Të pavendosur për udhëtimin e radhës? Gërshetimi i artit modern me qytetin lundrues të Venecias do ju lënë pa fjalë!

Nëse po planifikoni të jeni një nga miliona vizitorët që vërshojnë në Venecia këtë verë dhe po kërkoni një mënyrë alternative për të shijuar qytetin lundrues, pse të mos e vizitoni me artin si udhërrëfyes?





Bienalja (Ekspozita) e Venecias e hapur së fundmi — një festival ndërkombëtar i artit dhe kulturës 8-mujore që organizohet çdo vit tjetër (edhe pse e anashkaloi vitin 2021 për shkak të pandemisë) — është një mundësi për të parë disa nga artistët më të mirë në botë të gjithë, të mbledhur në një vend.

Ngjarja, me gjenezë që nga viti 1895, përbëhet nga tre pjesë: Shfaqja qendrore, e vendosur në një sërë ndërtesash industriale të përhapura në një zonë të vjetër të kantierëve të anijeve të njohur si Arsenale, dhe në pavijonin kryesor të Bienales Giardini della; pavionet kombëtare, shumica e të cilave janë në Giardini, i cili është shtëpia e një përzierjeje arkitekturore të shtëpive të ndërtuara në stile historike dhe moderne nga 29 vende duke përfshirë MB, Francë, Japoni, Brazil dhe SHBA; dhe së fundi, një sërë ekspozitash satelitore ose “kolaterale” dhe ngjarje pop-up të vendosura në të gjithë qytetin.

Çdo vit, një drejtor artistik caktohet për të kuruar ekspozitën qendrore, e cila në shumë mënyra vendos tonin për të gjithë festivalin. Këtë herë privilegji i takoi italianes, Cecilia Alemani, puna ditore e së cilës është të drejtojë programin e artit për Manhattan’s High Line në Nju Jork. Shfaqja e saj në Venecia e titulluar “Qumështi i ëndrrave”, u frymëzua nga një libër për fëmijë me të njëjtin emër nga artistja dhe autorja e ndjerë Leonora Carrington. Në nderim të librit me figura surrealiste, ekspozita është e mbushur me thesare mrekullisht të pabesueshme; është gjithashtu një nderim i fortë për gratë në art. Në një ndryshim të plotë të normës, në mbi 200 artistë të përfshirë, shpesh është e vështirë të dallosh punën e një njeriu.

Është një shfaqje e madhe, herë pas here dërrmuese, e artit. Dhe për të shijuar qoftë edhe një pjesë të vogël të kënaqësive që ofrohen, nevojitet një plan. Ky shkrimtar eci mbi 10 milje në ditë në një përpjekje për të pikturuar qytetin dhe ende linte ndjenjën sikur mund të ishte parë më shumë.

Pra, jepini vetes të paktën dy ditë nëse mundeni, paketoni këpucët tuaja më të rehatshme dhe mos harroni të hidratoni.

Dita 1

Gjithçka fillon me marrjen e biletës tuaj nga zyra kryesore e biletave të Arsenale (ose në faqen e internetit ). Pasi të jeni të armatosur me atë barkod gjithëpërfshirës, ​​filloni ditën në ekspozitën e Alemanit “Qumështi i ëndrrave” në të cilën mund të aksesoni nëpërmjet Ramo de la Tana.

Nëse ndjeni një nuancë çokollate në ajër, kjo ndodh sepse jeni pranë “Parajsës Tokësore” të Delcy Morelos (2022), një labirint thellësisht zhytës i bërë nga dheu i përzier me miell kasave, erëza ngrohëse dhe pluhur kakao. Qëndroni në qendër të instalimit dhe merrni frymë.

