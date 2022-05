Primitivo Wine Shop, më shumë se shije, elegancë, pasion…

SOM





Vera Primitivo, historia na tregon që është kultivuar shumë kohë më herët nga Ilirët, të parët tanë.

“Kur jeni të lumtur, pini për të festuar. Kur je i trishtuar pi për të harruar, kur nuk ke çfarë të jesh i trishtuar apo i lumtur, pi për të bërë diçka të ndodhë”. Charles Bukowski

Vera është një pije shumë e dashur që, që në qytetërimet e lashta ka pasur një vend nderi në shumë fusha, nga ajo fetare, filozofike, mjekësore. Është një pije që i bën të bien të gjithë dakord në një mendim, (rrallë ndodh që dy shqiptarë të jenë në një mendje). Rreth nëntëmijë vjet më parë, dikush bëri një zbulim me fat: që rrushi përmbante brenda vetes përbërësit për të bërë një pije të kënaqshme, që përmirëson humorin, të pajtueshme me ushqimin dhe jetëgjatë të dobishme – verën. Aq i vlerësuar botërisht ishte ky lëng pothuajse magjik, saqë shpejt u bë një gur themeli i jetës së përbashkët të shumë shoqërive. Rrushi i egër u tregua i përshtatshëm për kultivim; vreshtat ishin një shenjë e vendosjes, dëshmi se njerëzit që më parë kishin qenë nomadë ishin këtu për të qëndruar. Përveç rolit të saj shoqëror, vera u përshkua edhe me simbolikë fetare. Çuditërisht, vera u ka mbijetuar trazirave të ndryshme shoqërore, fundit të dinastive, perandorive dhe revolucioneve industriale. Vjola Topa, administratore e Primitivo Wine Shop dhe Produttori di Manduria vjen me një prezantim të produkteve të ofruara për tregun shqiptar me cilësi, shije, elegancë dhe pasion.

Vera është një arsye për të ndarë emocionet, për të krijuar afrimitet me të tjerët, (pse jo të ndërtojmë marrëdhënie), por edhe të thyejmë paragjykimet. Çfarë e bën Primitivo Wine Shop të jetë një ftesë e ngrohtë për të gjithë shijuesit e saj në Shqipëri?

Do e nisja me një thënie nga Siracide, tek ‘Testamenti Antik’: “Vera dhe gratë mashtrojnë dhe burrat më të zgjuar”. Pirja e një vere të mirë është një kënaqësi për qiellzën dhe për të kaluar kohë të mira me miqtë. E rëndësishme është që ta bëni gjithmonë me moderim. Nëse vera do të zhdukej nga prodhimi njerëzor, besoj se në shëndetin dhe intelektin e planetit do të krijohej një zbrazëti, një mungesë, një defekt shumë më i tmerrshëm se të gjitha teprimet dhe devijimet për të cilat vera është përgjegjëse. Midis shumë gjërave që ka kërkuar njerëzimi, nuk ka asgjë më të mirë se të kesh dru pranë oxhakut për t’u ngrohur, verë të vjetër për të pirë, me miqtë e vjetër ose libra të vjetër; të gjitha të tjerat janë thjesht gjëra të vogla. Vera dhe njeriu më bëjnë të mendoj për dy luftëtarë që janë miq të njëri-tjetrit, që luftojnë njëri-tjetrin pa pushim dhe vazhdimisht bëjnë paqe. Humbësi gjithmonë përqafon fituesin. Miqtë dhe vera duan të jenë të vjetër. Vera është një poezi në shishe. Ne jemi munduar të ofrojmë një verë të mirë me çmim të mirë. Në janar 2017 tërhoqi vëmendjen lajmi i një porosie të madhe të verës Primitivo nga Shtëpia e Bardhë, me një vëmendje pasuese për prodhimet e Pulias dhe Salentos, ku hardhia e Primitivos është tipike.

Cila është origjina e verërave Primitivo?

