Vuçiç: Nuk do t’i jap me asnjë kusht integritetin territorial të Serbisë, pikë, Kosova përdoret nga Rusia për politikën e tyre

Presidenti Vuçiç foli për të gjitha temat aktuale në televizionin serb, B92.





“Do të filloja, nëse më lejoni në një mënyrë tjetër, t’u drejtohem qytetarëve të Serbisë. Ndonjëherë në këto kohë është më e mençur të heshtni për disa gjëra”, tha Vuçiç.

Kur u pyet për sanksionet, ai tha se gjëra të tilla nuk mund të shihen të izoluara.

“Njerëz, mos bëni sikur asgjë nuk po ndodh rreth nesh, dhe thjesht prisni që ne të jetojmë më mirë, në rrethanat e një lufte botërore pothuajse të shpallur dhe konfliktit botëror”, tha ai.

“Detyra ime është të jem realist, jo të gënjej njerëzit. Unë nuk dua t’i gënjej njerëzit në fushatë dhe të premtoj atë që nuk mund të arrihet. Sa herë që dëgjoni ndonjë televizion, unë e fiki atë sepse mund të mbajë shatërvanin e dëshirave dhe tregimet se si do të duronin, nuk mund ta dëgjoj këtë”, tha presidenti i Serbisë.

Ai tha se të gjithë janë kundër dhe se ai është kundër vendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë, por kjo nuk ka të bëjë me drejtimin e vendit, shpjegoi ai.

“Çmimi që paguajmë është i madh”

“Çmimi që paguajmë është i madh, në thelb nuk kemi qasje në tregun e kapitalit”, tha ai. “Të gjithë do të thoshin se Vuçiç po shpall vendosjen e sanksioneve. Jo, ne do të luftojmë sa të mundemi për të mbajtur politikën tonë dhe ne po e ndjekim atë politikë jo sepse fitojmë diçka nga mos vendosja e sanksioneve. Kjo sepse unë do të dëgjoj ekspertë të cilët po tregojnë kostot e gazit natyror, që do të ishte një humbje prej një miliardësh, ndërsa tani ne po humbim miliarda për shkak të kësaj, pa përmendur uljen e investimeve direkte dhe që shtatë prodhues amerikanë dhe aktorët refuzuan të vinin për të bërë filma sepse ne nuk vendosëm sanksione ndaj Rusisë”, tha Vuçiç.

Ai tha se Serbia vuan shumë sepse refuzon të vendosë sanksione ndaj Rusisë dhe se jeta në vend do të ishte dukshëm më e mirë nëse vendi vendos ta bëjë këtë. Megjithatë, ai tha se Serbia nuk do ta bëjë këtë sepse ka politikën e saj të pavarur.

“Kur thonë se nuk do ta cenojnë integritetin e Ukrainës dhe pikërisht këtë po e bëjnë në rastin e Serbisë atëherë kjo është hipokrite”, tha Vuçiç.

“Kur Putini bën thirrje për çështjen e Kosovës, Serbia është viktima më e madhe”

“Kur Medvedev dhe Putin i referohen çështjes së Kosovës, ata nuk kanë shembull tjetër përveç atij. Nuk është e drejtë për ne, por është për ta. Ata përdorin vetëm atë që kanë. Ata kanë nxjerrë një shkelje brutale të së drejtës ndërkombëtare dhe tani po i përmbahen”, tha ai.

Ai shpjegoi se Serbia është viktima më e madhe në gjithë këtë.

“Është e lehtë për këdo, përveç atyre që duhet të marrin vendime”

Ai thotë se presionet e vazhdueshme dhe në rritje ndaj Serbisë dhe bisedimet që i drejton janë shumë të vështira dhe se është i shqetësuar.

Gjithçka që ata thonë, e thonë tre herë më keq, e unë ua them atë që ju them tri herë më keq. Epo, mund ta imagjinoni se si duket”, tha ai për presionet që pëson Serbia.

“Dhe pse sjellja e Gjilasit do të ishte e diskutueshme në krahasim me disa të tjerë që gjithashtu nuk thonë kurrë sanksione, dhe kërkojnë rritje të pagave dhe pensioneve. Është e lehtë për këdo, përveç atyre që duhet të marrin vendime”, tha ai.

“A duan ta pranojnë se ajo që ka bërë Rusia është shumë më e keqe se ajo që ka bërë Serbia, e megjithatë nuk po e bombardojnë Rusinë siç ishte rasti me Serbinë”, tha presidenti i Serbisë.

Vuçiç shtroi pyetjen se pse bashkësia ndërkombëtare nuk po bombardon Rusinë tani, siç bombardoi Serbinë në vitin 1999, duke deklaruar se bashkësia ndërkombëtare tani pretendon se ngjarjet aktuale në Ukrainë janë “të paprecedentë në tokën evropiane”.

“Siç thonë, Ukraina nuk do të heqë dorë nga integriteti i saj me asnjë çmim, dhe atëherë ju e kërkoni këtë nga Serbia. Që Serbia të heqë dorë nga integriteti i saj, kjo mund të ndodhë vetëm me armë në ballë, dhe jo me mua, por me fëmijët tanë”, tha ai.

Ai përmendi se ambasadorët e huaj nuk mund dhe nuk do ta udhëheqin politikën e Serbisë. Thelbi, siç thotë ai, është që t’i privohet Putinit argumenti i Kosovës dhe se ai do të thyejë dhëmbët për shkak të Serbisë nuk ka rëndësi.

“Do të pyes të dërguarin special të qeverisë gjermane për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarazen pse nuk u përmbajt të paktën pak. Ku është logjika juaj. Serbia është një vend i vogël, por ne nuk jemi idiotë. Mos na bëni idiotë”, tha ai.

“Duhet ta kuptoni, ata kanë mbështetjen e Amerikës për çdo gjë. Dhe pastaj përkrahën britanikët dhe gjermanët, gjermanët me zë të lartë. Për ta Kosova është shtet sepse e shkelën dhe prandaj do të vazhdojnë një politikë të tillë, ju e shihni, unë ua them të gjitha ato argumente drejt e në fytyrë, ata e dinë të gjitha”, tha ai.

Cilat vende e tërhoqën njohjen?

I pyetur se pse nuk i tregon emrat e vendeve që e kanë tërhequr njohjen, ai është përgjigjur se kjo është bërë në mënyrë të tillë për të mbrojtur pozitën e Serbisë.

“Sepse nuk dua ta vendos Serbinë në një pozitë të vështirë. Sepse tashmë janë dy shtete që bëjnë klane që duhet të punojnë kundër politikës së ndjekur nga Serbia. Unë kam katër shënime këtu, por nuk do t’i tregoj. Ne do të vazhdojmë të punohet për çnjohje… Nuk do ta jap me asnjë çmim integritetin territorial të Serbisë”, tha ai.