Administrata e Bidenit nuk mund të anashkalojë ‘Open Balkan’ kur sanksionon Rusinë

Teksa sanksionet ekonomike perëndimore po dëmtojnë ekonominë e Rusisë, Kremlini dhe mbështetësit e tij po shikojnë globin për të gjetur juridiksione për t’iu shmangur sanksioneve. Moska duket se i ka vënë sytë në Ballkanin Perëndimor, i rrënuar prej kohësh nga korrupsioni dhe ndikimi keqdashës rus. Uashingtoni dhe aleatët e tij perëndimorë duhet të punojnë për të luftuar rrjetet e paligjshme financiare të Rusisë dhe ndikimin më të gjerë keqdashës në Ballkanin Perëndimor, ndërkohë që zgjerojnë lidhjet tona ekonomike me rajonin.





Shfrytëzimi i korrupsionit në Ballkanin Perëndimor është thelbësor në përpjekjet e Kremlinit për të kultivuar ndikim në rajon. Ky problem filloi dekada më parë. Ndërsa shtetet e ish-jugosllavisë, liberalizuan ekonomitë e tyre pas viteve 1990, korrupsioni i acaruar ekspozoi hapje për manipulimin rus. Nën Vladimir Putin, Moska ka përdorur aktorët e korruptuar që përfituan nga kjo kleptokraci për të shfrytëzuar çarjet ekonomike, etnike dhe fetare në shoqëritë ballkanike, në mënyrë që ta përdorë atë paqëndrueshmëri për të sfiduar Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë. Shkëputja perëndimore e ka komplikuar problemin, duke i lejuar Rusisë dhe Kinës të mbushin boshllëkun përmes korrupsionit dhe investimeve në “kurthin e borxhit” në fusha kritike si energjia dhe siguria.

Kjo mungesë vëmendje mund të dobësojë përfundimisht ndikimin e sanksioneve perëndimore kundër Rusisë. Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina, ku ndikimi rus është veçanërisht i fortë, kanë refuzuar të sanksionojnë Rusinë. Mediat serbe raportuan në fillim të prillit se gati 300 persona rusë, duke përfshirë shumë në sektorin e IT, kishin hapur kompani në Serbi që kur Moska pushtoi Ukrainën më 24 shkurt, duke reflektuar me gjasë një përpjekje për të shmangur sanksionet perëndimore duke riregjistruar firmat ruse në Serbi. Dhe megjithëse Shqipëria, Mali i Zi dhe të tjerët janë zhvilluar regjimet e sanksioneve të Rusisë në përputhje me sanksionet e BE-së, ato mund të mos jenë në gjendje ose të mos dëshirojnë t’i zbatojnë ato nëse Moska mund të mbizotërojë mbi udhëheqjen e tyre nëpërmjet presionit politik ose korrupsionit.

Për një administratë Biden që është deklaruar se lufta kundër korrupsionit dhe shmangia e sanksioneve ruse janë prioritetet kryesore, kjo duhet të jetë një thirrje për veprim. Ndërsa Kremlini ka një fillim, Perëndimi mund të përdorë një kombinim të stimujve ekonomikë dhe presionit për të nënvlerësuar përpjekjet e Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Uashingtoni dhe aleatët e tij evropianë duhet të përdorin institucionet ekzistuese rajonale për të forcuar ndikimin e tyre politik dhe ekonomik. Së bashku, aleatët perëndimorë duhet të përdorin sanksione për të ekspozuar dhe prishur skemat e paligjshme financiare ruse dhe për të dekurajuar aktorët rajonalë që të punojnë me Rusinë.

Nisma e sapokrijuar e Ballkanit të Hapur përfaqëson mundësinë më të mirë të Perëndimit për të ndërtuar dhe përdorur efektivisht levën ekonomike në rajon. I krijuar nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia në vitin 2021, projekti synon të promovojë lidhjet midis tre vendeve duke krijuar përfundimisht një treg të vetëm për mallra, shërbime dhe kapital.