Duket se hardhia e Primitivos vjen me emrin Francesco Filippo Indelicati, priftit të Gioia del Colle, i cili në fund të shekullit të tetëmbëdhjetë iu përkushtua studimit të këtij varieteti. Duke përzgjedhur disa bimë të ngjashme, ai identifikoi njërën që ishte pjekur më herët se të tjerat dhe nga kjo veçanti rrjedh edhe emri ‘PRIMITIVO – PRIMITIV’. Më pas, kultivimi u përhap drejt jugut, në zonën e Manduria-s në provincën e Taranto-s, duke gjetur kushte veçanërisht të favorshme mjedisore. Historia na tregon se vera Primitivo është kultivuar shumë kohë më herët nga Ilirët, të parët tanë. Primitivo i njohur në Itali, në thelb vjen nga ana tjetër e Adriatikut, megjithëse nuk ka siguri për kohën dhe mënyrën e mbërritjes në Pulia. Hipotezat variojnë nga tregtia e tregtarëve venecianë deri tek një import – shumë më i vjetër – që i atribuohet ilirëve. Sot binjakët e Primitivo-s vazhdojnë të rriten në Kaliforni, ku Zinfandel është një nga varietetet më të njohura të rrushit të kuq, dhe në Kroaci, veçanërisht në Dalmaci dhe Istria. Në Itali kultivimi i Primitivo-s autorizohet në Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata dhe Sardenjë, edhe nëse, siç u përmend, është në Pulia që hardhia ofron rezultatet më të mira, veçanërisht në zonat e Manduria dhe Gioia del Colle. Këtu hardhitë mbillen zakonisht me fidan, një formë shumë e lashtë e bujqësisë, e cila daton që nga grekët. Pikërisht kjo është arsyeja që ne sjellim verë Primitivo nga këto dy zona të Pulias, Manduria dhe Gioia del Colle. Në hundë bien në sy aromat e frutave të vogla të kuqe si kumbulla, qershia e zezë, manaferra dhe vjollca. Vjetërsia, përveç butësisë, mund të theksojë notat pikante tashmë të pranishme, duke i bërë verërat shumë komplekse dhe të pasura në nivelin aromatik. Ndër demonstrimet tipike, në këtë rast, mund të përmendim kanellën, piperin e zi, kakaon, jamballin dhe duhanin. Fermentimi mund të bëhet edhe në amfora, një metodë stërgjyshore që është rikthyer së fundmi në modë e ndërthurur me mjeshtrit e specializuar në përpunimin e këtyre kontejnerëve të çmuar. Në gojë, Primitivo është e ngrohtë dhe plot trup, me aroma frutash që mbështjellin dhe një prani të fortë tanike, ndërsa qëndrueshmëria është përgjithësisht e jashtëzakonshme. Jo rrallë, përmbajtja e lartë e sheqerit në musht prodhon verëra pak të ëmbla, me një rritje të ndjesisë së rrumbullakësisë dhe butësisë. Temperatura ideale e servirjes varion nga 16 gradë, për versionet më të reja, deri në 20 gradë, për verërat më të vjetra, të cilat mund të kërkojnë gota tullumbace për të vlerësuar më mirë aromat.

Keni vite që mbi këtë markë propozoni në tryeza familjare shijen pulieze. Variacionet janë të ndryshme. Cili është propozimi më i fundit?

Jemi të pranishëm në tregun shqiptar, por së shpejti dhe në tregun Kosovar, duke përfaqësuar dy kantinat me emër ‘PRODUTTORI DI MANDURIA ’ dhe ‘POLVANERA’, kjo e fundit verë BIO ORGANIKE nga zona e Gioia del Colle, pikërisht aty nga dhe ku e ka zanafillën emri PRIMITIVO. Produttori di Manduria njihet për verën Primitivo të Mandurias, duke pasur dhe kantinën 98-vjeçare muze, të cilën e përfaqësojnë me aq dinjitet dhe madhështi. Kjo trashëgimi historike është vera Primitivo dhe ata janë Mjeshtrit e saj! Një verë që ka shumë etiketa dhe plotëson shumë mirë kërkesat e konsumatorit, në shijet që ai kërkon. Ndërkohë, kantina tjetër POLVANERA, na ofron VERËRA ORGANIKE, biodinamike dhe natyrale. Ne sjellim për konsumatorin shqiptar këtë verë të re në versionin e saj.

Si mund ta përcaktojmë një verë organike?

Rregullorja Evropiane 203/2012, e publikuar në gazetën zyrtare të BE-së më 9 mars 2012, ka bërë të mundur rregullimin e sektorit të verërave organike, pas polemikave disavjeçare. Legjislacioni përcakton rregulla të reja, në lidhje me prodhimin e produkteve të verës organike, duke përshkruar edhe metodat e prodhimit të verës, të miratuara nga Komiteti i Përhershëm i Bujqësisë Organike (SCOF), Komiteti i Përhershëm i Bujqësisë Organike. Legjislacioni i ri lejon gjithashtu që logoja evropiane të shfaqet në etiketë, për kompanitë e certifikuara nga një organ i autorizuar. Rregullorja e miratuar ka vendosur limitet totale të squfurit për verërat e kuqe të thata organike në maksimum 100 mg/l, ndërsa për të bardhat e thata do të jetë maksimumi 150 mg/l. Ajo që është thënë deri më tani na lejon të përkufizojmë verën “organike” vetëm kur: në vresht: prodhohet rrush organik, rritet pa ndihmën e kimikateve sintetike (plehrave, herbicideve, fungicideve, insekticideve, pesticideve në përgjithësi) dhe pa përdorimin e organizmave të modifikuar gjenetikisht; në bodrum: Vinifikimi kryhet duke përdorur vetëm produktet dhe proceset enologjike të autorizuara me rregulloren. Në çdo rast, kompania prodhuese e verës kërkon një certifikim konformiteti nga një organ certifikues.

