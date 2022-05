Turqia refuzoi anëtarësimin e saj në NATO, ‘tensionoi’ perëndimin! Finlanda: E bindur se do të gjendet një…

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka dalë kundër lejimit të Suedisë dhe Finlandës për t’u bashkuar me NATO-n, duke vënë në rrezik shpresat e dy vendeve nordike për t’u bashkuar me aleancën ushtarake perëndimore.





Në një lëvizje që mund të minojë përpjekjet e Turqisë për të forcuar lidhjet me SHBA-në dhe Evropën pas pushtimit rus të Ukrainës, Erdogan – vendi i të cilit ka qenë anëtar i NATO-s që nga viti 1952 – tha të premten se nuk mund të kishte një “pikëpamje pozitive” të ofertat e mundshme të të dy vendeve për anëtarësim .

Pengesa ishte mbështetja e tyre për Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit (PKK), e cila ka zhvilluar një kryengritje të armatosur prej dekadash kundër shtetit turk, tha ai. Ajo është klasifikuar si një organizatë terroriste nga Ankaraja, SHBA dhe BE. Presidenti i Turqisë emëroi gjithashtu një grup ekstremist të majtë.

“Vendet skandinave janë si një lloj shtëpie pritëse për organizatat terroriste,” u tha Erdogan gazetarëve, duke iu referuar vendeve nordike. “Ata janë edhe në parlament.” Ai shtoi: “Në këtë pikë, nuk është e mundur që ne ta shohim pozitivisht këtë.” Disa zyrtarë dhe deputetë suedezë kanë qenë të shqetësuar se Turqia mund të paraqesë kundërshtimin më të rrezikshëm ndaj një oferte të mundshme në NATO, e cila duket se mbështetet nga shumica e 29 anëtarëve të tjerë të aleancës, por kërkon mbështetje unanime. “Ka shumë kurdë në Suedi, ka shumë deputetë me prejardhje kurde, Suedia ka qenë aktive për çështjen kurde – kam frikë se mund të ketë një reagim”, tha një zyrtar i lartë suedez në fillim të këtij muaji.

Diplomatët finlandezë dhe suedezë kanë kaluar Evropën dhe Atlantikun për të fituar favorin e anëtarëve të NATO-s, ratifikimi i të cilëve është i nevojshëm që ata të bëhen anëtarë. Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock tha të shtunën se Suedia dhe Finlanda ishin vende të forta për sa i përket aftësive të tyre mbrojtëse “dhe vetëm për këtë arsye kontributi i tyre do ta bënte NATO-n më të fortë”. “Suedia dhe Finlanda janë gjithashtu demokraci të qëndrueshme që kanë jetuar në paqe me të gjithë fqinjët e tyre për dekada të tëra,” tha ajo.

“Dhe për këtë arsye çdo vend demokratik duhet të jetë i kënaqur që demokracitë me aftësi të forta mbrojtëse do ta bëjnë në këtë mënyrë aleancën tonë të mbrojtjes më të fortë.” Rusia ka kërcënuar me “pasoja të rënda ushtarake dhe politike” nëse secili vend i bashkohet NATO-s dhe të premten tha se do të pezullonte eksportet e energjisë elektrike në Finlandë për shkak se nuk ishte paguar. Ann Linde, ministrja e jashtme e Suedisë, i tha radios suedeze të premten se Turqia mund të përpiqet të përdorë shtytjen e anëtarësimit për të fituar diçka që dëshiron.

“Ne e dimë se proceset e ratifikimit gjithmonë përfshijnë pasiguri, jo më pak se ratifikimi mund të përdoret për politikën e brendshme,” shtoi ajo. Pekka Haavisto, ministri i jashtëm i Finlandës, kërkoi durim, duke thënë: “Ju mund të prisni gjithçka në procesin e aplikimit. . . le t’i marrim çështjet hap pas hapi.” Disa zyrtarë finlandezë thanë se problemet e Turqisë dukej se ishin kryesisht me Suedinë dhe se diskutimet e tyre me Ankaranë kishin qenë pozitive.

Zyrtarët finlandezë janë fokusuar veçanërisht në Hungari, për të cilën ata kishin frikë se mund të kërkonte lëshime për të miratuar anëtarësimin e tyre. Presidenti i Finlandës Sauli Niinistö foli me Erdoganin më 4 prill, duke e përshkruar thirrjen telefonike si “pozitive” në Twitter dhe shtoi: “Turqia mbështet objektivat e Finlandës”. Rekomanduar Alexander Stubb Hyrja në NATO për Finlandën dhe Suedinë do të rrisë sigurinë evropiane Niinistö të premten mbrëma tha se ai dhe kryeministrja e Suedisë Magdalena Andersson kishin biseduar me presidentin amerikan Joe Biden, duke përfshirë hapat e ardhshëm të Finlandës drejt anëtarësimit në NATO.

“Finlanda vlerëson thellësisht të gjithë mbështetjen e nevojshme nga SHBA”, shtoi presidenti. Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se ata presin që Finlanda dhe Suedia të bëhen të ftuar zyrtarë brenda “dy javësh”, por se mund të duhen gjashtë deri në 12 muaj që të 30 anëtarët ekzistues të ratifikojnë aplikimet e tyre. Qeveria e Finlandës do të takohet të dielën me presidentin Niinistö të vendosur për të finalizuar aplikimin e vendit.

Në të njëjtën ditë, socialdemokratët në pushtet në Suedi do të bëjnë të ditur qëndrimin e tyre përpara një njoftimi nga qeveria javën e ardhshme. Vendet mund të zgjedhin t’i dërgojnë aplikacionet e tyre NATO-s së bashku javën e ardhshme gjatë një vizite shtetërore të Niinistö në Stokholm. Turqia kishte vuajtur nga marrëdhëniet e tensionuara me aleatët e NATO-s në vitet e fundit.

SHBA vendosi sanksione në vitin 2020 si hakmarrje për vendimin e Erdoganit për të blerë dhe marrë një sistem të mbrojtjes ajrore S-400 të prodhuar nga Rusia. Vendet perëndimore ishin nxitur nga mbështetja e Turqisë për Ukrainën pas pushtimit të Rusisë, me Ankaranë që furnizonte me drone të armatosur në Kiev dhe ndërmori hapa për të kufizuar tranzitin e anijeve luftarake dhe avionëve ushtarakë rusë përmes hapësirës së saj ajrore – edhe pse ajo ka refuzuar të regjistrohet në pjesën perëndimore. sanksione kundër Moskës.

Pavarësisht asaj që deklaroi presidenti turk, Finlanda është “e bindur” se do të gjendet një zgjidhje për të kapërcyer kundërshtimin e Turqisë për hyrjen e saj në NATO, kjo referuar fjalëve të Ministrit të Jashtëm finlandez Pekka Haavisto gjatë takimit joformal të Ministrave të Jashtëm të NATOS-s në Berlin./FinancialTimes, përktheu Gazeta Shqiptare.