Bisedimet për Ballkanin Perëndimor, Gjermania e prerë: Të fillojmë negociatat e anëtarësimit e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

Ministrat e Jashtëm të Bashkimit Evropian kanë diskutuar sot përveç agresionit rus në Ukrainë edhe marrëdhëniet me Ballkanin Perëndimor.

Në një dokument të përgatitur për diskutimet e së hënës thuhet se agresioni i Rusisë ka krijuar ndryshime domethënëse në rreshtimet gjeopolitike

Ministrja e Jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock ka deklaruar se BE-ja duhet t’i përmbahet premtimit dhe të nisë negociatat e vonuara të anëtarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.

Ministrja gjermane thekson se në këtë kohë të trazuar shkaktuar nga pushtimi rus në Ukrainë, që kanë sjellë ndikim të madh në të gjithë Evropën, mbështetja për vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt BE-së është një çështje kyçe e sigurisë dhe gjeopolitike.

“Sidomos në këto kohë, mbështetja për vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt BE është një çështje kyçe e sigurisë dhe gjeopolitike. Duhet të qëndrojmë pranë premtimeve tona dhe të fillojmë negociatat e vonuara të anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut”, tha ajo për mediat duke folur para takimit të ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian që u mblodhën sot të diskutojnë rreth pasojave të pushtimit në Ukrainë si dhe për raportet e bllokut evropian me Ballkanin Perëndimor.- tha ministrja e Jashtme gjermane në një prononcim për mediat.

Especially in these times, support for #WesternBalkan countries on their way to #EU is a key security & geopolitical issue. Must stand by our promises and start overdue accession negotiations with #Albania and #NorthMacedonia. – @ABaerbock 3/3 pic.twitter.com/p9HasavJRi

— Germany in the EU (@germanyintheeu) May 16, 2022