Sa varietete verërash keni sjellë në Shqipëri? A ka veçanti në dallim nga dy ngjyrat klasike, e bardhë dhe e kuqe?

Ne disponojmë 18 etiketa vere të cilat kanë dallime me njëra-tjetrën, në shije dhe në cilësi. Verë primitivë luksi nuk ka dhe nëse ju shitet një shishe PRIMITIVO me çmim të lartë është thjesht një iluzion pasi vera Primitivo shquhet për raportin cilësi-çmim. Përveç verës së bardhë dhe të kuqe, ne kemi sjellë dhe një varietet i cili në Itali po pëlqehet shumë, Rose dhe Millessimato. Teknikisht, fjala tregon, për verërat e gazuara, një produkt të marrë nga rrushi i një vjeljeje të vetme, më saktë kur vera prodhohet me të paktën 85% të rrushit të vjelë në të njëjtin vit. Kjo do të thotë se pas fjalës “vintage” duhet të vijë detyrimisht edhe treguesi i një viti. Prandaj, e mira është vjelja e të korrave (nga frëngjishtja millésime = vintage – i cilësisë së mirë).

A mund të përshkruajmë sekretin e secilës prej verërave, në përbërjen e tyre dhe shtrimin në tryezë?

Doja te flisja pak më gjatë mbi VERËN ORGANIKE. Nëse do të bëni një kërkim në internet dhe do të kërkoni në motorët e kërkimit fjalën Verë Bio Organike nuk do të kini asnjë informacion. Kjo tregon sa i varfër dhe sa i uritur është ndërkohë konsumatori vendas për këto produkte.

Si duhet të njihen këto produkte, a abuzohet në vendin tonë me emrin BIO ORGANIC?

Vera organike është vera e bërë nga rrushi i rritur në përputhje me parimet e bujqësisë organike, e cila zakonisht përjashton përdorimin e plehrave kimike artificiale, pesticideve, fungicideve dhe herbicideve. Konsumi i verës organike u rrit me një normë prej 3.7 për qind gjatë vitit që përfundon më 19 shtator 2009, duke tejkaluar rritjen e konsumit të verës jo organike, e cila u rrit me 2% gjatë një periudhe të ngjashme. Ka rreth 1,500-2,000 prodhues të verërave organike globalisht, duke përfshirë etiketat negociuese, me më shumë se 885 nga këto domene organike vetëm në Francë. Përkufizimi ligjor i verës organike ndryshon nga vendi në vend. Dallimi kryesor në mënyrën se si përcaktohet vera organike lidhet me përdorimin (ose mospërdorimin) e konservantëve, veçanërisht squfurit (dioksid squfuri, sulfite, SO2) gjatë procesit të prodhimit të verës. Në SHBA, asnjë sulfit shtesë nuk mund të shtohet në asnjë produkt organik, duke përfshirë verën. Në BE, sulfitet e shtuara lejohen në verën organike dhe përcaktohen nga lloji i verës. Shumica e vendeve të tjera prodhuese të verës nuk kanë standardet e tyre për verën organike dhe respektojnë standardet e kombit që importon verën. Një tjetër ndryshim në standardet midis SHBA dhe Evropës është etiketa shtesë “Made With Organic Grapes”. Kjo etiketë mund të përdoret në SHBA nëse rrushi i përdorur për prodhimin e verës është 100% i certifikuar organik, por vera ka sulfite të shtuara (deri në 100 pjesë për milion) ose përdor maja jo vendase. Evropa nuk ka një etiketë të krahasueshme.

Pse të zgjidhni verën organike është një zgjedhje cilësore?

Kultivimi i organikes shpesh konsiderohet si mënyra më e mirë për të ushqyer konsumatorët pa shkatërruar mjedisin. Fitojmë cilësinë në verërat organike dhe avantazhet që rezultojnë në produktin përfundimtar për t’u konsideruar si një produkt me cilësi të lartë. Model zhvillimi të qëndrueshëm, i cili jo vetëm rrit dhe respekton mjedisin, por mbron edhe shëndetin e konsumatorit, i cili mund të shijojë kështu një verë në të cilën tipikja është e theksuar dhe në të cilin artificialiteti mungon. Një verë organike ka avantazhin e paraqitjes së karakteristikave të brendshme natyrore dhe avantazhin e të MOS ndikuarit nga kimikatet që ndryshojnë strukturën e saj. Një verë mund të përkufizohet si organike kur vjen nga rrush 100% organik, pra e rritur pa ndihmën e kimikateve sintetike dhe pa përdorimin e organizmave të modifikuar gjenetikisht.

