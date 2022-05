ANALIZË: Obsesioni ‘Portokalli’ i Putinit! Si një fiksim njëzet-vjeçar me revolucione me ngjyra çoi një luftë katastrofike

Më 26 mars, ndërsa sulmi i presidentit rus Vladimir Putin ndaj Ukrainës mori një kthesë gjithnjë e më brutal, Presidenti i SHBA Joe Biden bëri një koment që shkaktoi një stuhi të shkurtër zjarri në Uashington. Duke ardhur në fund të një fjalimi të madh për aleatët e NATO-s në Poloni, ai u largua nga skenari dhe deklaroi se Putini “nuk mund të qëndrojë në pushtet”. Edhe pse deklarata nuk ishte shumë e diskutueshme – së bashku me ukrainasit, shumica e amerikanëve dhe aleatëve të tyre në NATO do të ishin të lumtur ta shihnin Putinin të largohej – dukej se shënonte një largim befasues nga përpjekjet e kujdesshme të administratës për të shmangur përshkallëzimin me Moskën. Presidenti sqaroi shpejt se komentet e tij ishin personale, jo politike, dhe vendi vazhdoi përpara.





Të pakujdesshme ose jo, megjithatë, fjalët e Bidenit pothuajse me siguri nuk i humbën Putinit. Kremlini është fiksuar prej kohësh në kërcënimin e supozuar të ndryshimit të regjimit të mbështetur nga SHBA. Prej vitesh, pretendime të tilla kanë ofruar një pretekst të përshtatshëm për represionin e Rusisë ndaj popullsisë së saj, duke i lejuar qeverisë të godasë në mënyrë të pamëshirshme ata që tregojnë ndonjë shenjë mospajtimi, si dhe figurat e opozitës, mediat dhe organizatat e pavarura thjesht duke sugjeruar, shpesh me asnjë bazë, se janë të ndikuar nga Perëndimi. Megjithatë, fjalët dhe veprimet e liderëve amerikanë gjatë viteve të Putinit në pushtet i kanë dhënë gjithashtu karburant pretendimeve të tilla. Në të vërtetë, duke sugjeruar se ndryshimi i regjimit ishte në rregull, Biden mund të ketë qenë duke shprehur pa dashje një nga motivimet thelbësore të Putinit për pushtimin e Ukrainës në radhë të parë:

Paranoja e Putinit rreth ndryshimeve demokratike dhe ndërhyrjes politike perëndimore në rajonin rreth Rusisë nuk është e re. Por ajo ishte veçanërisht e pranishme në fillim të janarit 2022, mes ngritjes së trupave ruse në kufirin ukrainas, kur një seri protestash në shkallë të gjerë antiqeveritare shpërtheu në Kazakistan. Në atë kohë, Putini ishte tashmë i përfshirë në një përplasje të tensionuar me Perëndimin për Ukrainën. Megjithatë, kryengritja e Kazakistanit tronditi Kremlinin: një ish-republikë sovjetike, Kazakistani ndan një kufi tokësor prej 4700 miljesh me Rusinë dhe mundësia që regjimi i tij autoritar mund të ishte nën kërcënim dukej se ngjallte spektrin e një revolucioni tjetër popullor në pragun e Rusisë. Më 5 janar, Putini dërgoi me nxitim më shumë se 2000 trupa ruse në Kazakistan për të rivendosur rendin.

“Ne nuk do të lejojmë që situata të tronditet në shtëpi dhe nuk do të lejojmë që të ndodhin të ashtuquajturat revolucione me ngjyra,” tha ai.

Menjëherë pasi erdhën forcat ruse, protestat u shtypën me dhunë dhe në mes të një gjendjeje kombëtare të jashtëzakonshme, qeveria kazake rifitoi kontrollin. Në total, së bashku me mijëra arrestime, rreth 200 protestues u vranë dhe më shumë se 700 u plagosën.

Në Perëndim, reagimi i ashpër i Rusisë ndaj protestave të Kazakistanit pothuajse nuk u vu re. Shtatë javë më vonë, Rusia nisi luftën e saj në Ukrainë dhe ngjarjet në republikën e Azisë Qendrore u harruan shpejt. Megjithatë, veprimet e Rusisë në Kazakistan – dhe komentet e Putinit për to – ofrojnë një të dhënë të rëndësishme për një nga misteret e vazhdueshme rreth pushtimit të Ukrainës. Në javët para fillimit të sulmit, analistët perëndimorë dhe shtypi ndërkombëtar u përqendruan në masë të madhe në frikën e Putinit për zgjerimin e NATO-s. Të tjerë atëherë dhe që atëherë kanë theksuar qëllimin e tij për të rikrijuar perandorinë ruse. Të tjerë ende i kanë shpjeguar veprimet e tij duke e quajtur të çmendur dhe të paqëndrueshëm ose duke vënë në dyshim racionalitetin e tij, “i ashtuquajturi revolucion me ngjyra” në shtëpi – lloji i rebelimit pro-demokracisë që, në narrativën e Kremlinit, është bërë sinonim i ndryshimit të regjimit të mbështetur nga SHBA, veçanërisht në tokat e ish-Bashkimit Sovjetik.

