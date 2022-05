Procesi për zgjedhjen e presidentit të ri ka shkaktuar debate dhe diskutime të shumta gjatë javëve të fundit.





Ndërkohë këtë të hënë do të zhvillohet seanca e radhës ku do të diskutohet rreth kësaj çështje dhe nuk pritet të ketë asnjë kandidaturë.

Seanca do të nisë në 17:00 dhe do të jetë një seancë formale. Raporto përpara Komisionit parlamentar të ligjeve do të prezantohet nga Klotilda Bushka.

Të nesërmet pritet të mblidhet Konferenca e Kryetarëve e cila do të vendosë datën për raundin e dytë të presidentit.