Italianët mbahen për prodhimin e verërave, me trashëgimi shekullore të kësaj kulture. Cila është e veçanta e rrushit që përdorin?

Vreshtaria në Itali, e kuptuar si praktika e rritjes së hardhisë për prodhimin e verës ka origjinë të largët. Nuk është rastësi që emri i lashtë i Italisë ishte Enotria (vendi i verës), nga emri i Enotrit, banorë të Bazilikatës së sotme, të cilët që 500 vjet para Krishtit kishin zhvilluar dhe përsosur teknikat e vreshtarisë, verës dhe konservimit. të verës. Kantina që ne përfaqësojmë si PRIMITIVO WINE SHOP, Produttori di Manduria përkufizohet si ‘MJESHTËRI DHE PËRKUSHTIM’. Gjurma që ka lënë vera në muret e gërmuara në bllokun gëlqeror të bodrumeve nëntokësore të shekullit XIX të Prodhuesve Manduria është shenja dalluese e trashëgimisë së 400 familjeve, të cilat, për shekuj me radhë, në zemër të Mesdheut, kanë qenë kujtimi, aftësitë dhe përkushtimi i transmetuar brez pas brezi i një historie të prodhimit të verës që ushqehet me tokë, diell dhe një kulturë mijëravjeçare. Kjo trashëgimi historike është vera Primitivo dhe ata janë Mjeshtrit e saj ku kanë dhe ngritur Muzeun e Qytetërimit PRIMITIVO. Primitivo nuk bëhet vetëm në vreshta. Është historia e burrave, grave dhe familjeve që, shpesh para oxhakut ose rreth tryezës, zgjodhën se si të transformonin një peizazh, një “grumbull” dheu, dhe me këtë edhe fatin e tyre. Pikërisht këtyre njerëzve dhe intuitës së tyre u kushtohen dhomat e muzeut dhe që flasin për verën Primitivo, por edhe për qytetërimin që i shoqëroi dhe i frymëzoi. Një histori sakrifice, e kuptuar si “bekim i shenjtë” që pothuajse mund të ndihet në ajër, së bashku me aromën e lashtë të mushtit përgjatë gjithë shtegut të bodrumeve nëntokësore dhe sot Muzeut të Qytetërimit të Verës Primitivo të Prodhuesve të Manduria. Kuzhina, veglat e tregtisë, posterat e vjetra, jeta e fëmijëve dhe mbi të gjitha e fshatarëve që pas një dite të gjatë jashtë ëndërronin vetëm për rrushin e kuq si rubin që do t’i bënte të fitonin para të mjaftueshme për të ngrënë vakte të ngrohta, për të blerë një xhaketë të re apo një libër alfabeti. Një histori shpengimi që sot i jep asaj vere aromën e “të shenjtës”, e ndërtuar me djersë e mundim dhe që nuk lë askënd indiferent.

Sa ndikon ambienti në përvetësimin e të gjitha elementëve që i nevojiten verës që ajo të jetë sa më cilësore, dhe si e ruani atë që të mos i humbasë këto vlera kur vjen në Shqipëri?

Vera është si një Princeshë e bukur, e cila duhet të jetë gjithmonë në një ambient të dashur dhe miqësor. Në një tavolinë me miq të mirë, vera shijohet më shumë, po ashtu dhe kur je vetëm dhe para ke një gotë verë. Vera sjell mendime të bukura dhe qetëson shpirtrat. Ajo do një ambient të favorshëm jo vetëm gjatë prodhimit, por në të gjitha proceset jetësore të një shishe vere. Magazinimi në temperatura fikse, pa shumë dritë por me ajër, janë parësore për mbarëvajtjen e një cilësie sa më të mirë të verës. Vera është poezia në shishe dhe për këtë jemi të gjithë të vetëdijshëm ashtu siç dimë se ku ka verë ka dashuri. Ashtu si ajo ofron dashuri, ëmbëlsi dhe muhabet po ashtu duhet të trajtohet. Plot kantina gjatë fermentimit të verës në kade druri apo inoksi, kohët e fundit vendosin muzikë opere, pasi vera duhet të jetë e qetë.

