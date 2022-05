“Ky revolucion nuk ndalet më”-Berisha nga Durrësi: Nuk jemi kukull lolo si Rama-AliBasha

Ish kryeministri Sali Berisha e ka ndalur turin e tij të fushatës elektorale për postin e kryetarit të PD-së në Durrës.





Pasi u ndal te lëvizja e tij për rithemelimin e PD-së e cila sipas tij, ka shërbyer për të ringritur në këmbë këtë forcë politike, Berisha u ndal edhe te ‘opozita e vërtetë’.

një term që ish kryeministri e përdor shpesh në fushatat e tij kjo si rrjedhojë e përçarjeve të PD-së. Duke përdorur këtë frazë, Berisha tha se ‘opozita e vërtetë’ është një lloj lëvizjeje e pandalshme, një lloj revolucioni që nuk ndalet kurrë.

Këtë Berisha e mbështeti me argumentin se nëse nuk do të kishte një ringritje nga Rithemelimi do të ishte një kukull e qeverisë, një rast ky i përsëritur me trion “Rama-AliBasha”.