Në Shtetet e Bashkuara, revolucionet me ngjyra duken si ngjarje nga një epokë e kaluar: termi zakonisht përdoret për t’iu referuar transformimeve paqësore politike që ndodhën në Serbi në 2000, Gjeorgji në 2003, Ukrainë në 2004 dhe Kirgistan në 2005. Këto lëvizje u mbështetën nga Perëndimi, veçanërisht nga Uashingtoni, por ata u drejtuan kryesisht nga vetë njerëzit e atyre vendeve, të cilët po ngriheshin kundër regjimeve të dështuara dhe të korruptuara për të kërkuar liri dhe demokraci.Në Moskë, megjithatë, frika e vazhdueshme e presionit kundër regjimit nga poshtë u ka dhënë atyre ngjarjeve një vend qendror në ideologjinë antidemokratike dhe antiperëndimore të Kremlinit. Siç kanë pohuar prej kohësh zyrtarët rusë dhe vetë Putini, pothuajse çdo kryengritje popullore në Rusi dhe rajonin përreth saj është një përpjekje për një revolucion me ngjyra, dhe për këtë arsye duhet të mbështetet, nëse jo të nxitet, nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara. Në Bjellorusi në vitin 2020, si me ngjarjet e fundit në Kazahkstan,kur shpërthyen protesta të mëdha pas zgjedhjeve të manipuluara hapur nga presidenti bjellorus, Aleksandër Lukashenko, Kremlini filloi menjëherë të paralajmëronte për një “revolucion me ngjyra”. Në qendër të kësaj trashëgimie është Ukraina, e cila ka pasur jo një, por dy trazira që mund të konsiderohen revolucione me ngjyra – një dekadë pas Revolucionit Portokalli të vitit 2004, Ukraina përjetoi kryengritjen e Maidanit – dhe e cila vitet e fundit është orientuar gjithnjë e më shumë drejt Perëndimit. .

Kremlini ka kërkuar të portretizojë qeverinë ukrainase si një kukull të rrezikshme perëndimore në zemrën historike të Rusisë, e qeverisur nga një qeveri që është produkt i një grushti shteti të mbështetur nga Amerika dhe jo një shprehje e vullnetit demokratik të popullit ukrainas. Pak rëndësi ka që pretendime të tilla të mos kenë asnjë bazë në fakt ose që presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky fitoi pothuajse tre të katërtat e votave në zgjedhjet e vitit 2019 që përgjithësisht u konsideruan si të lira dhe të drejta. Për regjimin e Putinit , mundësia që ajo që ka ndodhur në Ukrainë gjatë dy dekadave të fundit të mund të përsëritet në vetë Rusinë është kthyer në një obsesion pothuajse ekzistencial.

Por narrativa e Kremlinit për ndërhyrjet politike në rritje nga Perëndimi nuk mbështet thjesht vendimin e Putinit për të ndjekur një pushtim maksimalist që synon rrëzimin e udhëheqjes ukrainase. Ndihmon gjithashtu për të shpjeguar pse pushtimi ka shkuar, nga këndvështrimi i tij, kaq keq. Të bindur nga propaganda e tyre se qeveria në Kiev ishte një krijim i Perëndimit dhe të djathtës ekstreme ukrainase, Putini dhe ata përreth tij supozuan se ajo do të shembet pothuajse sapo trupat ruse të kalonin kufirin dhe se vetë rusët do të përqafoheshin gjerësisht. . Në vend të kësaj, operacioni rus është themeluar shpejt, ndërsa ka bashkuar popullsinë ukrainase kundër Moskës më fuqishëm se kurrë.

Në mënyrë paradoksale, në kuadrin e opozitës së vet politike dhe të të gjithë aleatëve të tij në rajonin përreth, në terma të revolucionit me ngjyra, Kremlini e ka çuar veten në nisjen e një lufte katastrofike që në fund mund të bëjë më shumë për të minuar mbështetjen e Putinit në vend. ngjarje tjetër në dy dekadat e tij në pushtet.