Pasi të jeni në tokë të përshtatshme, ecni përpara për të kërkuar një seri fotosh bardh e zi nga fillimi i shekullit të 20-të me protagoniste një baroneshë gjermane kureshtare të mrekullueshme të quajtur Elsa von Freytag-Loringhoven. Pavarësisht titullit, ajo nuk ishte e pasur. Duke përfunduar e lirë dhe e lirë në Nju Jork në vitet 1910, ajo do të pozonte për artistë dhe do të performonte si një soubrette (një personazh argëtues dhe flirtues në shfaqje dhe opera) në klube të ndryshme të Greenwich Village. Miq me Marcel Duchamp, ajo u bë legjendare në skenën e artit Dada. Në fotot e shfaqura, ajo shihet duke tërhequr poza të çuditshme duke përdorur rekuizita dhe aksesorë që me sa duket ka vjedhur ose gjetur në plehra. Çfarë gruaje.

Në qoshe, merrni një moment për të inspektuar tre skulptura të artistit libanez Ali Cherri. “Titanët” janë punuar nga terrakote, druri dhe metali dhe janë të frymëzuar nga hyjnitë e lashta mbrojtëse. Gjithashtu aty pranë janë një grup sixhadesh shumëngjyrëshe nga Safia Farhat, një artiste dhe aktiviste tuniziane. Punimet me shtresa dhe kolazh janë një përzierje e shijshme e formave gjeometrike dhe forma më figurative.

Pasi ta keni kaluar ekspozitën, kthehuni në disa nga pavionet e përkohshme kombëtare që ndodhen gjithashtu në këtë lagje industriale. Në katin e dytë të një prej grupeve të para të ndërtesave pranë hyrjes së ekspozitës kryesore, do të gjeni punën e artistit ukrainas Pavlo Makov. Uluni në stolin e lakuar përballë “Fontanës së rraskapitjes” së tij dhe lexoni këtë ndërsa reflektoni për forcën e artistëve në kohë krize.

Pasi të jeni gati për më shumë, nisuni drejt pavijonit italian, i cili është pak minuta më këmbë. Gjatë rrugës do të ecni pranë zonës së Zelandës së Re, ku një seri fotografish mahnitëse nga artistja indigjene e Paqësorit, Yuki Kihara , sfidojnë idetë e vjetra koloniale të parajsës. Mund të lexoni më shumë rreth punës së saj këtu.

Duke pasur parasysh se ku jeni, do të ishte e vrazhdë të mos vizitonit pavijonin e Italisë. E shtrirë në rreth 20,000 metra katrorë, hapësira iu dha artistit të instalimeve specifike të vendit Gian Maria Tosatti, i cili prezantoi një sërë skenash — duke sjellë pajisje fabrike të papërdorura, si makina qepëse të cilësisë industriale të braktisura — që aludojnë për ngritjen dhe rënia e Italisë industriale.

Duke tundur kokën për mënyrën se si natyra eci gjatë industrializimit të madh të vendit, një hapësirë ​​e dytë i lejon vizitorët të dalin në një bankinë, e vendosur brenda një ndërtese të mbushur me ujë dhe pa dritë. Merrni një moment këtu ndërsa dridhjet delikate të dritës (zjarret artificiale) kërcejnë nëpër sipërfaqen e ujit. Më pas, dilni përsëri në dritë dhe drejtohuni drejt pavioneve të përhershme kombëtare në Bienalen Giardini. Shkoni atje nëpërmjet një kafeneje të lezetshme të vendosur brenda një sere të ndërtuar në 1894 të quajtur Serra Margherita (Serra Margherita).

Pasi të hyni në Giardini, ndiqni instinktet tuaja dhe lëreni veten të tërhiqeni në ndërtesat që ju rrëmbejnë. Nëse nuk do të inspektoni çdo ekspozitë kombëtare mjekësisht (kjo mund të zgjasë me orë të tëra), mos e humbisni “Sovraniteti” mahnitës i Simone Leigh në pavijonin e Shteteve të Bashkuara. Seria e skulpturave meriton një moment meditimi të qetë mbi portretizimin e gjerë dhe visceral të artistit të përvojës së femrës së zezë.

