“Sot dëgjuam që presidentin do ta propozojë opozita”, Salianji: Rama është autokrati tipik lindor

Deputeti i PD Ervin Salianji ka reaguar pas seancës së sotme për zgjedhjen e Presidentit të ri që nuk solli asnjë emër në raundin e parë të këtij procesi. Salianji shkruan se prej ditësh duket që nuk ka as proces dhe as negociata serioze me Ramën sepse autokratët nuk lëshojnë asgjë edhe kur nuk ju duhen





Ndërsa më tej, Salianji deklaron se sot dëgjuam që presidentin do ta propozojë opozita.

POSTIMI I PLOTË: