Lufta vijon/ Media pranë Brukselit: Shqipëria rrit importet nga Ukraina, Rusia

Importet drejt Shqipërisë nga Ukraina dhe Rusia janë rritur si në vlerë ashtu edhe në sasi, sipas të dhënave të INSTAT për muajin mars.





Rusia pushtoi Ukrainën më 24 shkurt dhe lufta e vazhdueshme ka shkaktuar një krizë energjie, karburantesh dhe ushqimore, si dhe rritje të inflacionit në Evropë dhe Shqipëri.

Të dhënat nga agjencia e statistikave të vendit tregojnë se importet në mars nga Ukraina arritën në 10.86 milionë euro, një rritje prej 91% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 2021. Sa i përket sasisë, rritja ishte edhe më e ndjeshme, duke u rritur me 112% krahasuar me marsin e kaluar.

U rritën edhe eksportet shqiptare në vend, ndonëse me ritme pak më të ulëta se importet. Në mars 2022, vlera totale e artikujve të eksportuar në Ukrainë u rrit me 41% në vlerë dhe 3% në sasi. Në përgjithësi, tregtia midis Shqipërisë dhe Ukrainës mbetet e ulët, me mallrat e eksportuara në vendin e Evropës Lindore që përbëjnë vetëm 0.15% të të gjitha eksporteve.

Sa i përket produktit më të importuar, vaji i lulediellit ishte i pari, i ndjekur nga mobiljet, dyshekët dhe materialet si çeliku dhe druri. Produktet më të eksportuara nga Shqipëria në Ukrainë ishin frutat dhe perimet.

Por tregtia gjithashtu u rrit midis Shqipërisë dhe Rusisë pavarësisht sanksioneve në mbarë Evropën. Ndërsa tregtia është ende e lejuar me Rusinë për sa kohë që kompanitë ose individët e lidhur nuk janë në listat e sanksioneve, vendet janë nën presion për të reduktuar marrëdhëniet e tyre nga frika se mund të financojnë luftën.

Në Shqipëri, tregtia e artikujve si çeliku është rritur ndjeshëm duke e çuar vlerën totale të importeve ruse në 30 milionë euro në mars, pothuajse trefishuar atë të Ukrainës. Kjo është një rritje prej 68% krahasuar me këtë periudhë të vitit të kaluar. Në përgjithësi, importet ruse përbënin 2% të të gjitha importeve, nga 1% një vit më parë.

Tregtia e çelikut u rrit nga 1,500 tonë vitin e kaluar në 11,000 këtë vit, një rritje prej mbi 600%. Nafta gjithashtu u rrit nga 641 ton në 2,400 ton, duke u rritur 273% nga marsi 2021.

Të dhënat e mëparshme të INSTAT, tregonin se Shqipëria kishte importuar rreth 10 mijë ton grurë nga Rusia, krahasuar me 5 mijë tonë në mars 2021, ekuivalente me një rritje 100%.

Vlera e produkteve gjithashtu u rrit ndjeshëm pasi u rrit kostoja e grurit nga Rusia. Një kilogram grurë rus i blerë në mars 2021 kushtonte 31 lekë (0,26 euro), ndërsa sot është 65 lekë (0,540 euro).

Në fillim të luftës, kishte shqetësime se konflikti do të rezultonte në mungesë të grurit në vend. Palët e interesuara të industrisë thanë se po kërkonin t’i siguronin produktet diku tjetër, jashtë Rusisë dhe, në një masë, Ukrainës.

Por në vend të kësaj, sasia e grurit të importuar nga Rusia është rritur së bashku me çmimin, citon Euractiv.