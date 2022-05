‘Klubi i 27’/ Yjet e rrokut që u larguan shumë herët

Ata ishin yjet absolut të rock-ut. Të rinj, të talentuar ku mijëra njerëz ndoqën koncertet e tyre dhe admiruan muzikën e tyre. Mirëpo, filli i jetës së tyre u pre shumë herët, vetëm në moshën 27-vjeçare, duke krijuar kështu legjendën për klubin e 27-vjeçarëve.





‘Club 27’ përbëhet kryesisht nga muzikantë që janë bërë zëri i brezit të tyre dhe pionierë në zhanrin e tyre – nga blues në rock në grunge. Termi u bë gjerësisht i njohur pas vdekjes së Kurt Cobain në 1994, me fansat e rock-ut që e lidhën moshën e tij me atë të artistëve të mëdhenj që kishin vdekur në moshën 27-vjeçare në vitet 1970, ndërsa vdekja e Amy Winehouse përforcoi teorinë se mallkimi e 27, duke krijuar panteonin e muzikantëve që u larguan herët.

Disa vdiqën nga mbidoza e drogës, ndërsa të tjerët kryen vetëvrasje. Nga Jim Morisson te Amy Winehoyse, këta janë yjet e rock-ut të ‘Club of 27’.

Robert Johnson (1911-1938)

1936 dhe 1937 ishin vitet kur Robert Johnson regjistroi 29 këngë për American Record Corporation, të cilat do të bëheshin e gjithë vepra e jetës së tij. Vokali dhe teksti i vendasit të Mississippi-t, së bashku me aftësitë e tij mjeshtërore në kitarë (ai përdori një kitarë me shtatë tela), më vonë do të ndikonin në reputacionin e tij si mbreti i Delta Blues dhe do të kishin ndikime të panumërta në brezat e ardhshëm të artistëve të rock-ut si Bob Dylan, Eric Clapton, Robert Plant dhe Rolling Stones.

Talenti muzikor i Johnson ishte aq i frikshëm sa thuhet se ai e kishte gjetur veten në një udhëkryq dhe ia kishte shitur shpirtin Djallit në këmbim. Ai u gjet i vdekur buzë një rruge fshati në vitin 1938, vetëm 27 vjeç, ndërsa shkaku i vdekjes ishte helmimi nga burri xheloz i një gruaje.

Brian Jones (1942 – 1969)

Një anëtar themelues i Rolling Stones së bashku me Mick Jagger dhe Keith Richards, Brian Jones ishte një nga britanikët e parë që luajti kitarën e rrëshqitjes dhe më vonë u bë i njohur në shumë instrumente. Ai zhvilloi një problem serioz të abuzimit me substancat që e kishte dobësuar shëndetin e tij në mesin e viteve 1960, duke e çuar në burg dhe duke e larguar nga pjesa tjetër e grupit. Në qershor 1969, Mick Jagger dhe Richards i kërkuan të largohej nga grupi. Disa javë më vonë, Jones u gjet i vdekur në pishinën e tij, ndërsa policia tha se ai u mbyt ndërsa ishte nën ndikimin e alkoolit dhe drogës.

Jimi Hendrix (1942 – 1970)

I lindur më 27 nëntor 1942, Hendrix do të bëhet një nga kitaristët më të rëndësishëm në histori. Rock and Roll Hall of Fame e përshkroi Hendrix si kitaristin më të madh të të gjitha kohërave në historinë e muzikës rock. Edhe pse karriera e tij aktive si një muzikant i dalluar zgjati vetëm katër vjet, Hendrix ndryshoi kursin e muzikës rock dhe u bë një nga muzikantët më të suksesshëm dhe me ndikim të kohës së tij dhe ishte gjithashtu interpretuesi më karizmatik në koncertet e brezit të tij. Ai vdiq në vitin 1970 në dhomën e hotelit ku po qëndronte, nga mbytja nga të vjellat e shkaktuara nga mbidoza e drogës. E dashura e tij, e cila ishte me të në natën fatale, tha se Hendrix ishte një adhurues i LSD-së dhe atë natë ai konsumoi një sasi të madhe pilulash gjumi në kombinim me verë të kuqe.