Organizoni takime të shpeshta degustimi, një afrim jo vetëm me shijen, por njohje me cilësinë…

Po, ne si importues dhe përfaqësues të dy kantinave kemi si strategji bashkëpunimi trekëndëshin kantinë-importues-klienti final. Ky i fundit duhet të jetë në dijeni të plotë të asaj çfarë i ofrohet nga importuesi me garancinë e kantinës. Restorantit i jepet mundësi të ftojë klientët e tij më të mirë duke ju paraqitur një verë të re, të cilën ai po teston ta ketë te menuja e vet. Degustimet janë pa pagesë shpenzime që mbulohen nga ne si importues pasi jemi të sigurt në atë që ofrojmë dhe dimë se do krijojmë një klientelë shumë besnike. Këto degustime bëjnë të mundur shpjegimin në detaje të etiketës të verës që ofrojmë, që bëhen nga një Sommeliere, e cila bën dhe përshtatjen e verës me ushqimin. Gjej rastin të falenderoj Sommelieren e palodhur Entela Cenko për punën e saj. Ne gjithashtu ofrojmë dhe konsulencë për restorantet apo hotelet për personelin si ky i fundit duhet të shërbejë verën, cila duhet të propozohet në bazë të ushqimit që ata kanë zgjedhur. Të gjitha këto shërbime ofrohen nga kompania jonë pa pagesë. Sektori i hoteleri turizmit në vendin tonë është sa i pasur por aq dhe i varfër, sidomos në trajnimet e personelit. Ka një mungesë të theksuar në personel, pasi të rinjtë shqiptarë preferojnë të largohen nga vendi.

Si distributor i vetëm në Shqipëri i Primitivo-s, deri ku shpërndahet në vend prodhimi?

Ne nuk jemi të vetmit që ofrojmë verën PRIMITIVO, është ndër 10 varietetet më të kultivuara në Itali, mbi 3000 kantina të cilat prodhojnë verën PRIMITIVO, ne kemi sjellë në tregun shqiptar dy kantina të ndryshme me njëra-tjetrën, Produttori di Manduria e cila ofron verën Primitivo të Mandurias dhe Salentos dhe kantina e Gioia del Colle, Polvanera (pluhur i zi). Ne nuk jemi përfaqësues të çdo lloji Primitivo që gjendet në tregun shqiptar. Shumë shpejt do jemi në treg më disa etiketa të tjera po të llojit të Primitivos, por asnjëherë nuk do kemi cilësi të dobët. Do të jemi gjithmonë të pranishëm në tregun vendas me verë cilësore. Për një vlerësim të saktë, do të përdorim teknikat e duhura të shijimit të cilat do të ilustrohen më poshtë. Disa masa paraprake do të na lejojnë të kryejmë detyrën tonë në mënyrë korrekte. Mjedisi duhet të jetë i matur për të nxitur përqendrimin. Nuk duhet të ketë ngjyra të forta, sidomos në bankën e provës, për të mos ndikuar në vlerësimin e ngjyrës, si dhe nuk duhet të ketë gatim apo aroma të tjera, për të mos prishur perceptimin nuhatës të verës. Për këtë është mirë gjithashtu të mos përdoren parfume që mund të ndikojnë në perceptimin e aromave të verës. Vera duhet të shijohet në temperaturën e duhur të servirjes, në mënyrë që të perceptohen më mirë karakteristikat e saj nuhatëse dhe shijen e saj. Për më tepër, duke qenë se shqisat tona i nënshtrohen varësisë ose lodhjes, veçanërisht nëse nuk jemi shumë të trajnuar, këshillohet që të mos shijojmë më shumë se një duzinë mostrash për seancë. Për më tepër, efekti i alkoolit nuk ndikon në aftësitë tona vlerësuese. Është gjithmonë mirë të hedhim verën e tepërt nga gota duke përdorur enën speciale. Degustimi i ushqimit ndjek një profil të ngjashëm me atë të verërave, pasi fillimisht do të vlerësojmë pamjen dhe paraqitjen e pjatës, më pas aromat dhe në fund ndjesitë e shijes. Vlerësimi i përgatitjes së saktë ose caktimi i pikës në shkallën e këndshmërisë së pjatave është një pikë shumë e rëndësishme.

Cilën nga shijet pëlqejnë më shumë shqiptarët dhe pse?

Shqiptarët janë shijues të pijeve në përgjithësi, çdo ditë e më shumë edhe ne femrat. Kam kuptuar që ne femrat jemi më përzgjedhëse, sepse organizmi jonë thotë ‘po më pëlqen’ ndryshe nga meshkujt kur pija i rrëmben dhe nuk janë shumë të kujdesshëm në atë çfarë konsumojnë. Femrat preferojnë cilësinë dhe zgjedhin POLVANERA, verë e shëndetshme. Primitivo është një hardhi e cila mund të sigurojë përqendrime shumë të larta të sheqerit, dhe gjithashtu ka aftësinë të shndërrojë pjesën më të madhe të përmbajtjes së sheqerit në alkool, kështu që nuk është e pazakontë të gjesh verëra Primitivo me alkool të lartë (16/17%). Kjo lloj shijesh gjen përdorim të gjerë te klientët meshkuj në vendin tonë.