Nisma e Ballkanit të Hapur mund t’i mundësojë Perëndimit të shfrytëzojë avantazhin e tij më të madh ndaj Rusisë në Ballkanin Perëndimor: ndikimin ekonomik. Lidhjet ekonomike të Evropës me rajonin i kalojnë ato të Rusisë, të cilat janë të përqendruara kryesisht në sektorin e energjisë. Ndërsa Rusia dominon industrinë energjetike të Serbisë, Rusia është vetëm partneri i pestë më i madh tregtar i Serbisë, duke mbetur prapa Gjermanisë, Italisë, Bosnje-Hercegovinës dhe Rumanisë. Tregtia ruse me Shqipërinë , Bosnje dhe Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, Kroacinë dhe Malin e Zi është gjithashtu i kufizuar. Duke nxitur investimet perëndimore në rajon, duke përdorur nismën e Ballkanit të Hapur si një instrument për nxitjen e lojtarëve rajonalë për të përqafuar kundër korrupsionit, kundër pastrimit të parave dhe masave të tjera të sundimit të ligjit, Uashingtoni dhe aleatët e tij mund të punojnë për të kufizuar ndikimin e Rusisë.

Ndërsa koncepti themelor i nismës për Ballkanin e Hapur është i shëndoshë, Perëndimi duhet të sigurojë që ky aktiv i mundshëm të mos kthehet në një detyrim afatgjatë duke lehtësuar në mënyrë të çoroditur financimet ruse dhe të tjera të paligjshme.

Nëse nuk kontrollohet siç duhet, një treg i vetëm në Ballkanin Perëndimor mund të krijojë mundësi për rrjetet ruse të evazionit të sanksioneve dhe organizatat kriminale transnacionale për të zhvendosur kapitalin rus në dhe përmes ekonomive rajonale. Për këto arsye, nismat për liberalizimin e tregtisë si Open Balkan kërkojnë institucione të forta që mund të gjurmojnë dhe pengojnë skemat e paligjshme financiare që përfshijnë Rusinë ose aktorë të tjerë keqdashës.

Qeveritë perëndimore duhet të bashkojnë premtimin e mundësive ekonomike me presionin e vazhdueshëm për të forcuar sundimin e ligjit dhe mbrojtjen kundër financimit të paligjshëm. Uashingtoni dhe aleatët e tij duhet gjithashtu të inkurajojnë kompanitë perëndimore të investojnë në Ballkanin Perëndimor – por me kushtet që qeveritë rajonale dhe palët e tyre të sektorit privat të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare kundër korrupsionit dhe kundër pastrimit të parave dhe me sanksionet perëndimore kundër Rusisë.

Së bashku me këto karota ekonomike, Uashingtoni dhe aleatët e tij duhet të përdorin shkopin. Perëndimi duhet të kërcënojë dhe, nëse është e nevojshme, të vendosë sanksione kundër aktorëve rajonalë që vazhdojnë të lehtësojnë financimin e paligjshëm rus ose aktivitete të tjera malinje ruse në shkelje të sanksioneve të SHBA-së kundër Moskës. Urdhri Ekzekutiv 14033 , i nënshkruar nga Presidenti Biden në qershor 2021, ofron një mjet shtesë për administratën për ta bërë këtë, duke autorizuar sanksione kundër personave që janë të përfshirë në korrupsion ose minojnë sigurinë ose demokracinë në Ballkanin Perëndimor.

Ndërsa pushtimi i Rusisë në Ukrainë vazhdon, më shumë sanksione perëndimore ka të ngjarë të pasojnë. Ndikimi kulturor dhe politik i Rusisë dhe prania ekonomike në Ballkanin Perëndimor i ofron Kremlinit një shans për të krijuar një ose më shumë juridiksione për shmangien e sanksioneve në mes të Evropës. Nëpërmjet një kombinimi të karotave dhe shkopinjve, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj mund të prishin planet e Rusisë.

Ivana Stradner & Matthew Zweig “The Hill”