Leigh iu dha një nga dy çmimet “Luani i Artë” (renditja më e lartë e Bienales), me Sonia Boyce të Britanisë së Madhe që mori tjetrin. Të dyja artistet ishin femrat e para zezake që përfaqësonin vendet e tyre në Bienale dhe artistet e para zezake që fituan çmimin kryesor. Pra, vizitoni ekspozitën e Boyce, “Feeling Her Way”, në pavijonin e Britanisë së Madhe gjithashtu.

Në këtë pikë do t’ju mbarojë avulli, ndaj hani një darkë herët në Al Covo aty pranë — një vend çuditërisht i ulët dhe me cilësi të lartë duke pasur parasysh vendndodhjen e tij pak larg shëtitores kryesore buzë detit. Rezervimet janë thelbësore gjatë periudhave të ngarkuara.

Dita 2

Ngrihu herët, ka shumë për të parë. Sot, fokusi juaj është në ekspozitat kolaterale të vendosura nëpër qytet. Fillimisht drejtohuni lart dhe mbi urën Rialto drejt Palazzo Vendramin Griman ku do të gjeni punën e artistit meksikan Bosco Sodi. Pothuajse asgjë nuk është pazar në Venecia, por kjo shfaqje, e cila kalon nëpër dhoma të shumta të Palazzo-s, është falas dhe jashtëzakonisht e vlefshme. Sodi filloi të banojë në hapësirë ​​për dy muaj në fillim të pranverës. Gjatë asaj kohe, ai mori frymëzim nga historia e Venecias si një qendër për tregtinë dhe kulturën. Rezultati është një shfaqje abstrakte e skulpturave dhe pikturave që synojnë t’u kujtojnë shikuesve se nga e kanë origjinën shumë mallra të vlefshme që tregtohen në Evropë. Për shembull, shumë nga veprat e tij janë krijuar duke përdorur Cochineal, një pigment i kuq tradicional nga Meksika që u bë i njohur në Evropë pasi u zbulua nga kolonizatorët spanjollë në shekullin e 16-të. Ngjyra e tij e pasur dhe tokësore shfaqet gjatë gjithë shfaqjes dhe është një kontrast i ngrohtë me brendësinë luksoze të pallatit.

Më pas, hipni në një vaporteto (është një autobus ujor për ata që nuk janë të iniciuar) dhe shkoni në Galerie dell’Accademia, ku artisti britanik Anish Kapoor ka një shfaqje që zgjat deri në tetor. Nëse jeni të mërzitur, mbajeni veten – pjesët e para, me ndezje të kuqe të kuq dhe kafe të thatë, janë të një natyre të ashpër dhe në shkallë të madhe. Ka një dhunë në këtë vepër të njohur, një mëlçi — por është pothuajse e pamundur të mos e shikosh.

Dhomat që vijojnë ofrojnë diçka si një pastrues paleta: Një seri punimesh duke përdorur Vantablack, një material i njohur si ngjyra më e errët në botë, të cilën Kapoor e pagoi disi në mënyrë të diskutueshme për licencë ekskluzive për t’u përdorur në fushën e artit. Zhvilluar nga një kompani me bazë në Mbretërinë e Bashkuar e quajtur Surrey NanoSystems, veshja e errët (është më shumë një formë teknologjie sesa një bojë) është aq e zezë sa që bën truket me sytë tuaj kur aplikohet në figura tredimensionale, duke i bërë ato të duken të sheshta nga kënde të ndryshme. Shfaqja e tij shtrihet në një vend të dytë, kështu që nëse e ndjeni vërtet atë, mund të shihni më shumë në Palazzo Manfrin.

