Plagosja e ish-kandidatit socialist në Durrës, Berisha: Plumbi është vota që ka PS-ja

Ish-kryeministri Sali Berisha, gjatë takimit me demokratët në Durrës, solli në vëmendje plagosjen e ish-kandidatit të PS-së, Ardit Kërtusha në një lokal në qytetin bregdetar.

Në fjalën e tij, Berisha tha se kjo është vota që ka Partia Socialiste. Sipas ish-kryeministrit, një situatë e tillë brenda mazhorancës reflektohet edhe në shoqëri.

“Një zyrtar i Partisë Socialiste më thoshte që dëgjoi me vëmendje ‘nuk u besova veshëve për atë që thoshte Edi Rama’. Pyeta se për çfarë bëhej fjalë, kryetarët do i caktonte komisioni pa votë. Në fakt ai nuk thoshte, por pas dy ditësh u provua që do i caktonte edhe plumbin, jo në zarf, por edhe drejt tij, siç ndodhi me Kërtushën këtu. Kjo është vota që ka PS.

Këtë rast, kjo situatë e krijuar në PS, reflektohet në shoqëri. Ne u shndërruam në një komb që ecën duke shkelmuar mbi dinjitetin dhe votën e lirë. Jam dakord që është përgjegjësi e jona dhe e demokratëve. Jo, ne sot s’do e tolerojmë. U tolerua se kryetari emëronte 60% të kryesisë pa pyetur anëtarët. Merrte çdo lloj vendimi sikur të ishte grupim marksist leninist. Nuk ka asgjë tjetër më jetike për ne se sa të ruajmë votën e lirë të funksionimit tonë” – tha Berisha.