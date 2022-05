FOTO/ Bikini “mikroskopike” dhe forma trupore bombastike, këngëtarja amerikane “ndez” rrjetin me pozat nga Meksika

Nicole Scherzinger dhe partneri i saj Thom Evans prej ditësh tashmë po shijojnë pushimet nën shoqërinë e njëri-tjetrit.





Çifti kanë zgjedhur Mexico-n për tu arratisur dhe kaluar një kohë të bukur. Gjatë kësaj periudhe këngëtarja ka qenë shumë aktive në rrjetin e saj Insagram, me foto e video “të nxehta”.

Në një nga postimet e saj të fundit ajo ka pozuar me bikini në një jaht, dhe duket thjesht e mrekullueshme. Me rroba banjot me ngjyra të ndezura ylli televiziv, vë në pah format e saj perfekte, teksa duket tejet provokuese.

Më herët ju kujtojmë ajo postoi një video nga xhakuzi ku po kërcente me partnerin e saj.

“Kjo pamje e meriton një kërcim xhakuzi,”-shkruan këngëtarja poshtë videos së saj.