Komisioni Europian ul parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë në 2.7%, rreziku i energjisë dhe borxhit

Rritja ekonomike e Shqipërisë për vitin 2022 do të jetë vetëm 2.7%. Pritshmëritë i ka ulur në raportin e pranverës Komisioni Europian, i cili në raportin e kaluar thoshte se rritja do të jetë 3.7% . Sipas KE Shqipëria mund të përballet me mbingarkesa në borxhin publik për shkak të subvencioneve të energjisë, ndërsa do të jetë e detyruar të ulë shpenzimet publike për investime.





“Për vitin 2022 dhe 2023 rritja në Shqipëri pritet të jetë përkatësisht 2.7% dhe 3.1%, e ndikuar kryesisht nga ndikimi i pushtimit rus të Ukrainës, edhe pse vetëm në mënyrë indirekte pasi Shqipëria ka pak ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj të dy vendeve. Rritja e çmimeve të ushqimeve dhe energjisë ka shtyrë qeverinë të ofrojë mbështetje shtesë për familjet dhe NVM-të, dhe këto masa do të shtyjnë për në vitin 2023 një përmirësim domethënëse në financat e qeverisë”, thuhet në raport.

Duhet theksuar se jo vetëm për Shqipërinë por për të gjithë Evropën Komisioni Evropian ka parashikime më pesimiste për shkak të ndikimeve dhe pasojave që po sjell lufta në çmimet e energjisë dhe në inflacion.

Në raport thuhet gjithashtu se pas rimëkëmbjes së fortë të shumicës së komponentëve në vitin 2021, pritjet për një kthim në normën mesatare historike mbi 3% të rritjes janë dobësuar nga ndikimi i luftës në partnerët kryesorë tregtarë të BE-së, zinxhirët e furnizimit dhe çmimet e mallrave. Pasiguria për efektin ekonomik të këtyre ndërprerjeve, krahas shtrëngimit të mundshëm të kushteve të financimit, pritet të frenojë rritjen e konsumit dhe investimeve private.

Komisioni paralajmëron se kjo perspektivë është subjekt i rreziqeve negative, kryesisht të lidhura me ndikimin e një rritjeje të qëndrueshme të çmimit të energjisë, shoqëruar me prodhimin e ulët të hidrocentraleve vendase për shkak të reshjeve të pamjaftueshme, siç shihet tashmë në tremujorin e parë 2022. Në këtë rast, fatura e importit të energjisë elektrike në Shqipëri do të rritet ndjeshëm dhe, përveç zgjerimit të deficitit tregtar, mund të mbingarkojë buxhetin publik, i cili deri më tani ka mbuluar hendekun midis çmimeve të larta të importit të jashtëm dhe çmimeve të rregulluara të brendshme për familjet dhe SME-të.

Komisioni parashikon se financat publike të vendit do të mbeten nën presion. “Si rrjedhojë e rritjes së lartë të PBB-së dhe investimeve publike më të ulëta se sa ishin planifikuar, raporti i deficitit publik dhe i borxhit rezultoi 2 pikë përqindje më pak se sa pritej në vitin 2021, pavarësisht një emetimi të eurobondit për parafinancimin e bilancit buxhetor të vitit 2022. Kostoja e lartë e subvencioneve dhe rritja e mbështetjes sociale që pritet për vitin 2022 do të vonojë një ulje të konsiderueshme të deficitit, në 2.7% të PBB-së, deri në vitin 2023, kur raporti i borxhit parashikohet të ulet në 70.9% të PBB-së.

