Abuzuan seksualisht me fëmijët e mitur, arrestohet me 8 vite burg, aktorja e njohur amerikane

Aktorja e filmit dhe burri i saj instruktor i arteve marciale janë burgosur për shkelje seksuale të fëmijëve.





Zara Phythian – e cila u shfaq në filmin ‘Doctor Strange’ me Benedict Cumberbatch – abuzoi seksualisht me një vajzë 13-vjeçare së bashku me bashkëshortin e saj Victor Marke.

Marke gjithashtu abuzoi seksualisht me një vajzë 15-vjeçare vetë.

Në Gjykatën e Nottingham Crown, Phythian, e cila është 37 vjeç, u burgos për tetë vjet ndërsa burri i saj, 59 vjeç, u dënua me 14 vjet burg.

Gjykatësi Mark Watson tha se Marke ishte “forca shtytëse pas abuzimit”.

Duke iu drejtuar Phythian-it, gjykatësi shtoi: “Ndërsa ju mohuat në marrje në pyetje se jeni lidhur me Victor Marke, në provat që kam dëgjuar nuk kam asnjë dyshim se devijimi juaj ishte formuar nga ndikimi që ai kishte mbi ju që në fillim”.

Phythian mori rolin e “zeshkanes” në Doctor Strange, ku luajti Benedict Cumberbatch në rolin kryesor.

Gjykata dëgjoi që çifti u takua kur ai ishte instruktori i saj i arteve marciale dhe Phythian vazhdoi të kishte një karrierë të suksesshme në artet marciale, dhe aktore.

Marke, nga Mavis Avenue, Ravenshead, Nottinghamshire, u akuzua për katër akuza për sulm të pahijshëm ndaj një fëmije midis viteve 2002 dhe 2003.

Dyshja u akuzuan bashkërisht për 14 akuza për aktivitet seksual me një fëmijë midis 2005 dhe 2008.

Ata të dy mohuan veprat penale, por u shpallën fajtorë nga një juri dhe u dënuan në të njëjtën gjykatë të hënën.

Marke u dënua me katër vjet për abuzim me vajzën vetë dhe 10 vjet të tjera për abuzimin e viktimës së dytë me Phythian, nga Taurus Close, Mansfield, Nottinghamshire.

Phythian – e cila u gjykua me emrin e saj të martuar Zara Marke – u burgos me tetë vjet për pjesëmarrjen e saj në abuzimin e viktimës së dytë.

Në një deklaratë për ndikimin e viktimës, të lexuar në gjykatë, viktima e dytë falënderoi gruan e parë që i tha policisë.

Ajo shtoi se kishte qenë një 13-vjeçare “e pafytyrë dhe e vështirë nga ana sociale”, e cila ishte një objektiv i lehtë për çiftin.

“Më hodhe pafajësinë, më korruptove… duke më lënë të paaftë për të krijuar marrëdhënie të mira dhe të balancuara”, tha ajo.

Phythian bëri me dorë galerinë publike ku një grua bërtiti: “Të dua, Zara”.