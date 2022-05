“Nëse vini këtu, do t’iu dhembë”/ Mesazhi i dërguar Rusisë nga ishulli suedez

Nëse Suedia bashkohet me NATO-n, do të përfaqësojë një kthim në rëndësinë strategjike për ishullin e saj më të madh, Gotland. BBC shkruan se i shtrirë vetëm 200 milje larg Kaliningradit, selia e flotës balltike të Rusisë, ishulli ishte krahasuar me një aeroplanmbajtëse të pathyeshme. Një vend ideal, gjatë Luftës së Ftohtë, nga i cili mund të mbrohet Suedia dhe të projektohet pushteti mbi Balltik.





Ishte një kohë kur rreth 20,000 trupa ishin vendosur atje. Por njësitë e fundit ushtarake të Gotland u larguan në vitin 2005 dhe Gotland ra në errësirë ​​ushtarake. Aneksimi i Krimesë nga Rusia në vitin 2014 dhe sponsorizimi i saj pasues i luftëtarëve separatistë në Donbas e shtynë Suedinë të rishqyrtojë.

Në një vizitë në ishull në vitin 2016, pashë përgatitjet për kthimin e një garnizoni. Michael Bydén, Komandanti Suprem i Suedisë, më tha se gjithçka kishte të bënte me dërgimin e një mesazhi në Rusi.

“Nëse vini këtu, do të dhemb,” ishte mesazhi i tij. Por ishte gjithashtu për t’u siguruar që Suedia – e cila tashmë po përjetonte inkursione të rregullta ushtarake ruse në hapësirën e saj ajrore dhe aktivitetin e nëndetëseve pranë kryeqytetit Stokholm – nuk u befasua.

Regjimenti Gotland u riaktivizua në 2018. Muajin e kaluar, qeveria njoftoi planet për të shpenzuar 163 milion dollarë për të rritur mbrojtjen e ishullit. Në vitin 2016, një vendim për t’u bashkuar me NATO-n ishte ende shumë larg, por dëgjimi në atë kohë i komunikimeve të forcave ajrore suedeze, të gjitha në anglisht, ishte vetëm një nga shumë shenjat se kur të vinte koha, ndërveprueshmëria me forcat e NATO-s nuk do të ishte një problem.