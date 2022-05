MSH: Mjekët në pension që do të trajtojnë të sëmurët me COVID do marrin shpërblim

Ministria e Shëndetësisë do të ndajë shpërblime mujore për mjekët e infermierët që kanë dalë në pension nëse do të trajtojnë të sëmurët me Covid-19.





Këshilli i Ministrave ka vendosur që do të paguhen me 125,000 lekë në muaj, personelet mjekësore, specialistët e shëndetit publik që merren me epidemiologjinë, infermierë dhe specialistë të shërbimit laboratorik, të angazhuar në diagnostifikimin dhe trajtimin e mjekësor të personave të prekur nga Covid-19.

Kurse, me 65,000 lekë në muaj do të paguhen personelet mbështetësetë angazhuar në institucionet ku trajtohen personat e prekur nga koronavirusi.