Ka një përzgjedhje të veçantë nga emërtimi, simbolikë që njerëzit e zgjedhin enkas?

Emri i verës ndikon shumë. Ndër etiketat më të kërkuara tek ne është LIRICA-Lirika e cila simbolizon një emër, një muzikë dhe një histori interesante. Vera është një ushqim, por kurrë nuk ka qenë thjesht një ushqim. Çdo kulturë i atribuon kuptime të veçanta disa ushqimeve, por ato janë gjithmonë substanca të ndryshme. Vera është transversale, është e vetmja që ka kuptime të paprekshme në çdo kulturë në botë. Frymëzon të shenjtën dhe poetët, është e ndaluar, është e bekuar, është gjaku i hyjnisë. Ka një bibliografi të pafund, ndoshta më të lartë se çdo gjë tjetër që lidhet me njeriun, përveç Zotit dhe dashurisë. Është unike, siç dëshmohet nga fakti se shumë pak nga rregullat që zbatohen për ushqimet e tjera funksionojnë me verën, jo rastësisht, por sepse tek vera (dhe vetëm tek vera) komponenti kulturor peshon jashtëzakonisht më shumë se çdo cilësi komerciale.

A është Primitivo një zgjedhje klasike?

Mendoj që po. Ne jemi popull që pëlqejmë pjatat e tokës dhe pak më pak prodhimet e detit, jemi mishngrënës dhe si të tillë një Primitivo do shkonte shumë mirë me ushqimet me bazë mishi. Primitivo pushton adhuruesit e verës dhe profesionistët e ushqimit dhe pijeve nga e gjithë bota, duke u vendosur si një nga verërat më të eksportuara në mbarë vendin në vitin 2020. Mund të themi se e gjithë merita i takon verës dhe karakteristikave të saj të veçanta, të cilat e bëjnë atë të aftë për të pushtuar një audiencë shumë të gjerë. Është një verë e fuqishme, e pasur me aroma dhe aroma frutash, kadife dhe jashtëzakonisht e këndshme, e aftë të plotësojë shijen e kulturave shumë të ndryshme, veçanërisht në zakonet e të ngrënit. Karakteristikat e panumërta që e kanë bërë atë një domosdoshmëri në portofolin e çdo importuesi të verës.

A i qëndron i njëjti përcaktim dhe varietetit të çmimeve?

E themi me bindje se jemi pranë konsumatorit të mesëm dhe të lartë. Nuk mund të jemi tek njerëzit të cilët duan të pinë verë të shtrenjtë, thjesht sepse është dëgjuar apo ka dalë në modë. Përsëri në këtë kontekst, është mirë të kujtojmë se kostot e komunikimit, kërkimit, zhvillimit dhe inovacionit përthithen gjithashtu në çmimin e një shisheje vere. Thënë këtë, kini kujdes: jo domosdoshmërish një verë më pak e shtrenjtë nuk do të jetë në gjendje të ketë një kujdes të tillë në paketimin dhe komunikimin e saj, pasi – le të kujtojmë! – Çmimi i një vere përcaktohet nga ndikimi i faktorëve të shumtë. Para së gjithash historia, origjina dhe cilësia e njohur e saj dhe kërkesa e tregut që rrjedh prej saj. Pra, çmimi i verës nuk përcaktohet vetëm nga sasitë e prodhuara, nga teknikat e përzgjedhura të prodhimit të verës ose nga ambalazhimi: pjesën e luanit, në fakt, e bën kombinimi i territorit të origjinës, kritika, historia e produkti dhe bodrumi (mënyra si fermentohet vera).

Çfarë do të thotë: Verëra 100% autentike?

Drejt prodhimit të verës natyrale dhe të qëndrueshme. Italia synon të prodhojë produkte 100% autentike, të përmirësojë dhe promovojë produkte autentike agroushqimore italiane në tregjet botërore dhe të sensibilizojë konsumatorët për karakteristikat cilësore të prodhimeve italiane që i dallojnë ata nga produkte të tjera, d.m.th. ato produkte jo italiane që nëpërmjet përdorimit të imazheve, markave dhe emrave prishin imazhin Made in Italia për qëllime promovuese dhe komerciale. Ne përfaqësojmë vetëm dy kantina dhe duke pasur ekskluzivitetin me to, nuk do mundeshim asnjëherë që këto verëra të mos ishin origjinale. Vera autentike ose natyrale është një frazë që ende nuk ka vendosur vërtet një terren në ndërgjegjen e konsumatorit tipik të verës, por duket se është paksa një temë e nxehtë për botën e verës. Presionet komerciale dhe konsumatore mund të përballen me një luftë kokë më kokë. Megjithatë, shumë nuk e dinë se shumë verëra të njohura shpërndahen në cisterna me shumicë për mbushje dhe shpërndarje masive eventuale. Sigurisht, shumë verëra të shkëlqyera janë punuar me dorë, ruhen në bodrume gotike për vite dhe janë vepra të vërteta artizanale… por mund ta shihni ndryshimin në xhepin dhe shijen tuaj.

