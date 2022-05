“Koha do të tregojë që shqiptarët s’votojnë parti kundëramerikane!”- Vizita e Mike Pompeos në Tiranë, Balla: Basha nuk diti të bëjë politikë!

Vizita e ish-Sekretarit amerikan të Shtetit, Mike Pompeo në Tiranë ishte fokus mbrëmjen e sotme në emisionin “Open” në “News24”.

Kreu i Grupit të PS-së, Taulant Balla tha se Shqipëria është mirënjohjes ndaj SHBA dhe se proamerikanizmi është në ADN-në e politikës së jashtme të Shqipërisë dhe shqiptarët janë 99% pro-amerikanizmit.

“Memorandumi i bashkëpunimit ka hyrë në agjendë dy tre javët e fundit, nuk ka qenë në agjendë. Ju keni të drejtën të dyshoni, por mund të them se i ka kërkuar ekipit të zotit Pompeo për të shtuar numrin e Kongresmenë që të bëhen pjesë e grupit të Miqësisë me Shqipërisë. Në kuadër të asaj që quhet diplomaci shqiptare ne na nevojiten miq të tillë, këtë e them edhe për Kosovën që ne na duhen miq të tillë. Dhe ku ta gjejmë që Pompeo të jetë një prej avokatëve për çështjet shqiptare por edhe për Kosovën”, tha Balla.