DEMOKRATËT NË TBILISI

Historia që Kremlini pëlqen të tregojë për revolucionet me ngjyra ushqehet nga një përzierje e fuqishme gjeopolitike, paranojë dhe propagande, dhe shpesh është e vështirë të thuhet në çdo moment se cili nga këto prioritete është më i rëndësishmi. Por dy gjëra janë pa dyshim: fiksimi daton në fazën më të hershme të udhëheqjes së Putinit dhe ka marrë formë rreth rivalitetit intensiv SHBA-Rusi mbi të ardhmen politike të ish-Bashkimit Sovjetik.Në vitet e para pas ardhjes së Putinit në detyrë, Shtetet e Bashkuara dukej se kishin ndikim të gjerë në shumë pjesë të ish-Bashkimit Sovjetik. Në vitet 1990, pjesa e poshtme e ekonomisë ruse kishte rënë dhe Rusia kishte kaluar në një rënie të shpejtë; Uashingtoni, duke u mbështetur në fitoren e tij në Luftën e Ftohtë, po kërkonte të sillte demokracinë në të gjithë rajonin. Të rinj amerikanë, disa vite jashtë kolegjit, vraponin nëpër Kiev, Tbilisi dhe Moskë duke u përpjekur t’u shpjegonin njerëzve se si të qeverisnin veten. Më pas, pas pushtimit të Irakut nga SHBA në vitin 2003, Presidenti i SHBA-së Xhorxh W. Bush nisi të ashtuquajturën axhendë lirie, e cila arriti në një përpjekje ndërhyrëse për promovimin e demokracisë në shumë pjesë të botës. Më e rëndësishmja, kjo ofensivë e SHBA-së përkoi me një seri trazirash popullore kundër regjimeve të mbështetura nga Rusia ose miqësore me Rusinë.

Megjithëse rrethanat lokale ndryshonin shumë, këto trazira ndoqën të gjitha një model gjerësisht të ngjashëm, me një zgjedhje të diskutueshme që shkaktoi protesta në shkallë të gjerë, paqësore dhe përfundimisht kolapsin e regjimit. E para nga këto ndodhi në shtator 2000, më pak se një vit pasi Putini erdhi në pushtet, kur udhëheqësi serb Slobodan Millosheviç u mund nga Vojislav Koshtunica në zgjedhjet presidenciale serbe. Kur autoritetet pretenduan, në mënyrë të pabesueshme, se asnjë kandidat nuk kishte marrë shumicën e votave, shpërthyen protesta të mëdha dhe paqësore në atë që u bë e njohur si Revolucioni i Buldozerit. Pas një jave protestash, Millosheviçi dha dorëheqjen dhe Koshtunica u shpall fitues.

Ngjarje të ngjashme ndodhën në Gjeorgji në vitin 2003. Pas zgjedhjeve parlamentare të asaj vjeshte, presidenti Eduard Shevardnadze, i cili më parë kishte qenë ministër i jashtëm sovjetik, pretendoi se partia e tij kishte fituar, por exit poll-et dhe një tabelim paralel i votave treguan se kjo ishte e rreme. Në atë që u quajt Revolucioni i Trëndafilave, pas ditësh demonstratash paqësore, Mikheil Saakashvili, kreu i partisë kryesore opozitare, i çoi protestuesit në ndërtesën e parlamentit. Shevardnadze dha dorëheqjen dhe brenda pak muajsh Saakashvili u zgjodh president. Gjatë këtyre ngjarjeve, Shtetet e Bashkuara luajtën një rol relativisht të vogël. Organizatat me bazë në SHBA u përfshinë, por populli gjeorgjian mori pjesë për shkak të dëshirës së tyre për ndryshim dhe qeveria e re mori mbështetje të gjerë, të paktën në fillim.

Në vitet që pasuan, revolucione të mëtejshme paqësore u shpalosën në Ukrainë dhe Kirgistan. Për Moskën, Revolucioni Portokalli i Ukrainës doli të ishte veçanërisht i rëndësishëm. Zgjedhjet presidenciale të Ukrainës të vitit 2004 ishin një betejë e vështirë mes Viktor Janukoviçit, i cili ishte pro Rusisë, dhe Viktor Jushçenkos, i cili favorizonte lidhje më të ngushta me Perëndimin. Rezultatet fillestare treguan se Yanukovych kishte fituar, por numërimi u dëmtua nga mashtrimi zgjedhor, duke provokuar demonstrata të mëdha paqësore dhe përfundimisht një zgjedhje të re, të cilat Jushçenko i fitoi. Si rezultat, ish-republika më e madhe sovjetike, përveç Rusisë, kishte hyrë në rrugën që do ta çonte atë, një dekadë më vonë, për të përqafuar fort një qeveri pro-amerikane dhe pro-evropiane.

