Hiqet autobusi që ra në Lanë/ Veliaj: Ishte kërkesë e prokurorisë

Autobusi i aksidentit në Lanë, që fatmirësisht nuk solli të lënduar rëndë është zhvendosur përkohësisht për t’u kthyer më pas si instalacion. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kryebashkiaku Erion Veliaj shkruan se autobusi u zhvendos me kërkesë të prokurorisë për të kryer hetimet.





“Me kërkesë të prokurorisë që po heton aksidentin unik, kërkohet spostimi i mjetit për të bërë ekspertizën autoteknike në garazh/terren. Mjeti u spostua mbrëmë! Do të rikthehet në përfundim të hetimeve po aty, si instilacion për kujdesin në qarkullim. Fundjave të mbarë!”, shkruan Veliaj.

Lajmin që autobusi do kthehet në instalacion Veliaj e bëri me dije para tre ditësh në Report Tv ku tha se do qëndrojë aty për të sensibilizuar shoferët.