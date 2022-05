Plagosja në Sarandë, përshkallëzohet konflikti! Qytetarët përleshen duke u përplasur me makina (VIDEO)

Qytetari që u plagos gjate oreve te para te mëngjesit është përfshirë përsëri në një konflikt, por këtë herë me automjete.





Ngjarja ka ndodhur para rreth nje ore ne lagjen nr.4. 3 shtetas jane konfliktuar me njeri tjetrin duke u goditur edhe me automjete.

Jane goditur automjetet “Citroen” me targa AA631ZY me automjetin “Toyota” me targe AZI 9208. Ne nje nga automjetet ndodhej Erlind Rumani, 38-vjec, i cili sot rreth ores 02.30 u paraqit ne spital i plagosur me thike ne qafe.

Pas daljes nga spitali mesa duket eshte perballur serish ne rruge me agresorin dhe jane goditur me automjete dhe me pas edhe fizikisht me njeri-tjetrin.

Policia ka shoqeruar deri tani 3 persona ne Komisariat.

Çfarë ndodhi në orët e para të mëngjesit

Një qytetar ka shkuar i plagosur në spitalin e Sarandës këtë të diel. I plagosuri është paraqitur rreth orës 02.30 me plagë në qafë, ndërsa dyshohet se është goditur me thikë ose kaçavidë.

Ngjarja mësohet të ketë ndodhur në lagjen nr.3, pranë vendit të quajtur “Plazhi Ri”, dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e agresorit.

Fatmirësisht, i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut per jeten. Pas dëmtimit, ai është mjekuar në spital dhe më pas është larguar.

Burimet bëjnë me dije për Gazetën Shqiptare se i lënduari është Erlind Rumani, 38 vjeç.

Sakaq, policia ka nisur hetimet në lidhje me ngjarjen, duke informuar se ka dyshime që lëndimet fizike të Rumanit janë shkaktuar si pasojë e një konflikti për motive të dobëta me një person tjetër.

Njoftimi i policisë:

Sarandë/Informacion paraprak

Më datë 15.05.2022, është paraqitur për ndihmë mjekësore në Spitalin e Sarandës shtetasi E. R., 38 vjeç, banues në lagjen Nr. 2 Sarandë, pasi dyshohet se për motive të dobta është konfliktuar me një shtetas tjetër.

Po punohet për identifikimin dhe kapjen e personit të përfshirë në konflikt.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.