Një nënkomplot i rëndësishëm i revolucioneve me ngjyra ishte përfshirja e Shteteve të Bashkuara. Në pjesën më të madhe, roli i SHBA-së bazohej në dëshirën për liri dhe demokraci më të madhe në rajon. Në Serbi dhe Ukrainë, mbështetja e SHBA ishte e paqartë; në Gjeorgji dhe Kirgistan, përpjekjet e Uashingtonit ishin shumë më modeste. Megjithatë, në të katër vendet, organizatat amerikane – duke përfshirë Institutin Kombëtar Demokratik të financuar nga federale dhe Institutin Republikan Ndërkombëtar dhe organizatat private jofitimprurëse si Instituti i Shoqërisë së Hapur (tani i quajtur Fondacionet e Shoqërisë së Hapur) – morën pjesë aktive në trajnimin e aktivistëve të shoqërisë civile dhe ndihmën të ndërtojë koalicione opozitare. Këshilltarët amerikanë kërkuan gjithashtu të ndihmonin revolucionarët e mundshëm me ngjyra që të mësonin nga përvojat e vendeve të tjera. Në fillim të vitit 2003, Unë drejtova anëtarët e opozitës së Gjeorgjisë në një udhëtim në Serbi për t’u takuar me udhëheqës politikë dhe të shoqërisë civile atje; disa prej tyre vazhduan të drejtonin Revolucionin e Trëndafilave më vonë atë vit. Nga ana tjetër, pjesëmarrësit në protestat gjeorgjiane këshilluan homologët e tyre në Ukrainë në vitin 2004. Një vit më vonë, unë isha gjithashtu mes një grupi amerikanësh dhe të tjerëve që shkuan në Kirgistan për të punuar me disa nga udhëheqësit e Revolucionit të Tulipanëve.

Pavarësisht këtij niveli angazhimi, megjithatë, qeveria amerikane dukej se kishte pak vetëdije se si veprimet e saj mund të shiheshin – dhe të instrumentalizoheshin – nga Moska. Parë në terren, këto trazira ishin shprehje e jashtëzakonshme e sovranitetit popullor nga qytetarët e vendeve që nuk kishin përjetuar kurrë demokraci kuptimplotë. Për më tepër, në ato vite qeveria ruse ende nuk kuptohej përgjithësisht si haptazi antidemokratike: Putini, ende në mandatin e tij të parë si president, këshillohej nga ekonomistë liberalë, Rusia ishte anëtare e G8-ës dhe në vitet e para të administrata e Xhorxh W. Bush, Uashingtoni kishte një marrëdhënie pune me Kremlinin. Si rezultat, shumë në Shtetet e Bashkuara i kuptuan revolucionet me ngjyra si më shumë për zhvillimin demokratik në vendet ku ato ndodhën sesa për përdorimin e SHBA. ndikim për t’iu kundërvënë autoritarizmit rus: në të vërtetë, jo të gjitha qeveritë që dolën nga këto trazira u treguan properëndimore apo edhe demokratike. Por gjurmët e SHBA-së ishin të vështira për t’u humbur. Në vitin 2005, gjatë një vizite në Tbilisi, Bush i tha popullit gjeorgjian: “Për shkak se keni vepruar, Gjeorgjia është sot . . . një fener lirie për këtë rajon dhe botën.” Ishte një retorikë marramendëse, madje frymëzuese, por Kremlini duke iu referuar një ish-republike sovjetike si “një fener lirie për këtë rajon” dukej si një paralajmërim.

Jo më pak e rëndësishme ishte shtysa e përgjithshme e politikës së jashtme të SHBA-së në atë kohë: Shtetet e Bashkuara kishin forca ushtarake që pushtuan Afganistanin dhe Irakun, të cilat të dyja kishin çuar në përmbysjen e regjimeve jodemokratike. Në vitet në vijim, ndërsa Putini kërkonte mënyra të reja për të përforcuar sundimin e tij dhe për të shtypur disidencën, Kremlini filloi të portretizonte revolucionet me ngjyra si pjesë e një projekti më të gjerë të SHBA-së për të përzënë liderët armiqësorë përmes një sërë qasjesh, nga protestat popullore te ndërhyrja ushtarake. .

NGA KIEVI NË MOSKË

Deri në vitin 2005, shumë vëzhgues, përfshirë Putinin, iu duk se pothuajse çdo vend me një udhëheqje të rrënjosur ose të korruptuar mund të ishte një kandidat i gatshëm për një revolucion me ngjyra, dhe për regjimet autoritare si ai i Rusisë, qëllimi kryesor ishte të ruanin përhapjen e infeksionit. me tutje. Për këtë qëllim, qeveria ruse miratoi ligje që kufizonin lirinë e fjalës dhe të tubimit dhe gjithashtu filloi të ngacmonte organizatat joqeveritare dhe të krijonte barriera ligjore për organizatat që mbështeteshin në financimin e huaj. Regjimet e tjera jodemokratike në rajon, duke përfshirë ato në Azerbajxhan, Bjellorusi dhe Kazakistan, ndoqën shpejt shembullin.

Megjithatë, qeveritë e orientuara nga perëndimi që ishin shfaqur në Ukrainë dhe Gjeorgji u konsideruan nga Moska si kërcënime të mundshme. Në Ukrainë, Rusia vazhdoi të mbështesë në mënyrë agresive politikanët pro-rusë dhe të synojë mediat pro-ruse kundër popullit ukrainas. Kremlini mori masa edhe më të forta kundër Gjeorgjisë, qeveria e së cilës ishte e hapur si në angazhimin e saj ndaj Perëndimit ashtu edhe në kundërshtimin e saj ndaj Rusisë dhe, si Ukraina, kishte një ambicie të fortë për t’u bashkuar me NATO-n. Në vitin 2008, Rusia sulmoi Gjeorgjinë për të mbështetur separatistët pro-rusë në dy republikat separatiste të Abkhazisë dhe Osetisë së Jugut. Lufta, e cila e kapi Perëndimin në befasi, dërgoi një mesazh të qartë: Moska nuk do të toleronte një shtet funksional, në mënyrë eksplicite pro-perëndimore në krahun e saj jugor dhe ishte e përgatitur të përdorte ushtrinë e saj për ta parandaluar atë.

