Mediu kritika opozitës: Të shkojë me një emër të përbashkët ose të largohet nga procesi për zgjedhjen e Presidentit të ri

Kryetari i grupit parlamentar “Aleanca për ndryshim”, Fatmir Mediu ka ritheksuar kërkesën që të shkojnë me emra konkret në raundet e tjera për zgjedhjen e presidentit të ri. Në mbledhje thotë se nuk duhet të humbasin kohë me debate, por opozitë të shkojë me emër konkret ose të mos marrë më pjesë në këtë proces.





“Mendoj që është një nga momentet më të rëndësishme të një kuvendi zgjedhja e presidentit të republikës dhe kërkon një angazhim serioz nga secili nga ne për detyrimin kushtetues. Për të gjithë analizën për gjykimet dhe paragjykimet, mendoj që opozita ka autoritete publike për të propozuar për kandidat për president. Në raundet që vijnë, të ketë seanca me emra konkrete, mundësisht të propozuara mes opozitës dhe pozitës.

Të shkohet me kandidatë të propozuar nga ne ose të ndërpresim marrjen pjesë nga ky proces. Të propozohen kandidatura nga opozita pavarësisht nga sjellja e mazhorancës, unë kam vlerësuar dhe vlerësoj me seriozitetin më të mëdha propozimet e kriteret nga kolegët. Mendoj që nuk duhet të humbasim kohë me debate të përgjithshme por të diskutojmë me deputetët për kandidatura.

Edhe në rastin e veprimit të njëanshëm, të paktën ne të bëjmë detyrat tona si opozitë”, tha Mediu.