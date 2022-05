Gjenerali ukrainas: Putini i sëmurë nga kanceri, grusht shteti i vazhdueshëm kundër tij, kur mbaron lufta?

I bindur se lufta me Rusinë do të arrijë një pikë kthese në gusht dhe do të përfundojë fitimtare për Ukrainën deri në fund të vitit, me rimarrjen e Donbasit dhe Krimesë, kreu i shërbimit të inteligjencës ushtarake ukrainase, gjenerallejtënant Kirillo Budanov është tepër i qartë në objektivat e tij.

Në një intervistë për rrjetin britanik Sky News, ai bën zbulime për atë që po ndodh në sfondin e Kremlinit. Presidenti rus Vladimir Putin është i sëmurë rëndë nga kanceri, ndërkohë që po zhvillohet një grusht shteti për ta hequr atë nga pushteti.

Humbja e Rusisë në Ukrainë, shpjegon zyrtari i lartë ukrainas 36-vjeçar, do të sjellë rrëzimin e Putinit dhe shpërbërjen e Rusisë. “Përfundimisht do të sjellë një ndryshim të udhëheqjes në Federatën Ruse. Ky proces tashmë ka filluar dhe po shkon në atë drejtim”.

Kjo do të thotë se një grusht shteti është në zhvillim e sipër , ai pyetet dhe përgjigjet me një fjalë: “Po”. Ai shton se “aty po lëviz dhe është e pamundur të ndalet”.

“Victory for Ukraine will absolutely come”.

Ukraine’s head of military intelligence, Maj Gen Kyrylo Budanov, tells Sky’s @DominicWaghorn that his country will win the war over Russia by the end of the year.

Read more here from our exclusive interview https://t.co/47C3Ljxb1u pic.twitter.com/PmdG8OJczg

— Sky News (@SkyNews) May 13, 2022