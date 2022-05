Analizë: Putin merr Mariupolin, por nuk do mundet të ‘sundojë’ Donbasin

Edhe pse Kremlini përgatitet të marrë kontrollin e plotë të rrënojave të qytetit Mariupol, ai përballet me perspektivën në rritje të humbjes në përpjekjen e saj për të pushtuar të gjithë Donbasin lindor të Ukrainës, sepse forcat e tij të shkatërruara keq. mungesa e fuqisë punëtore për përparime të rëndësishme.





Presidenti rus Vladimir Putin mund të duhet të vendosë nëse do të dërgojë më shumë trupa dhe pajisje për të rimbushur forcën e tij pushtuese të dobësuar në mënyrë dramatike, pasi një fluks i armatimeve moderne perëndimore forcon fuqinë luftarake të Ukrainës, thonë analistët.

Forcat ruse nuk kanë gjasa të mposhten shpejt, edhe nëse nuk realizohet ndonjë dislokim i madh i trupave të reja, duke krijuar terrenin për betejën katër-javore për Donbasin.

“Unë mendoj se ose do të jetë disfatë me qëndrimin aktual të forcës, ose do të mobilizohet. Unë nuk mendoj se ka ndonjë rrugë të mesme,” tha Konrad Muzyka, drejtor i konsulencës Rochan me bazë në Poloni.

Ai dhe analistë të tjerë thanë se forcat pushtuese të Rusisë po përballeshin me humbje të paqëndrueshme të trupave dhe pajisjeve dhe se dritarja e tyre për një përparim po ngushtohej me Ukraina që tani sjell artilerinë e rëndë perëndimore në përleshje.

“Koha po punon padyshim kundër rusëve. Atyre po u mbarojnë pajisjet. Po u mbarojnë raketat veçanërisht të avancuara. Dhe, sigurisht, ukrainasit po bëhen më të fortë pothuajse çdo ditë,” tha Neil Melvin nga RUSI think- tank në Londër.

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha të martën se “çdo gjë do të planifikohet … nuk ka dyshim se të gjitha objektivat do të arrihen,” njoftoi agjencia e lajmeve RIA.

Por në një koment jashtëzakonisht kritik në kanalin kryesor televiziv rus këtë javë, një analist i shquar ushtarak tha se rusët duhet të ndalojnë së gëlltituri “qetësuesit informativ” për atë që Putin e quan një operacion ushtarak special.

Me rritjen e fluksit të furnizimeve me armë amerikane dhe evropiane për forcat ukrainase, “situata sinqerisht do të përkeqësohet për ne,” tha Mikhail Khodaryonok, një kolonel në pension.

Rusia pushtoi Ukrainën më 24 shkurt në një përpjekje të dështuar për të pushtuar kryeqytetin, Kiev. Më pas u tërhoq për t’u fokusuar në një “fazë të dytë” të shpallur më 19 prill për të kapur jugun dhe të gjithë Donbasin, një pjesë e të cilit është mbajtur nga separatistët e mbështetur nga Moska që nga viti 2014.

Rusia ruajti korridorin e saj tokësor në Ukrainën jugore, por u pengua nga trupat ukrainase, të cilat u përballën kundër bombardimeve masive për 82 ditë në punimet e çelikut Azovstal të Mariupolit, përpara se t’i jepnin fund rezistencës së tyre këtë javë.

Ndërkohë, forcat e Putinit ushtronin presion kundër pozicioneve të fortifikuara nga beteja të Ukrainës në lindje, ndërsa përpiqeshin t’i prisnin ato në një rrethim masiv duke përparuar në jug nga qyteti ukrainas Izium.

Rreth një e treta e Donbasit mbahej nga separatistët e mbështetur nga Rusia përpara pushtimit. Moska tani kontrollon rreth 90% të rajonit të Luhanskut, por nuk ka arritur të bëjë ndërhyrje të mëdha drejt qyteteve kryesore të Slovianskut dhe Kramatorskut në Donetsk, në mënyrë që të shtrijë kontrollin mbi të gjithë rajonin.

“Unë jam thellësisht skeptik për perspektivat e tyre” për të pushtuar të gjithë Donbasin, tha Michael Kofman, një ekspert për ushtrinë ruse me CNA, një organizatë jofitimprurëse kërkimore dhe analizuese amerikane. “Ata kanë të bëjnë me një forcë të dobësuar në mënyrë dramatike, me siguri moral të reduktuar ndjeshëm. Ka një dëshirë të dobët nga oficerët për të vazhduar përpjekjet për të ndjekur penalisht sulmet dhe lidershipi politik rus në përgjithësi duket se po vonon edhe pse po përballet me humbjen strategjike.” tha ai.

Muzyka tha se Rusia dukej se po ndryshonte fokusin e saj në Donbas dhe kishte zhvendosur grupet taktike të batalionit drejt lindjes pasi dështoi të thyente mbrojtjen ukrainase në Donetsk.

“Ata nuk mundën të kalonin nga Izium, kështu që ata u zhvendosën në Sievierodonetsk dhe Lyman, ndoshta me qëllimin e përpjekjes për të rrethuar forcat ukrainase rreth Sievierodonetsk dhe Lyman. Nëse kjo ndodh apo jo është një çështje krejtësisht tjetër,” tha ai.

Gjenerali Valery Gerasimov, shefi i shtabit të ushtrisë ruse, vizitoi frontin këtë muaj në një përpjekje të dukshme për të zgjidhur problemet, por nuk ka asnjë provë se ai ia doli, tha Jack Keane, kryetari i Institutit për Studimin e Luftës në Uashington. .

“Ajo ofensivë me të vërtetë ka ngecur,” tha ai.

Në veri të Donbasit, Kievi ka ngritur një kundërofensivë pranë qytetit të Kharkiv në verilindje të Ukrainës, e cila ka pastruar forcat ruse nga zona e granatimeve të qytetit të dytë më të madh të vendit dhe madje ka arritur kufirin në një vend.

Muzyka tha se Ukraina mund të sigurojë një pjesë të konsiderueshme të kufirit të saj me Rusinë në veri të Kharkiv këtë javë.

Por Ukraina nuk do të jetë në gjendje të përsërisë atë përparim të shpejtë në Donbas ku trupat ruse janë shumë më të dendura të përqendruara.

“Do të jetë një luftë e vështirë. Do të ketë një luftë të vështirë dhe potencialisht një luftë të gjatë. Ushtria ruse nuk ka bërë mirë në ofensivë, por as nuk mposhtet apo dorëzohet lehtë,” tha Kofman.

Fluksi i armëve të rënda perëndimore, duke përfshirë një numër të madh të obuseve M777 të SHBA – dhe disa kanadeze – që kanë rreze më të gjatë se ekuivalentët e tyre rusë, mund t’i japin Ukrainës një avantazh në një luftë që është rrotulluar rreth dueleve të artilerisë.

“Ukrainasit kanë filluar të shkelin rusët. Kjo do të thotë se ata janë në gjendje të veprojnë pa kërcënimin e zjarrit kundër baterive nga rusët,” tha Muzyka. “Mos më keqkuptoni, rusët ende gëzojnë epërsi të përgjithshme të artilerisë në aspektin e numrave, por nuk jam i sigurt nëse e njëjta gjë vlen edhe për cilësinë tani… Kjo është një luftë artilerie.”

Muzyka dhe Kofman thanë se edhe nëse Putin dërgon më shumë trupa, një lëvizje e tillë mund të marrë muaj për t’u organizuar.