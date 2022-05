“Taksa e turpit!”- Berisha në Kukës, premton heqjen e tarifës së Rrugës së Kombit: Është vendosur si ndëshkim

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi këtë të hënë se në momentin që Partia Demokratike do të rikthehet si shumicë qeverisëse do të heqë taksën e Rrugës së Kombit, të cilën e cilësoi si “taksa e turpit”.





Deklaratat ish-kryeministri i bëri gjatë një takimi me simpatizantë të PD-së në Kukës, në kuadër të fushatës elektorale për kreun e kësaj force politike.

Mes të tjerash Berisha shtoi dhe se taksa u vendos nga kryeministri Rama si ndëshkim për ndërtimin e rrugës.

“Ju garantoj se taksa që është një taks turpi do të hiqet dhe ajo rrugë siç ka emrin do mbetet Rruga e Kombit. Ajo është një taks turpi, që u vendos mbi atë bazë se Kukësi dhe Kosova kanë marrë shumë dhe tani duhet të paguajnë diçka. Është një taks e vendosur si ndëshkim për ndërtimin e rrugës. Nuk ka taks për rrugët në Shqipëri. Qarku i Kukësit është qarkut më i varfër në Shqipëri, është 16-herë mbrapa Tiranës në tërësinë e vet”, tha Berisha.

Gjithashtu ish-kryeministri u ndal dhe te nisma e Ballkanit të Hapur, të cilën e cilësoi si një projekt të Serbisë për krijimin e Serbisë së Madhe.

“Për sa i përket Ballkanit i Hapur është projekt i mirfilltë i Serbisë së Madhe. Është projekt i Aleksandër Vuçiçit që nuk njeh genocidin në Bosnje dhe Kosovë.

Natyrisht diplomacia është diplomaci, por nëse Serbia nëse ka qëllime integruese duhet ta njoh genocidin. Pasi është një kusht për të mos e përsëritur më. Aleksandër Vuçiç e di cili ka qenë roli i tij, ishte një lloj Gëbelsi për Millosheviçin. Ai e di se nuk ka të ardhme si një lider evropianë dhe merret me krijimin e Serbisë së Madhe dhe këtu ka gjet mbështetje Tiranën. E nisi me projektin e ndryshimit të kufijëve, por dështoi. Tani ka shpikur projektin e Serbisë së Madhe me të cilin nuk ka asnjë qëllim vetëm të fusë në hegjemoninë e tij Shqipërinë dhe Maqedoninë dhe të dal në Adriatik.

Ky projekt i kundërvihet procesit të Berlinit, i ofruar nga BE për t’i mbajtur në procesin e integrimit evropian”, tha Berisha.