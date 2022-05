Gjermania korr sërish sukses në industri! Ja qyteti që krijoi një linjë të pazakontë metroje me kokë poshtë

Hekurudhat e pezulluara sot duken si një anakronizëm – një vizion i shekullit të 19-të se si do të dukej e ardhmja e transportit. Deri në vitin 2022, me siguri që të gjithë do të udhëtonim për të punuar në hekurudhat me kokë poshtë!





Ndryshe nga linjat e mërzitshme të trenave të zakonshme që qëndrojnë të fiksuara me vendosmëri në tokë, hekurudhat pezull varen poshtë një binar të pezulluar nga shtyllat. Karrocat e tyre vërshojnë mbi rrugë, lumenj dhe pengesa të tjera, ndërsa pasagjerët mund të shijojnë pamjen.

Ideja, në mënyrë ironike, nuk u hodh kurrë nga toka, pavarësisht disa sipërmarrjeve të suksesshme dhe jetëshkurtra, si sistemi Braniff Jetrail Fastpark, që i çoi pasagjerët nga parkingu në terminal në Dallas Love Field për katër vjet përpara se aeroporti të mbyllej në 1974.

Sot, të vetmet hekurudha të pezulluara në funksion gjenden në Japoni dhe Gjermani. Dhe është në Gjermani që origjinali, dhe më i miri, mund të gjendet ende i fortë në gjithë lavdinë e tij steampunk — Wuppertal Schwebebahn.

Gjithçka filloi në vitet 1880, në epokën e pasme të të ashtuquajturës epokë të zgjerimit të shpejtë industrial të Gjermanisë perandorake Gründerzeit. Sipërmarrësi dhe inxhinieri Eugen Langen kishte eksperimentuar me një hekurudhë të pezulluar për lëvizjen e mallrave në fabrikën e tij të sheqerit në Këln.

Ndërkohë, qyteti afër Wuppertal kishte një problem. Një industri tekstile lokale në lulëzim kishte parë që zona të rritej nga një koleksion i vogël vendbanimesh përgjatë lumit Wupper në një shtrirje urbane prej 40,000 banorësh që tani kishin nevojë të lëviznin.

Për shkak se lugina e gjatë dhe dredha-dredha e lumit i bëri të pamundur hekurudhat ose tramvajet tradicionale, zyrtarët e qytetit ftuan propozime për të zgjidhur problemin — dhe Langen u shfaq.

Në 1893, ai i ofroi qytetit sistemin e tij hekurudhor të pezulluar, i cili u hodh pas propozimit. Ndërtimi filloi në 1898 dhe linja u hap me ceremoni në 1901, me perandorin Wilhelm II duke bërë një udhëtim provë me gruan Auguste Viktoria.

Dëme gjatë luftës

Pothuajse 20,000 tonë çelik u përdorën për të krijuar pistën e ngritur që gjarpërinjtë kalon nëpër qytet. 20 stacionet e tij të bukura të artit nouveau komplimentonin brendësinë e qelqit dhe drurit të karrocave që mund të transportonin 65 persona secila.

Rrjeti u zgjerua në gjatësinë e tij përfundimtare prej 13.3 kilometrash (8.3 milje) në 1903, me udhëtime që fillonin dhe përfundonin në unazat e kthesës të lidhura me stacionet Vohwinkel dhe Oberbarmen të linjës.

Hekurudha e re u dëshmua të ishte një hit me vendasit. Gjatë viteve të ardhshme, gjatësia e trenave u rrit nga dy në gjashtë vagona, duke lëvizur çdo pesë minuta.

Numri i pasagjerëve ra gjatë Luftës së Parë Botërore, kur shumë nga punëtorët e Wuppertal po shërbenin në ushtritë e Kaiser, por deri në vitin 1925 rrjeti kishte transportuar tashmë 20 milionë pasagjerë mbi lumin e butë Wupper.

Në Luftën e Dytë Botërore, rrjeti u godit keq nga bombat aleate në sulmet e rënda ajrore në Wuppertal në maj dhe qershor 1943, dhe përsëri në janar 1945, por nga Pashkët 1946, as një vit të plotë pasi luftimet përfunduan në Evropë, e gjithë rruga tashmë ishte kthyer në veprim.

Për Rosemarie Weingarten, e cila lindi në distriktin Barmen të Wuppertal në 1933, Schwebebahn mbetet flamuri kulturor i qytetit për shkak të qëndrueshmërisë së tij.

“Unë nuk mendoj se ka një simbol më ikonik që përfaqëson Wuppertal dhe Barmen sesa Schwebebahn. Ai ka qenë gjithmonë aty për mua dhe jam krenare që ai ende funksionon,” tha ajo për CNN.

Elefanti në karrocë

Në vitin 1950, Schwebebahn kishte pasagjerin e tij më të famshëm deri më sot, madje edhe më të profilit të lartë se Kaiser: elefantin Tuffi.

Cirku Althoff ishte në qytet dhe kishte organizuar një udhëtim promovues për pachyderm-in e ri, i cili ishte një personazh i vogël i famshëm në Gjermaninë Perëndimore në atë kohë. Tuffi ishte zakonisht i patrembur rreth njerëzve, kështu që pronari i cirkut Franz Althoff rregullisht e përdorte atë për të reklamuar shfaqjen e tij.

Ajo kishte hipur tashmë në tramvaj, e dehur nga një burim uji i shenjtë, u dërgoi arka me birrë punëtorëve të ndërtimit dhe, disi më pak heroikisht, hëngri një buqetë me lule dhe urinoi në një tapet persian.

Së pari, udhëtimi i saj në Schwebebahn dukej se po shkonte mirë. Ajo hipi në tren në stacionin Wuppertal-Barmen (ku Althoff duhej të blinte katër bileta për Tuffin dhe një për vete).

Por karroca ishte e mbushur me gazetarë dhe zyrtarë, kështu që kur Tuffi tentoi të kthehej pas disa minutash, nuk mundi dhe e zuri paniku. Fillimisht ajo shkeli një rresht vendesh dhe më pas u hodh nga një dritare në lumë 10 metra (33 këmbë) më poshtë.

Lumi ishte vetëm 50 centimetra (20 inç) i thellë në atë vend, por toka ishte me baltë, kështu që Tuffi pësoi vetëm disa gërvishtje. Althoff, me sa duket, donte të hidhej pas saj, por përkundrazi vazhdoi në stacionin tjetër nga ku vrapoi përsëri te elefanti i trullosur dhe e çoi përsëri në kampin e cirkut.

Një statujë e bërë nga bazalti e krijuar në vitin 2020 nga artisti Bernd Bergkemper qëndron në vendin e saktë ku Tuffi zbarkoi në vitin 1950.

Hipur në të kaluarën

Sot, Schwebebahn që lëkundet butësisht nuk po transporton më elefantë, por ende përdoret si tren udhëtarësh, duke lëvizur 25 milionë pasagjerë në vit, para Covid-it.

Mjerisht, pothuajse të gjitha vagonët e lavdishëm të gjeneratës së parë janë zhdukur, madje edhe vagonët ikonë GTW 72 të prezantuara në vitin 1972 që qarkulluan për 27 vjet, janë zëvendësuar nga trenat e hijshëm blu të “Gjeneratës 15” që hynë në shërbim në 2016.

Edhe me trenat e rinj, vetë Schwebebahn mbetet i popullarizuar nga adhuruesit.

“Magjepsja ime me Schwebebahn qëndron në mënyrën se si është ndërtuar mbi 100 vjet më parë,” thotë arkitekti me bazë në Këln, Christian Busch. “Realizimi i një projekti të tillë pa sisteme kompjuterike do të ishte e paimagjinueshme sot. “Një udhëtim në Schwebebahn i lejon pasagjerit një pasqyrë të jashtëzakonshme në jetën e banorëve vendas dhe duket me të vërtetë si një atraksion në panair nga ditët e shkuara.”