Si mund ta sigurojnë të interesuarit?

Etiketa: janë të veçanta dhe me një super cilësi.

2.Kapsula: Disa falsifikojnë dyllin vulosjes të tapës me një veshje ndryshe ose përdorin një ngjyrë të ndryshme nga ajo origjinale.

Tapat: shpesh kanë emrin e prodhuesit dhe datën e mbushjes.

4.Ngjyra: Vera e vjetër ka një ngjyrë tjetër, por disa falsifikime duket se nuk e kanë atë.

5.Shishe: p.sh. shisja e verës Polvanera ka të gdhendur emri e kantinës, gjë që e bën të paimitueshme

Pyetje PLUS

Nga duhet t’ia nisim në përzgjedhjen e verës?

Kur zgjidhni një verë të mirë për të bërë dhuratë ose për ta shijuar në darkë, lexoni etiketën. Përgjithësisht, vera me formulimin “prodhuar tërësisht” jep garanci më të mëdha për cilësinë. Kjo thënie sugjeron se ai që e vë në shishe verën është edhe ai që kultivon hardhinë. Një zinxhir i vetëm furnizimi mund të sigurojë cilësi më të mirë

Si të zgjidhni një verë të bardhë të mirë?

Nëse nuk jeni ende të sigurt se cilën verë të zgjidhni, dijeni se ka verëra të gjithanshme që shkojnë mirë me gjithçka. Nëse keni nevojë për një verë të mirë të bardhë, mund të shkoni te Polvanera Bio Organic, ajo është mrekullisht eklektike dhe shkon mirë me të gjitha gatimet e peshkut, perimeve dhe mishit të bardhë

Si të zgjidhni një verë të kuqe të mirë?

Nëse keni nevojë për një verë të kuqe të mirë, mund të zgjidhni një vere Rizerve me gradacion të lartë, i cili është një mik i vërtetë, është i pijshëm, i shijshëm, i shkëlqyeshëm me mish të kuq dhe me ushqime me erëza dhe shije të fortë.

Si mund ta zgjedhim një verë për një rast të veçantë?

Vera nuk është vetëm dhurata perfekte për Krishtlindje apo fundviti, ajo mund të jetë gjithashtu një dhuratë e shkëlqyer për ditëlindje (mund të zgjidhni një të kuqe ende dhe të mos gaboni kurrë) por edhe për ditën e të dashuruarve apo edhe për ditën e nënës (mos harroni, çdo grua i do verërat e ëmbla!) dhe Primitivo ka pikërisht këtë karakteristikë. Pasi e ke pirë, të lë një ëmbëlsi në shije. Klientët tanë janë të gjithë klientë besnikë të cilët pasi provojnë për herë të parë verën kthehen sërish, për dhurata ne jemi gjithmonë të sigurt që klientët tanë bëjnë një figurë të mirë. Dhe nëse preferoni verën e bardhë, por nuk dini çfarë të jepni, ka gjithmonë të bardha të vjetra dhe të buta dhe të strukturuara që janë perfekte. Dhurimi i verës nuk është thjesht një dhuratë: vera është një emocion edhe pasi paketimi në kartonë druri të kombinuar dhe fruta të thata apo çokollatë e bën dhe më të bukur verën si dhuratë.

Sa ndihmojnë konsulentët?

Konsulentët e verës nuk janë thjesht konsulentë por quhen Sommelierë. Somelieri është profesionisti i trajnuar, i cili studion verën, që zakonisht punon në restorante të niveleve të larta, i cili është i specializuar në të gjitha aspektet e shërbimit të verës, si dhe në kombinimin e verës me ushqimin. Roli i kujdestarit të verës në ushqimin e mirë sot është shumë më i specializuar dhe më i informuar se ai i një “kamerieri vere”. Sommeliers Australia thotë se roli është strategjikisht i njëjtë me atë të shefit të kuzhinës.

Fermentimi alkoolik, është një proces që jua propozoni klientëve?

