Presidenti i ri/ Alibeaj në takim me Taulant Ballën edhe pas presionit të deputetëve të PD

Kryetari i Grupit Parlamentar të PD Enkelejd Alibeaj ka mbërritur në Kryesinë e Kuvendit, pas ftesës që Taulant Balla i ka bërë për të diskutuar për zgjedhjen e Presidentit të ri. Gazeta Shqiptare mëson se kushti i Alibeajt për takimin me Ballën është që të bëhet vetëm në prani të medias.





Përmes një deklarate për mediat në përfundim të Konferencës së Kryetarëve, Alibeaj u shpreh se nuk i shmanget procesit dhe se do të ulet në orën 18:00 me përfaqësuesit e PS-së për të diskutuar në lidhje me kriteret që duhet të plotësojë Presidenti i ri i Republikës.

Gjithashtu, Alibeaj u shpreh se vetëm nëse dakordësohen për kriteret, atëherë negociatat mund të kalojnë te emrat.

“Presidenti duhet të zgjidhet për shkak të vlerave që mbart dhe jo se biem ne dakord këtu. Prandej kemi gjykuar të ketë një proces, të ketë ca regulla të ketë ca kritere dhe nëse pranohet ky qëndrim nga mzhoranca mund të kalohet te emrat. Spërdredhjet e maxhorancës janë të tilla pasi e dinë që në raundin e katërt dhe të pestë zgjidhet me 71 vota. Unë isha ui gatshëm që tani, këto historitë që jam i gatshëm po nuk jam i gatshëm, këto jo. Ka më mirë se aty, ju ishit prezent, përpra kamerave, publiku ishte duke e ndjekur, se për publikun po e bëjmë. Ka sens të bëhet dhe të zgjidhet brenda tre raundeve të para. Të zgjedhim një president që mos të jetë zgjedhje e palëve politike, por të jetë zgjedhur për shkak të vlerave që mbart. Të dukem që unë po shmangem, unë që i çoj letra, i them që ta mbanim diskutimin që tani. Nuk merrem me lojra unë jam serioz. E kanë të shkruar dokumentin, ta lexojnë ta pranojnë. Ose nëse duan ta shtojnë le ta shtojnë, kështu vendoset dialogu i hapur përmes letrave”, tha Alibeaj.

KUNDËRSHTITË E DEPUTETËVE TË PARTISË DEMOKRATIKE:

Grida Duma braktis mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve

Deputetja e Partisë Demokratike Grida Duma ka braktisur mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve, duke sulmuar edhe Enkelejd Alibeajn, që sipas saj gjithçka po e bën për protagonizëm personal.

Duma tha se në 3 raundet e para, propozimet për postin e presidentit duhet të bëhen nga opozita, dhe vetëm në dy raundet e fundit mazhoranca mund ta kalojë emrin e vetme.

“Mazhoranca ka të drejtën në raundet e fundit, që të kalojë me votat e veta, me 71 deputetë. Shqetësimi im është ky, që ne nuk duhet ti lejojmë një mazhorance, që nuk e ka legjitimitetin, jeni po ata që do të plotësoni kriteret e mrekullueshme qe jepni ne. Ka disa individë në opozitë që duan të bëjnë protagonizëm personal. Opozita duhet ti kërkojë mazhorancës, që të votojë kandidatët e tyre, dhe nëse ata nuk e votojnë ata ta mbajnë në kurrizin e tyre. Nuk ka nevojë që të zgjatet kaq shumë procesi, politika që nuk prodhon asgjë është politika e fasadës, nuk duhet të hyjmë në këtë proces”, u shpreh Duma.

Deputetja demokrate u shpreh kundër kritereve të bëra publike nga Alibeaj, që sipas saj thjesht legjitimojnë mazhorancën, që të zgjedhë kandidatët e saj.

Salianji sulmon Alibeajn: Opozitë garniturë

Deputeti i PD Ervin Salianji deklaron se autokrati nuk lëshon asgjë, do vetëm për garniturë opozitën duke bërë sikur bën lëshime të mëdha të tipit ‘e shtyjmë nga 5 ditë në 7, datën e raundit’.

Duke iu referuar procesit të zgjedhjes së Presidentit të ri të Republikës, Salianji shkruan se Rama me lojën e tij tërhoqi një pjesë të opozitës që megjithëse pakicë, për protagonizma dëmtoi rëndë opozitën duke krijuar idenë e frangmentarizimit të mëtejshëm të saj dhe duke mos bërë asnjë përpjekje për atë që PDSH e ka emergjence, çdo përpjekje dhe tentativa të pafundme për t’u bashkuar!