Nga fundi i dekadës, këto përpjekje dukej se e kishin ngadalësuar vrullin e revolucioneve me ngjyra. Pas Revolucionit të Tulipanëve në Kirgistan, përpjekjet për të organizuar revolucione të ngjashme në Azerbajxhan në 2005 dhe Bjellorusi në 2006 dështuan, sepse ato regjime lejuan shumë më pak hapësirë ​​për liritë që kishin bërë të mundur revolucionet me ngjyra. Më pas, në vitin 2010, kandidati i preferuar i Moskës në zgjedhjet presidenciale të Ukrainës, Yanukovych, më në fund fitoi presidencën në një votim që u konsiderua si i drejtë nga vëzhguesit perëndimorë. Në këtë pikë, axhenda e lirisë së Uashingtonit gjithashtu kishte ngecur, pasi Shtetet e Bashkuara e gjetën veten të zhytur në luftën në Irak. Për më tepër, dhe Presidenti Barack Obama kishte deklaruar një synim për të “rivendosur” marrëdhëniet e SHBA me Rusinë. Në Kremlin, Putin ia kishte lënë presidencën Dimitri Medvedevit ndërsa shërbente për një mandat katër-vjeçar si kryeministër, një lëvizje që disa vëzhgues amerikanë shpresonin se do të sillte një ndikim të moderuar në qasjen e Rusisë ndaj Perëndimit.

Për Moskën, Pranvera Arabe ishte një vazhdimësi e revoltave në Gjeorgji dhe Ukrainë.

Por më pas shpërtheu Pranvera Arabe. Ndërsa revoltat popullore kundër regjimeve autoritare u përhapën në të gjithë Lindjen e Mesme, pak në Perëndim i panë revolucionet me ngjyra si një precedent të rëndësishëm, sepse premtimi fillestar demokratik i atyre ngjarjeve ishte zbehur tashmë. Në Moskë, megjithatë, kryengritjet në Tunizi, Egjipt, Libi dhe gjetkë u kapën pothuajse menjëherë si vazhdimësi e drejtpërdrejtë e asaj që kishte ndodhur në Gjeorgji dhe Ukrainë dhe Putin pretendoi se ato ishin rezultat i “ndërhyrjes agresive të huaj” – një stenografi për perëndimin. fuqitë që kërkojnë të promovojnë demokracinë. Mes pasojave, të cilat ishin më të gjata dhe më të dhunshme se ato pas revolucioneve me ngjyra në ish-republikat sovjetike, Rusia u përfshi drejtpërdrejt në Lindjen e Mesme, mbështetja e regjimit autoritar të Presidentit Bashar al-Assad në Siri me një ndërhyrje ushtarake vendimtare dhe dërgimi i forcave ruse në konfliktet në Libi dhe Jemen. Duke iu drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në vitin 2015, Putin tha, “eksporti i revolucioneve…të të ashtuquajturave demokratike vazhdon…. Në vend të triumfit të demokracisë dhe përparimit, ne morëm dhunë, varfëri dhe fatkeqësi sociale.”

Rreth kohës së kryengritjeve arabe, regjimi i Putinit gjithashtu filloi të përballet me një opozitë gjithnjë e më të shqetësuar në shtëpi, të cilën Kremlininatyrshëm fajësohen revolucionet me ngjyra dhe Perëndimi. Edhe me Yanukovych-in pro-rus në detyrë në Kiev, Putin pretendoi se aktivistët ukrainas po përpiqeshin të minonin Rusinë. “Për sa i përket ‘revolucioneve me ngjyra’,” tha ai në 2011, “është një skemë e testuar mirë për destabilizimin e shoqërisë.” Ai shtoi: “Disa nga anëtarët tanë të opozitës ishin në Ukrainë dhe zyrtarisht punuan si këshilltarë të presidentit të saj të atëhershëm, Jushçenko. Ata tani po e transferojnë këtë praktikë në tokën ruse”. Putini po e mbivlerësonte rastin, por kishte njerëz në vitet e para të presidencës së Jushçenkos që do të kishin dashur të kishin parë një transformim të ngjashëm të ndodhte në Rusi. Në fillim të vitit 2012, ata pothuajse ia dolën.

