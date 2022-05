Vjedhje, drejtim mjeti pa patentë dhe shkatërrim prone! Arrestohen 4 persona për vepra të ndryshme penale në Vlorë

Katër persona, të cilët kanë kryer vepra të ndryshme penale janë vënë në pranga këtë të diel nga policia e Vlorës.





Zyra e shtypit e policisë thotë se personi me iniciale A. M., 24 vjeç, banues në lagjen “Lirimi”, Vlorë, u arrestua pasi Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin e datës 09.02.2022 e ka dënuar me 2 muaj burgim, për veprën penale “Sigurimi i mjeteve për vjedhje”.

Ndërkohë, 42 vjeçari me iniciale Sh. L.(K)., banues në Finiq, është arrestuar për veprën penale “Vjedhja”; F. Xh., 21 vjeç, banues në lagjen “Kushtrimi”, Vlorë, është konstatuar duke drejtuar automjetin me leje drejtimi të hequr përfundimisht, ndërsa M. M., banues në Delvinë për veprën penale “Shkatërrimi i pronës.

Njoftimi i policisë:

DVP Vlorë/Vihen në pranga 4 shtetas, procedohet penalisht 1 tjetër, për vepra të ndryshme penale.

Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Vlorë bënë ndalimin e shtetasit në kërkim A. M., 24 vjeç, banues në lagjen “Lirimi”, Vlorë, pasi Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin e datës 09.02.2022 e ka dënuar me 2 muaj burgim, për veprën penale “Sigurimi i mjeteve për vjedhje”, kryer në bashkëpunim.

Specialistët e Hetimit të Krimit në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë, për veprën penale”Vjedhja”, shtetasin I. M., 44 vjeç, banues në Tiranë, pasi në lagjen “29 Nëntori”, Vlorë, ky shtetas ka vjedhur 2 telefona në pronësi të shtetasit B. M., 52 vjeç dhe ka tentuar të largohet.

Specialistët e Hetimit të Krimit në Komisariatin e Policisë Sarandë bënë ndalimin e shtetasit në kërkim Sh. L.(K)., 42 vjeç, banues në Finiq, pasi Gjykata e Shkallës së Parë Sarandë, e ka dënuar me 30 ditë burgim, për veprën penale “Vjedhja”.

Specialistët e Qarkullimit Rrugor në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë, për veprën penale “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”, shtetasin F. Xh., 21 vjeç, banues në lagjen “Kushtrimi”, Vlorë, pasi është konstatuar nga shërbimet e Policisë, duke drejtuar automjetin, me leje drejtimi të hequr përfundimisht.

Specialistët e Hetimit të Krimit në Komisariatin e Policisë Delvinë referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallë së Parë Sarandë, për veprën penale “Shkatërrimi i pronës”, në ngarkim të shtetasit M. M., banues në Delvinë, pasi ka bere kallëzim shtetasi Z. M., banues në Delvinë, se shtetasi M. M. i ka shkatërruar një rrethim me rrjet teli dhe shufra hekuri.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.