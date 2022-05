“Doktrina e dëbimit masiv të shqiptarëve, thelbi i Serbisë”-Berisha: Qeveria i ofron të rinjve shkretimin e kombit

Ish Kryeministri Sali Berisha ka mbajtur sot një takim në Kukës në kuadër të fushatës elektorale kandidimit për kreun e PD-së.

Ai ftoi të gjithë simpatizantët e PD-së të votojnë për të.

Në fjalën e tij, ish kryeministri është ndalur te të rinjtë, kryesisht ata të cilët kanë emigruar.

Sipas tij, qeveria është duke nxitur rininë shqiptare të braktis vendin, gjë që është shkretim i kombit.

“Ne do të fitojmë vetëm kur të shtrohemi si shoqëri. Do të fitojmë vetëm kur të bindim çdo shqiptar se albanofobët e huaj dhe vendas nuk kanë qëllim tjetër vetëm shkatërrimit të identitetit tona kombëtar”, tha Berisha.

Gjatë fjalës së tij Berisha, tha se qeveria Rama i ofron të rinjve vetëm mundësinë e largimit nga vendi, pasi sipas ish kryeministrit qëllimi i Ramës është shpopullimi i vendit.

“Ne rithemelohemi si parti e interesit kombëtar. Ai interes sado që duket i lartë është interes i të gjitha interesave dhe nuk kemi asgjë tjetër të vaditur dhe me dhjetëra mijëra jetë njerëzish me gjakun e tyre, ai nuk mund të shkelet kurrë. Sot kemi një qeveri që është shumë me afër me qeverinë e Beogradit se sa qeverinë e Kosovës. Në çdo tryezë që shkon Rama kur hap çështjen e Ballkanit të Hapur që nuk ja përkrah kush në Europë, Rama nuk kursen fjalët e mira për Vuçiç dhe për të nxjerrë të keq Albin Kurtin. Tani në vend se të ndjehemi më të fuqishëm , ndjehemi më të përgjysmuar. Dje na përgjysmonte kufiri, sot na përgjysmon qëndrimi filo-serb, qëndrimi prej skllavi që mban Rama duke shkelmuar qëndrimin e çdo qytetari”, tha Berisha.