një qasje konkrete”/ Balla: Nuk duam ta vrasim procesin e zgjedhjes së PresidentitLexime

Kryetari i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla bëri me dije se në takimet me dy grupet parlamentare të opozitës arritën të vendosin piketa që do të sjellin president konsensual.

“Bashkë me kolegët Gjiknuri dhe Spiropali zhvilluam një raund të dytë takimesh me 2 prej 3 grupeve parlamentare të opozitës. PS e ka dëshmuar edhe sot disponibilitetin për të kaluar në diskutime konkrete me emrat e kandidatëve për president. Me të dyja grupet ka pasur gatishmëri për të hedhur në tavolinën e bisedimeve emra konkret. Mediu na informoi për një qasje për të ardhur me një emër ose disa emra konkret nga opozita për një përpjekje që po bën Mediu.

Vijoj të shpresoj që të ketë një vendimmarrje për të ardhur dhe ata në tryezën e diskutimeve. Disponibiliteti është për t’i dhënë një president të të gjithë shqiptarëve, por ka disa afate, nuk kemi më mundësi të shtyjmë afatet. Me 16 është afati i parë ndërsa afati i fundit është data 23 maj. Janë disa biseda shumë të frytshme, sot më në fund kemi arritur të vendosim piketa dhe shina të një procesi që mund të na çoj tek një president sa më konsensual. Ne nuk duam ta vrasim procesin, kjo do të ishte kundërshti e asaj që po flasim. Kemi rënë dakord që të ulemi në vijim”, tha Balla.