“Le të fitojë lufta!”- Ardit Çuni dhe Niko Komani ironizojnë fituesit e “Eurovision”

Niko Komani dhe Ardit Çuni, dy nga pjesëtarët e delegacionit shqiptar në Eurovision kanë nxituar të ironizojnë fituesit e festivalit europian në rrjetet sociale.





Sipas këngëtarit ishte lufta që fitoi dhe jo muzika teksa shkruan: “Le të fitojë lufta. Më falni duhet të ishte le të fitojë muzika. Në fund të ditës duhet të kishte qenë një kompeticion muzikor.”

Kurse Niko shkruan me ironi: “Çfarë surprize“.

Vetë Ronela nuk ka bërë asnjë regim rreth fituesit. Ukraina fitoi Eurovision me këngën “Stefania” nga Kalush Orchestra. 40 shtete votuan duke nxjerrë në vend të parë Mbretërinë e Bashkuar me 283 pikë, e ndjekur nga Suedia me 258 pikë, Spanja me 231 pikë dhe Ukraina me 192 pikë. Megjithatë, votat e publikut ndryshuan gjithçka. 439 pikë për Ukrainën, bënë që ajo të renditet në vend të parë me një diferencë të dukshme pikësh.

Kalush Orchestra është një grup eklektik – i përbërë nga reperi Oleh Psiuk, multi-instrumentalisti Ihor Didenchuk, balerini Vlad Kurochka, artisti i fyellit Vitalii Duzhyk dhe vokalistët Tymofii Muzychuk dhe Oleksandr Slobodianyk. Ata ndërthurin muzikën tradicionale popullore ukrainase me repin modern dhe hip hopin, duke krijuar një muzikë unike.