Ashtu si revolucionet e mëparshme me ngjyra, ngjarjet në Rusi u shkaktuan nga një zgjedhje e diskutueshme. Pasi partia e Putinit dukej se kishte manipuluar rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të dhjetorit 2011, protestat shpërthyen dhe vazhduan gjatë gjithë dimrit, duke arritur kulmin rreth zgjedhjeve presidenciale në mars që e rikthyen Putinin në presidencë.pas qëndrimit të tij të shkurtër si kryeministër. Në kohën e inaugurimit të Putinit në maj, dhjetëra mijëra njerëz dolën në rrugë në ato që ishin protestat më të mëdha në Rusi që nga fundi i periudhës sovjetike; një nga kërkesat kryesore të tyre ishte dorëheqja e Putinit. Në një kundërofensivë gjithëpërfshirëse, Putini ishte në gjendje të rimarrë kontrollin, duke shtypur protestuesit, duke organizuar demonstrata pro-qeveritare dhe duke fajësuar “orangistët” të mbështetur nga perëndimi për trazirat. Në veçanti, ai akuzoi Sekretaren e Shtetit të SHBA-së, Hillary Clinton, se u kishte dërguar një “sinjal” “disa aktorëve në vendin tonë”. Në fakt, Klinton nuk ishte pas protestave, por përvoja e revolucioneve me ngjyra të mëparshme dhe mbështetja e dukshme që ata morën nga qeveria amerikane i dhanë Putinit një hapje për të paraqitur një pretendim të tillë.

Në këtë pikë, nuk kishte më asnjë dyshim në Kremlin se një kryengritje demokratike në shkallë të gjerë në Rusi ishte një rrezik real dhe i vazhdueshëm dhe koncepti i revolucionit me ngjyra ishte bërë një mënyrë për ta kthyer këtë kërcënim në një tregim të fuqishëm për SHBA-në dhe Ndërhyrja perëndimore.

AXHENDA E PALIRISË

Një vit e gjysmë pas protestave në Moskë, konfrontimi i Putinit me Perëndimin arriti një hap të ri me kryengritjen e Maidan në Kiev. Në nëntor 2013, nën presionin e madh të Moskës, Yanukovych refuzoi premtimin për të nënshkruar një marrëveshje asociimi me Bashkimin Evropian. Zemërimi për këtë tradhti çoi në protesta në shkallë të gjerë në kryeqytetin ukrainas dhe gjetkë në vend, të cilat vazhduan të rriteshin gjatë gjithë dimrit. Në fund të fundit, pasi Yanukovych lëshoi ​​forcat e tij të sigurisë në një goditje të dështuar, parlamenti ukrainas votoi për shkarkimin e tij nga detyra dhe ai iku në Rusi.

Megjithëse ngjarjet dukeshin shumë si revolucionet e mëparshme me ngjyra, këtë herë nuk pati zgjedhje të diskutueshme dhe motivimet e protestuesve ishin komplekse. Për shumicën e vëzhguesve perëndimorë, Yanukovych ishte një udhëheqës i korruptuar që kishte abuzuar me detyrën e tij dhe kishte tradhtuar popullin e tij dhe për këtë arsye meritonte të rrëzohej – një pikëpamje e mbështetur nga qindra mijëra ukrainas të zakonshëm që kishin dalë në rrugë. Të shquar mes protestuesve, megjithatë, ishin edhe nacionalistët e linjës së ashpër dhe Moska i portretizoi menjëherë ngjarjet si një grusht shteti të krahut të djathtë të mbështetur nga Uashingtoni për të rrëzuar një president të zgjedhur në mënyrë të drejtë, pro-ruse.

Duke vepruar kështu, qeveria ruse u mbështet edhe një herë në shenjat e dukshme të përfshirjes së SHBA-së. Në shkurt 2014, një regjistrim i fshehtë u shfaq në YouTube – shumë të dyshuar falë mbikëqyrjes ruse – i një telefonate midis Ndihmës Sekretares së Shtetit të SHBA, Victoria Nuland dhe Geoffrey Pyatt, ambasadori i SHBA-së në Ukrainë, në të cilën të dy diskutonin për atë që ishte post-Yanukovych. Qeveria ukrainase duhet të duket si dhe si mund të punojnë për të marrë qeverinë që dëshironin Shtetet e Bashkuara. Pavarësisht nëse Kremlini ishte apo jo pas rrjedhjes, ajo u tregua shumë e dobishme për historinë që Rusia donte të tregonte: Moska tregoi thirrjen telefonike, e cila kishte ndodhur ndërsa Yanukovych ishte ende në detyrë, si provë mallkimore se kryengritja e Maidan ishte një krijim amerikan. .Rusia gjithashtu e portretizoi lëvizjen Maidan si një përpjekje të nacionalistëve ukrainas për të hequr qafe një president të zgjedhur nga lindja, të cilin ata dhe Shtetet e Bashkuara nuk e pëlqenin. Duke tërhequr një paralele të drejtpërdrejtë me ukrainasit që bashkëpunuan me nazistët gjatë Luftës së Dytë Botërore, Kremlini pretendoi se kryengritja u drejtua nga fashistët e mbështetur nga perëndimi, një pretendim që do të përsëritej pafundësisht në vitet që pasuan dhe që do të çonte në gënjeshtrën ekstravagante të Putinit. se qeveria aktuale e Ukrainës drejtohet nga nazistët.