Janis Joplin (1943 – 1970)

Në një botë plot me legjenda rock, një këngëtare e veçantë u dallua në fund të viteve ’60 dhe në fillim të viteve ’70. E lindur në Teksas, Joplin ishte fillimisht një këngëtare për Big Brother and the Holding Company përpara se të ndiqte një karrierë solo. Vetëm tre muaj para publikimit të albumit të saj ikonik Pearl, i cili përmban shumë nga këngët e saj më të njohura dhe arriti në krye të listave të Billboard, Janice Joplin u gjet e vdekur nga një mbidozë heroine në një hotel të Hollivudit. Dihej se ishte e përfshirë në përdorimin e shumë substancave.

Jim Morrison (1943 – 1971)

Çdo grup i madh rock kishte nevojë për një frontmen të veçantë. Jim Morrison ishte ai djalë për The Doors dhe ai ishte sinqerisht frontmeni më origjinal për çdo grup aspirues. Aftësia e tij për të shkruar tekste të mira ishte e mahnitshme, ndërsa energjia me të cilën luante ishte ngjitëse. Këngëtari, tekstshkruesi dhe poeti, Morrison do të shfaqej si një nga frontmenët më me ndikim në rock n’roll, falë zërit të tij të ashpër dhe interpretimeve dhe teksteve magjepsëse. Morrison do ta vendoste veten si një simbol rock kur u gjet i vdekur në vaskën e apartamentit të tij në Paris më 3 korrik 1971, me një atak në zemër pas një mbidoze të heroinës, që ai mendonte se ishte kokainë. Në varrin e Jim Morrison ndodhet mbishkrimi grek “KUNDËR VETËS SË DEMONIT”.

Curt Cobain (1967 – 1994)

Curt Cobain po pastronte tualetet për të regjistruar albumin e parë të Nirvana-s. Curt Cobain u shfaq si një simbol i brezit të tij teksa prezantoi muzikën grunge në rock, duke bërë revolucionin e tij. Cobain formoi Nirvana me një mik në vitin 1985, duke renditur skenën muzikore të Seattle-it dhe listat me hite të tilla si “Smells Like Teen Spirit”, “Come As You Are” dhe “Heart-Shaped Box”. Por suksesi dhe vëmendja e madhe që Cobain mori nga muzika e tij, e kombinuar me problemin kronik që kishte me stomakun, sollën që ai të binte në drogë dhe depresion. Martesa e trazuar e Cobain me këngëtaren e rokut Courtney Love gjithashtu përkeqësoi spiralen e tij në rënie dhe në pranverën e vitit 1994 ai vendosi t’i jepte fund jetës së tij me një të shtënë në kokë. Së bashku ata patën një vajzë.

Amy Winehouse (1983 – 2011)

Drogat e Amy Winehouse: Çfarë i tha ajo mjekut të saj pak para se të gjendej e vdekur. E rritur në një familje që e donte xhazin, Amy Winehouse ishte vetëm 19 vjeç kur bëri debutimin e saj në albumin Frank. Duke përzier shpirtin, R&B, reggae dhe xhazin në artin e saj, këngëtarja me zërin e çuditshëm dhe stilin e çuditshëm do të bëhej një nga këngëtaret më të mëdha të të gjitha kohërave.

Por Winehouse, e njohur për sjelljen e saj vetëshkatërruese dhe çështjet e varësisë, ndonjëherë vinte nën ndikimin e substancave në performancat e saj dhe në disa raste u kundërshtua nga publiku në koncertet e saj, pasi nuk mund të ngrihej as në këmbë. Çështjet e abuzimit me substancat ishin të shpeshta në tabloidet dhe frymëzuan disa nga këngët e saj, veçanërisht hitin “Rehab”. Pasi anuloi një seri shfaqjesh në qershor 2011 për të rregulluar veten, Winehouse vdiq muajin e ardhshëm nga helmimi me alkool.