Po, nëse i referohemi dekantimit të verës para se të konsumohet. Dekantimi është një proces që është i nevojshëm për të ndarë një verë nga çdo sediment. Këto depozitime formohen kryesisht brenda shisheve të verës së kuqe të cilat i nënshtrohen vjetrimit të gjatë, prandaj për llojet e tjera të verës është mirë që shishja të shërbehet drejtpërdrejtë. Një verë e dekantuar mirë është ajo që mund të bëjë diferencën në tryezë. Nuk është e nevojshme të jeni ekspert për t’u mësuar rregullat bazë. Lejimi i verës të oksigjenohet në gotë ose shishe mund të jetë i dobishëm nëse e dini se si dhe kur ta bëni atë dhe ta përdorni herë pas here. Por nëse një verë ka nevojë për oksigjenim adekuat, ajo nuk “dekantohet në shishe”, ndoshta vetëm për disa orë, pasi hapësira e disponueshme për oksigjen, e reduktuar vetëm në qafë, është shumë e vogël për rezultate në një kohë kaq të shkurtër.

A duhet të jesh në gjendje të mirë psikologjike për të kuptuar shijen e verës?

Po, gjendja emocionale na bën të perceptojmë në mënyra të ndryshme shijen e verës. Vera shijohet mirë në shoqëri por jo vetëm, dhe në një darkë romantike apo kur do të pish një gotë verë vetëm për qejfin tënd. Personalisht nuk do rekomandoja pirjen e verës thjesht se je pak i rënduar psikologjikisht. Nëse do shohim hartën botërore të konsumit të verës, ne nuk jemi ndër vendet me konsum të lartë, kohët e fundit kemi filluar të pimë verë dhe ta shijojmë atë. Vera nuk është vetëm një pije alkoolike, ajo është një poezi artistike.

Çfarë parimi duhet ndjekur kur zgjedh një verë për lloje të ndryshme ushqimesh?

Qëllimi i ekspertit të verës është të zhvillojë një kombinim “të duhur” të ushqimit dhe verës. Harmonizimi i shijes së një ushqimi në atë të një vere për të marrë një përmirësim të ndërsjellë: shija e një ushqimi pothuajse gjithmonë zbulon cilësitë e një vere dhe i rrit ato; nga ana tjetër, cilësitë e një vere plotësojnë kënaqësinë e një ushqimi dhe e shpirtërojnë atë”. (L. Veronelli – 1974)

Si mund të përftojmë një kombinim të mirë ushqim-verë?

Kombinimi nis nga kontrasti dhe përputhshmëria e shijeve. Për të zbatuar këtë rregull, është e rëndësishme të theksohet se disa shije shkaktojnë ndjesi të këndshme, ndërsa të tjera shkaktojnë ndjesi të pakëndshme (edhe nëse janë të pavetëdijshme). Përputhja sipas konkordancës ndodh kur vera “shoqëron” ndjesitë e këndshme të një pjate. Përkundrazi, çiftëzimi ndodh kur vera shpreh karakteristika të kundërta me ato të ushqimit.

Sa duhet të shpenzojmë për t’u siguruar që po blej verën e duhur?

Një verë e mirë nuk mund të kushtojë asnjëherë më pak se 2000 lekë të reja, të paktën për konceptimin tim. Një verë organike, ka shumë procese dhe kosto. Nuk kemi rrush në sasi të mëdha. Kjo çon dhe në rritje të çmimit. Gjithmonë prodhimet artizanale kanë kosto më të lartë dhe cilësi më të mirë. Verërat komerciale kanë një prodhim në sasi të mëdha dhe normalisht kanë kosto më të ulët. Ne shesim cilësi dhe jo sasi, pasi brendi jonë PRIMITIVO WINE SHOP do të ketë vetëm verëra të një niveli mesatar të lartë. Etiketa të ndryshme por cilësi e njëjtë.

Sa ndihmon edukimi për verërat për të bërë zgjedhjen e mirë?

Shumë, pasi të bën të punosh me pasion, të shpjegosh atë çfarë ti tregton, pa pasur vështirësi që konsumatori po të kupton dhe beson në atë çfarë ti ofron. Kemi shumë abuzime cilësi-çmim prandaj dhe konsumatori shqiptar është pak skeptik në vendimmarrje, por me pak durim çdo gjë do të arrihet.

“Jeta është shumë e shkurtër për të pirë verëra mediokre” thotë Gëte, është ky një parim këshillues, e që duhet ta vëmë në praktikë?

Jam plotësisht dakord me thënien e të madhit Gëte dhe duhet filluar nga kujdesi për shëndetin tonë, pasi vera nuk pihet për hall por për qejf, dhe si e tillë, duhet të pihet një verë e mirë dhe gjithmonë e balancuar në çmim dhe cilësi.