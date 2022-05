Firmoset marrëveshja për krijimin e 100 laboratorëve SMART, Drejtori i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim: Do investojmë 3.375 mln dollarë

Marrëveshja e bashkëpunimit mes Qeverisë Shqiptare dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF), për krijimin e 100 laboratorëve të parë SMART në shkollat 9-vjeçare dhe për programin e ri të kodimit në arsimin parauniversitar është firmosur këtë të martë.

Gjatë eventit në lidhje me rastin, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, Drejtori i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Michael Grenoff ka bërë të ditur se për këtë projekt do të investohen 3.375 mln dollarë.

Po ashtu, Grenoff theksoi se ky projekt do të vijojë edhe përtej 100 shkolla, teksa shton se synimi është që të ndërtohen në të gjitha institucionet arsimore në vendin tonë.

“Fondacioni e ka për punë që të japë para për sigurimin e këtyre programeve. Nuk mund t’ia arrijmë dot vetëm ndaj e bëjmë vetëm me qeverinë. Duhet të punosh që partneriteti të funksionojë. Partneriteti jonë nuk është diçka e re. Partneriteti mes menaxherëve tanë dhe ministrave nuk është diçka e re. Kemi bërë diskutime se si të përdorim talentin tonë dhe aftësitë për të realizuar këto procese. Nëse ka një arsye pse këto programe të kenë sukses, është për shkak të partneritetit.

Nuk bëhen siç duhen në fillim, por gjithmonë janë në përmirësim. Kemi besim se do bëjmë shumë me këtë program. Sa më herët të fillosh punën me fëmijët aq më shumë ndikim ke. Vlen për arsimin e fëmijëve. Kur mendon për arsimin dixhital, kur mendon se fëmijët do mësojnë këto aspekte, këtu do jetë ndikimi më i madh. Në këtë moshë kanë shansin më të lartë që të funksionojnë në botë. Do të jenë prijës në një botë në zhvillim. Kur mendon një program që kanë potencial të zhvillohen, një nga gjërat që duhet bërë, është që të bëhet siç duhet.

Ne do të punojmë në 100 shkolla, do të monitorojmë rezultatet dhe do të kuptojmë pilotimin. Në këtë mënyrë duhet të shpenzojmë kohën duke punuar. Duhet t’ja ofrojmë cdo fëmijë në çdo shkollë. Nëse kjo do të bëhet do të japim një kontribut jo vetëm për fëmijët, por për të gjithë vendin. Gjithsesi është e rëndësishme të fillojmë që të spezojmë kohën për të mësuar. Duhet t’ia ofrojmë çdo fëmije në çdo shkollë. Duam të japim një kontribut thelbësor. Të gjithë vendin, kontributi jonë financiar është 3.375 mln dollarë. Po japim para Shqipërisë, do investohen këtu dhe shpresojmë që të tërheqin para të tjera nga pjesëmarrës të tjerë. Ne jemi aktiv në TUMO dhe të tjera” – tha Grenoff.