Schwebebahn, për përdoruesit jo elefant, mbetet një mënyrë jashtëzakonisht e sigurt për të udhëtuar.

Deri në vitin 1999 ajo konsiderohej madje metoda më e sigurt e transportit publik në Gjermani, duke regjistruar vetëm një pjesë të vogël të aksidenteve të vogla në pothuajse 100 vjet funksionim.

Sidoqoftë, në prill 1999, Schwebebahn përjetoi orën e tij më të errët: pesë njerëz vdiqën dhe 47 u plagosën kur një tren u përplas me një grep hekuri 100 kilogramë të lënë gjatë punimeve të ndërtimit dhe u zhyt tetë metra në Wupper.

Që atëherë, hekurudha ka pasur disa ulje dhe ngritje, veçanërisht që nga përmirësimi i fundit, kur në vitin 2018 një kabllo energjie 350 metra e gjatë u rrëzua në rrugën më poshtë dhe e pamundësoi Schwebebahn për gati nëntë muaj, ndërprerja më e gjatë e shërbimit në historinë e saj.

Hekurudha u rihap në vitin 2019 dhe është përdorur gjerësisht dhe me kënaqësi përsëri nga Wuppertalers.

Duke pasur parasysh historinë e tij të jashtëzakonshme dhe pamjen ikonike, nuk është çudi që Schwebebahn ka frymëzuar shumë vepra arti dhe kulturën popullore gjermane në përgjithësi.

Ajo u aludua në vitin 1902 në romanin fantastiko-shkencor “Altneuland” (Toka e Vjetër e Re) nga shkrimtari sionist dhe aktivisti politik Theodor Herzl. Ai shfaqet në filmin e regjisorit Wim Wenders të vitit 1974 “Alice in den Städten” (Alice in the Cities), në dramën e Tom Tykwer të vitit 2000 “Der Krieger und die Kaiserin” (Luftëtari dhe Perandoresha) dhe përsëri në një film të Wenders të vitit 2011. “Pina”, duke festuar një tjetër ikonë të Wuppertal, koreografin Pina Bausch.

Artisti anglez i nominuar për çmimin Turner Darren Almond krijoi një vepër filmi Super 8 të titulluar “Schwebebahn” në 1995 dhe Muzeu i Artit Modern (MOMA) në Nju Jork ka në koleksionin e tij një film dy minutësh nga viti 1902 i filmuar nga një karrocë Schwebebahn me një pamje unike e peizazhit të Wuppertal.

Për vendasit dhe vizitorët njësoj, Schwebebahn mbetet një anakronizëm i dashur.

“Në ditët e sotme, për arsye statike dhe ekonomike, betoni gri është shpesh zgjedhja dhe karakterizon infrastrukturën tonë”, thotë Christian Busch, arkitekti. “Por trarët e hekurt të Schwebebahn lejojnë trenat të transportojnë pasagjerët e tyre pa pasur nevojë të marrin në konsideratë volumin gjithnjë e në rritje të trafikut më poshtë, dhe ata duken të mrekullueshëm.”

Dhe ky anakronizëm i dashur është ai që mund të tregojë ende rrugën për të ardhmen. Që nga viti 2018, Schwebebahn ka qenë hekurudha motër e Shonan Monorail në qytetin japonez të Kamakura, për të ndarë praktikat më të mira dhe për të promovuar hekurudhat e pezulluara si mënyra të qëndrueshme udhëtimi.

Dhe nëse vizitoni ndonjëherë Wuppertalin dhe dëshironi të ndiheni vërtet elegant, ka mbetur në shërbim një karrocë e lavdishme origjinale, ajo që Wilhelm II dhe Auguste Viktoria përdorën në 1900.

I njohur si Kaiserwagen, ose Carriage Imperial, mund të rezervohet për funksione private — duke përfshirë dasma./BURIMI: CNN Travel