Postimi i plotë:

Pjesëmarrja pa busull në farsën e Ramës për president çdo ditë e më shumë po nxjerr në pah dëmet e mëdha që po i shkaktohen opozitës dhe pa diskutim demokracisë në vend! Siç dhe i interesonte Ramës ky proces e mban fokusin e opinionit tek telenovela e presidentit, zhvendos fokusin nga rritja stratosferike e çmimeve, abuzimet e përditshme të qeverisë, rritja e taksave, gjobat ndaj biznesit, goditjet ndaj bujqësisë, monopolet oligarkike! Tema që nuk po diskutohen në publik sepse kurthit të Ramës i ranë pas me nxitim dhe pa shumicën e grupit parlamentar të PDSH. Ky proces zbardhi dhe më shumë atë që dihej, autokrati nuk lëshon asgjë, do vetëm për garniturë opozitën duke bërë sikur bën lëshime të mëdha të tipit e shtyjmë nga 5 ditë në 7 datën e raundit Për fat të keq Rama me lojën e tij tërhoqi një pjesë të opozitës që megjithëse pakicë, për protagonizma dëmtoi rëndë opozitën duke krijuar idenë e frangmentarizimit të mëtejshëm të saj dhe duke mos bërë asnjë përpjekje për atë që PDSH e ka emergjence, çdo përpjekje dhe tentativa të pafundme për t’u bashkuar! Ky është një rast ku gjithë opozita duhet të ulet në një tryezë diskutimi!

E meqë ra fjala dy komisioneve të posaçme për reformën territoriale dhe reformën zgjedhore po ju vjen fundi i afatit dhe ende nuk dimë gjë pse opozita nuk po dërgon emrat?

Berisha-Ramës: Nëse ke prova dërgoji në SPAK!

Para disa ditësh, ish-Kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha ka sfiduar kryeministrin Edi Rama, që të çojë çdo provë kundër tij në SPAK. Sipas tij Rama ka ndërtuar raportet për në DASH, ku më pas u mor vendimi që ai të shpallet “non grata”. Berisha ka kërkuar që këto raporte të bëhen publike nga Edi Rama ndërsa më tej e ka akuzuar se ai po mundohet të ushtrojë presion ndaj opozitës.

“Janë fund e krye shpifja. Tani Edi Rama thotë hetoni shpifjet e mira. Cfarë gënjeshtrash kam bërë unë në DASH këtë thotë. Rama e shef që laku po i ngushtohet. Sepse Raportet e tij kanë qenë fund e krye shpifje. I them Edi Ramës publikoj ato. Cojë të gjitha në SPAK. Kjo fushatë ka vetëm një qëllim. Të mbulojë vjedhjet monstruoze që po dalin cdo ditë. Dhe të ushtrojë presion ndaj opozitës së vërtetë shqiptare. Betejën e ka të humbur. Nuk ka shans. Me këto ai fakton se për cfarë i duhet drejtësia Edi Ramës, pra kundër kundërshtarëve të tij. “Nuk ka pasur kurrë një hetim ndaj Sali Berishës dhe unë kam ndërhyrë. Nuk kam përdorur kurrë retorikën për të mbrojtur aleatët të mi. Dosjen e Fatmir Mediut e ka cuar Rama disa herë në Gjykatën e Lartë. Ish ministrat e mi, Arben Imami, me gjithë urdhrat që mori. E pa që nuk kishte asnjë fjalë për ndjekje penale. Apo Myqerem Tafai. Gjykata e hodhi poshtë. Këto kanë ndodhur gjatë pushtetit të Edi Ramës. Në momentin e parë që cilido në botë të paraqes një fakt apo një provë do mbajë cdo veprim. Përndryshe e vërteta është kjo”, tha Berisha.

Balla: Për ne Berisha ka vdekur!

Më 12 prill, pas deklaratës së mësipërme të Berishës, kryetari i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla ka deklaruar se mazhoranca nuk do të njohë asnjë dokument që mban firmën e Sali Berishës. Sipas tij, kjo për shkakun se Berisha është shpallur “non grata” nga SHBA.

“Pra kudo që do të rezultojë e përfshirë firma e zotërisë, dokumenti nuk vlen”, tha ndër të tjera Balla. Ai theksoi se nëse Berisha voton për një kandidat të caktuar për president atëherë do i cilësohet votë e pavlefshme.

Taulant Balla: Ka një gjë që ta dini sot se mund të më bjerë të vij prapë në këtë studio. Ai nuk ekziston për mua. Ia kam thënë sot atje e kisha përballë. Sa herë në këtë legjislaturë të vijë një propozim që mban firmën e Sali Berishës nuk hyn në Kuvend.

Pyetje: Nëse e deklaron votën?

Taulant Balla: Është e pavlefshme vota. Për mua ai është i vdekur.

Pyetje: Kjo është deklaratë zyrtare?

Taulant Balla: Shumë zyrtare. Pra kudo që do të rezultojë e përfshirë firma e zotërisë, dokumenti nuk vlen. Fare. Për një “non grata” të shpallur nga SHBA që firmos një dokument të Kuvendi të Shqipërisë, nuk ka vlerë. Më 11 Korrik mund të më ftoni në darkë ku Kuvendi i Shqipërisë do të ketë organizuar siç i ka hije Kuvendit të Shqipërisë pa axhenda politike për protagonizma të askujt, seancën e posaçme përkujtimore për Srebrenicës. I gjithë ky diskutim që zhvillohet sot është turpi i atij.

Berisha pas refuzimit të “Rithemelimit” për çështjen e zgjedhjes së presidentit

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla refuzoi negociatat me Komisionin e Rithemelimit për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Nga Elbasani ish-kryeministri Berisha u pyet nga gazetarët për këtë qëndrim të socialistëve.