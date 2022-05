Inceneratorët/ Avokati mohon bashkëpunimin e Lefter Kokës me drejtësinë

Avokati i Lefter Kokës deklaroi sot, ish-ministri tashmë në burg për korrupsion nuk ka për çfarë të pendohet. Ndërkohë që ka zëra se SPAK po kërkon një bashkëpunëtor për të zbërthyer skemën e inceneratorëve, avokati mohoi se Koka do të jetë një prej tyre. Sipas tij, ish-ministri nuk ka për çfarë të bashkëpunojë.





“Jeni duke kërkuar një bashkëpunëtor që në caktimin e masës ë parë. Ai s’ka pse të pendohet apo bëhet bashkëpunëtor. Pasi ai s’ka pse të pendohet dhe të bashkëpunojë. Të jesh i hapur për organin e akuzës dhe pafajësinë tende, s’do të thotë se je bashkëpunëtor. SPAK i ka të gjitha mjetet që të kërkojë dhe të gjejë bashkëpunëtor, por jo te Lefter Koka, por të persona të tjerë. Ata mund të sigurojnë cigare apo veshjet e stinës”, tha ai.

Prej 14 dhjetorit 2021 ish ministri i Mjedisit ndodhet në qelitë e paraburgimit pasi akuzohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion për të dy incineratorët si atë të Fierit dhe të Elbasanit.

Fillimisht SPAK ngriti akuzë ndaj Lefter Kokës për incineratorin e Elbasanit, ndërsa pak ditë më parë ngriti akuzë ndaj tij dhe për incineratorin e Fierit.

SPAK arrestoi edhe deputetit Alqi Bllako pasi e akuzon se në cilësin e sekretarit të përgjithshëm të ministrit të Mjedisit në bashkëpunim me Kryetarin e Komisionit të Shpronësimit, Pëllumb Abeshi, dhe me ish Ministrin e Mjedisit Lefter Koka kanë përgatitur dokumentacion të falsifikuar në lidhje me të dhënat e pronës së shpronësuar, për ndërtimin e inceneratorit të Fierit, duke ndryshuar cilësimin nga “arë” në “tokë truall”, me pasojë një dëm ekonomik prej afro 160 mijë dollarësh.

Edhe deputeti socialist ndodhet në paraburgim.