Protestat e Maidan shënuan një pikë kthese në ideologjinë kundër revolucionit me ngjyra të Moskës. Deri në vitin 2014, Putini ishte fokusuar kryesisht në frenimin e lëvizjeve protestuese në Rusi dhe ish-republikat e tjera sovjetike dhe parandalimin e përhapjes së tyre. Por në Ukrainë, këto përpjekje kishin dështuar dhe qeveria ruse filloi të përdorë masa më të ashpra. Edhe kur Yanukovych dha dorëheqjen dhe u largua nga vendi, Rusia pushtoi Krimenë dhe më pas mbështeti separatistët pro-rusë në një luftë të re në Donbas. Përsëri duke kapur liderët perëndimorë kryesisht në befasi, këto hapa shënuan një ndryshim dramatik në Moskë drejt fuqisë së fortë. Por ata dolën gjithashtu nga bindja e Kremlinit se Perëndimi do të vazhdonte të përdorte taktika të revolucionit me ngjyra derisa të merrte atë që donte në Ukrainë – dhe ndoshta në vetë Rusinë.

Në vitet që pasuan, Rusia u sulmua gjithnjë e më shumë, duke e çuar luftën kundër demokracisë në vetë Perëndimin . Në atë që mund të kuptohet si një pasqyrë e keqe e historisë që Moska po tregonte për ndryshimin e regjimit të mbështetur nga SHBA,Kremlini përshpejtoi përpjekjet e tij për të destabilizuar shoqëritë amerikane dhe evropiane përmes luftës kibernetike, fushatave dezinformuese dhe mjeteve të tjera. Ndër qëllimet e saj të ndryshme ishin mbështetja e Brexit dhe fushatës presidenciale të Donald Trump; asistimi i forcave të ekstremit të djathtë në vende si Austria, Franca dhe Italia; dhe duke inkurajuar lëvizjet separatiste nga Spanja në Kaliforni. Në vitin 2016, Rusia ndërhyri drejtpërdrejt në zgjedhjet presidenciale të SHBA-së; dy vjet më vonë, një studim i Senatit të SHBA-së pretendoi se Rusia gjithashtu kishte ndërhyrë në zgjedhje ose ishte përfshirë në forma të tjera ndërhyrjeje në 19 vende evropiane. Në të njëjtën kohë, Kremlini vazhdoi ndjekjen e tij të pamëshirshme të kundërshtarëve vendas si brenda ashtu edhe jashtë vendit, duke përfshirë një seri helmimesh duke filluar nga aktivisti i opozitës Vladimir Kara-Murza në 2015 dhe 2017; ish-oficeri i inteligjencës ushtarake Sergei Skripal (së bashku me vajzën e tij, Julia) në 2018; dhe Alexei Navalny në 2020.

Për një kohë, strategjia e Putinit në Perëndim dukej se po jepte rezultat. Në Shtetet e Bashkuara, zgjedhja e Trump solli në Shtëpinë e Bardhë një administratë që ishte shumë më miqësore ndaj Rusisë sesa paraardhësi i saj, armiqësore ndaj aleancave tradicionale perëndimore dhe jo e interesuar për promovimin e demokracisë. Në Evropë, një numër në rritje populistësh, duke përfshirë Viktor Orban në Hungari, Milos Zeman në Republikën Çeke dhe Matteo Salvini në Itali, kultivuan lidhje me Moskën dhe shumë demokraci perëndimore polarizoheshin gjithnjë e më shumë. Në Ukrainë, ndërkohë, konflikti i vazhdueshëm në lindje funksionoi për Rusinë, sepse e mbajti Kievin në luftë, duke përjashtuar kështu hapat e mëtejshëm drejt anëtarësimit të Ukrainës në NATO. Për të destabilizuar më tej Ukrainën, Rusia u angazhua në sulme kibernetike dhe forma të tjera të ndërhyrjes politike. Humbur në pjesën më të madhe të SHBA

Në kohën e pushtimit të Ukrainës, Kremlini pa revolucione me ngjyra kudo.