Përndryshe, bëni rrugën drejt Palazzo Grassi-t aty pranë dhe jashtëzakonisht të kënaqshëm të rinovuar nga Tadao Ando. Arkitekti i famshëm japonez krijoi një ekuilibër qetësues midis trashëgimisë historike dhe rishpikjes moderne kur rinovoi ndërtesën për pronarin e saj, miliarderin francez Francois Pinault. Palazzo aktualisht është shtëpia e një studimi të madh të punës së artistes afrikano-jugore Marlene Dumas — e njohur për pikturat e saj emocionuese që shpesh mund t’ju tronditin, argëtojnë dhe joshin të gjithëve menjëherë.

Për diçka ndryshe, kërkoni pushim nga nxehtësia në Complesso dell’Ospedaletto dhe Kishën e Santa Maria dei Derelitti, ku një seri prej tetë filmash të shkurtër nga Fondazione In Between Art Film, një iniciativë e kostumografes italiane Beatrice Bulgari për të mbështetur lëvizjen. imazhe arti, janë duke u shfaqur. Pikat kryesore përfshijnë “Plateau” e Karimah Ashadu, e cila ndjek një grup minatorësh pa dokumenta të kallajit në Nigeri, duke hedhur dritë mbi kushtet dhe rreziqet që përfshihen në punën e tyre. Filmi i fundit në sekuencën e shfaqjes është gjithashtu i padiskutueshëm: në “Olhoda Rua” (Me zë të lartë), artisti brazilian Jonathas de Andrade mjegulloi linjat midis dokumentarit dhe trillimeve duke i hedhur një grup njerëzish të pastrehë në qytetin bregdetar të Recife në një seri filmash. akte performuese të vendosura në një kolonë zanore nga perkusionisti Homero Basílio.

Nga atje, do të jeni të kënaqur të dëgjoni se është koha për një pije dhe një mostër të disa prej ushqimeve të famshme cicchetti të Venecias. Për këtë, ecni në Vino Vero , një vend i ftohtë buzë kanalit që refuzon të shesë spritz, por në vend të kësaj derdh një përzgjedhje të madhe vere. Është pak minuta më poshtë nga diçka si një institucion, një tavernë plot lëvizje e quajtur Il Paradiso Perduto. Porositni një pjatë të madhe me makarona me ushqim deti dhe një litër të bardhë shtëpie dhe përgatituni t’i vendosni ato në tryezë. Shijojeni, e keni fituar.

Lajmi i mirë? Turneu juaj ka përfunduar. Lajmi i keq? Ju keni parë vetëm një pjesë të vogël të asaj që ofrohet. Pra, nëse do të qëndroni një ditë tjetër dhe nuk jeni ngopur, këtu janë disa shfaqje të tjera për t’u ndalur.

Kjo është Ukraina: Mbrojtja e Lirisë

Në katin e poshtëm, një shfaqje e fuqishme grupore e punës nga artistë ukrainas, e bërë që kur Rusia nisi sulmin e saj brutal ndaj vendit në shkurt. Në katin e sipërm, disa nga emrat më të mëdhenj të artit bashkëkohor, duke përfshirë Damien Hirst dhe Marina Abramovic, i përgjigjen luftës me punë të reja dhe arkivore.

Ku: Scuola Grande della Misericordia

Kur: Deri më 7 gusht 2022

Anselm Kiefer

Piktori gjerman ofron pamjen e tij të madhe mbi Venecia në 14 piktura.

Ku: Palazzo Ducale, Piazza San Marco

Kur: Deri më 29 Tetor, 2022

Louise Nevelson: Këmbëngulja

Një retrospektivë e punës së artistes amerikane të shekullit të 20-të për të shënuar 60 vjet që kur ajo përfaqësoi Shtetet e Bashkuara në Bienalen e Venecias në 1932.

Ku: Procuratie Vecchie, Piazza San Marco

Kur: Deri më 11 shtator 2022

Surrealizmi dhe Magjia: Moderniteti i Magjepsur

Një festë se si magjia dhe okultizmi informuan lëvizjen surrealiste.

Ku: Koleksioni Peggy Guggenheim, Accademia

Kur: Deri më 26 shtator 2022/ BURIMI: CNN Style