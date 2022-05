Turqia ‘nuk ia mbyll derën’ Suedisë dhe Finlandës për anëtarësimin në NATO

Turqia nuk i ka mbyllur derën për anëtarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO, por dëshiron negociata me vendet nordike dhe një shtypje të atyre që i sheh si aktivitete terroriste veçanërisht në Stokholm, tha të shtunën zëdhënësi i Presidentit Tayyip Erdogan.

Erdogan i befasoi anëtarët e NATO-s dhe dy vendet nordike që kërkojnë anëtarësim duke thënë të premten se nuk ishte e mundur që Turqia të mbështeste zgjerimin e aleancës sepse Finlanda dhe Suedia ishin “shtëpia e shumë organizatave terroriste”.

Çdo vend që kërkon të anëtarësohet në Aleancën e Traktatit të Atlantikut të Veriut ka nevojë për mbështetjen unanime të anëtarëve të aleancës ushtarake. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera anëtare janë përpjekur të sqarojnë pozicionin e Ankarasë. Lexo më shumë

Suedia dhe partneri i saj më i afërt ushtarak, Finlanda, deri më tani kanë mbetur jashtë NATO-s, e cila u themelua në vitin 1949 për t’iu kundërvënë Bashkimit Sovjetik në Luftën e Ftohtë. Të dy vendet janë të kujdesshëm për të antagonizuar fqinjin e tyre të madh, por shqetësimet e tyre të sigurisë janë rritur që kur Rusia pushtoi Ukrainën më 24 shkurt. lexo më shumë

Stokholmi pritet gjerësisht të ndjekë shembullin e Helsinkit dhe mund të aplikojë për hyrje në aleancën ushtarake prej 30 vendesh që të hënën. Lexo më shumë

Kalin tha se Partia militante e Punëtorëve të Kurdistanit (PKK) – e cilësuar si një organizatë terroriste nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian – ishte duke mbledhur fonde dhe rekrutuar në Evropë dhe prania e saj është “e fortë dhe e hapur dhe e njohur” në Suedi në veçanti.

“Ajo që duhet bërë është e qartë: ata duhet të ndalojnë lejimin e qendrave, aktiviteteve, organizatave, individëve dhe llojeve të tjera të pranisë së PKK që të ekzistojnë në ato vende,” tha Kalin.

“Anëtarësimi në NATO është gjithmonë një proces. Ne do të shohim se si do të shkojnë gjërat. Por kjo është pika e parë që duam të sjellim në vëmendjen e të gjithë aleatëve si dhe autoriteteve suedeze,” shtoi ai. “Sigurisht që ne duam të kemi një diskutim, një negociatë me homologët suedezë.