Megjithatë, në vitin 2021, bota dukej shumë ndryshe. Shtetet e Bashkuara drejtoheshin tani nga Biden, një skifter rus, i cili kishte mbështetur për vite me radhë zgjerimin e demokracisë në Evropën Lindore dhe që kishte udhëtuar në Ukrainë gjashtë herë si zëvendëspresident i Obamës. Në Ukrainë, zgjedhja e Zelenskit në vitin 2019 kishte treguar se Ukraina mund të kishte tranzicione paqësore të pushtetit dhe sondazhet e shumta treguan se mbështetja e Rusisë për separatistët në Donbas po e bënte një popullsi të ndarë më parë të bashkuar gjithnjë e më shumë në orientimin e saj properëndimor. Dhe në Bjellorusi, protestat e mëdha dhe të qëndrueshme pro-demokratike që pasuan zgjedhjet e manipuluara haptazi të Lukashenkos dhanë prova të reja se kryengritjet popullore po përbënin përsëri një kërcënim serioz për Moskën dhe aleatët e saj. “Në thelb,

Ndërkohë, Putin u përball me telashe të reja në shtëpi. Ekonomia ruse ishte në stanjacion dhe vendi u godit rëndë nga pandemia COVID-19. Kritiku më i dukshëm i Putinit, Alexei Navalny, ishte bërë më i popullarizuar, duke bërë që Kremlini ta helmonte atë në vitin 2020 dhe më pas, pasi mbijetoi, u dënua dhe u burgos me akuzën e përvetësimit. Në prag të zgjedhjeve parlamentare të Rusisë në shtator 2021, Kremlini ishte aq i shqetësuar nga një aplikacion votimi i Navalny-t i krijuar për të ndihmuar votuesit të zgjidhnin kandidatët më të mirë të opozitës, saqë detyroi Apple dhe Google të hiqnin aplikacionin nga dyqanet e tyre online. Në këtë pikë, Putini ishte gjithashtu i fiksuar gjithnjë e më shumë tek Ukraina dhe kërcënimi që qeveria Zelensky, tani e mbështetur nga një konsensus i ri pro-perëndimor, dukej se përbënte kontrollin e tij afatgjatë mbi pushtetin. Atë vjeshtë,

REVOLUCIONI I ARDHSHËM?

Paranoja e Putinit për revolucionet me ngjyra nuk shpjegon veprimet e tij jashtëzakonisht brutale në Ukrainë më shumë se sa frikën e tij të dukshme për zgjerimin e NATO-s ose ëndrrën e tij për një perandori të re ruse. Por nëse mbijetesa e regjimit të tij autokratik është qëllimi i tij shtytës, fantazma e një kryengritjeje popullore në shtëpi shkon shumë drejt shpjegimit se pse Moska e ndjeu se ishte e nevojshme të përpiqej të shkatërronte qeverinë demokratike në Kiev në vend që të ndërmerrte një veprim shumë më të kufizuar. pushtim lehtësisht i arritshëm në lindje të vendit. Siç e kanë portretizuar Putini dhe regjimi i tij, pothuajse për të gjithë kohën e tij në pushtet, Rusia është përballur, brenda dhe në rajonin e saj, me ndërhyrje të vazhdueshme politike dhe përpjekje për ndryshimin e regjimit nga Uashingtoni. Askund kjo nuk ka qenë më e vërtetë se në Ukrainë. Me orientimin gjithnjë e më të ngushtë të qeverisë ukrainase nga perëndimi,

Kjo frikë motivuese nuk është kuptuar kurrë gjerësisht në Perëndim. Nëse liderët perëndimorë do të ishin në gjendje të njihnin obsesionin e Putinit për revolucionin me ngjyra, kërkesat e Rusisë që Ukraina të hiqte dorë nga NATO dhe të zbatonte marrëveshjet e Minskut – zgjidhja e paligjshme, e nxitur nga Moska e luftës së Donbasit, që do t’u kishte dhënë republikave separatiste kompetenca të gjera në Kiev – mund të janë parë ndryshe: më shumë se sa qëllime në vetvete, më shumë një pretekst që synon të sigurojë qëllimin kryesor të Moskës për të krijuar një udhëheqje të pajtueshme në Kiev, e cila ishte inokuluar kundër ndikimit perëndimor.

Në mënyrë paradoksale, në zgjedhjen e pushtimit, Kremlini duket se ka rënë pas propagandës së tij të revolucionit me ngjyra, duke e shtyrë atë të mendojë se qeveria ukrainase ishte thjesht një krijim perëndimor dhe nuk përfaqësonte popullin ukrainas. Ndërsa lufta në Ukrainë po zvarritet, po bëhet gjithashtu e dukshme se Putini bëri një tjetër llogaritje të gabuar, potencialisht katastrofike. Një luftë që fillimisht u nxit nga një përpjekje për të siguruar ruajtjen e regjimit në shtëpi, ka çuar në një ekonomi ruse të trazuar për shkak të sanksioneve, një shfaqje poshtëruese të ushtrisë ruse, ushtarëve rusë që kthehen në shtëpi me çanta trupash dhe – megjithë goditjet gjithnjë e më të ashpra – në rritje Protestat ruse kundër luftës. Nuk duket kështu ruajtja e regjimit. Në dëshirën e tij për t’i dhënë fund një herë e mirë revolucioneve me ngjyra, Putini e ka bërë veten shumë më të prekshëm ndaj një kryengritjeje popullore./(G.M), Materiale ndihmëse, Foreign Affairs.