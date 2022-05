“Skema e inceneratorëve 9 mln dollarë”- Kryemadhi nxjerr fotot dhe emrat: Bashkëpunëtorë me Klodian Zoton për evazion fiskal

Kryetarja e LSI-së Monika Krymadhi ka publikuar dy punonjësit të cilët sipas saj janë bashkëpunëtorë të skemës së inceneratorëve me vlerë 9 milionë dollarë.





Në një postim në Facebook ka shtruar edhe pyetjen ku shprehet skeptike për funksionimin e ligjit.

STATUSI I PLOTË I KRYEMADHIT:

Kryeministri i inceneratorëve u bën presion shqiptarëve nga banaqet e televizioneve, duke i kujtuar rrogat dhe makinat e popullit të thjeshtë.

Ndërkohë,

AM Co & Co me bashkëpronar Arben dhe Marika Përlala, me paga nga 250 €, është vetëm njëra nga kompanitë e përdorura nga Klodian Zoto, për të realizuar evazion fiskal duke fryrë kostot e punimeve të koncesonit të inceneratorëve, si dhe për përvetësimin e paligjshëm të TVSH. Vetëm kjo kompani me dy punojës ka faturuar skemën e inceneratorëve 9 milionë dollarë.

A vepron ligji kur evazionin dhe krimin financiar e kryejnë njerëz të strehuar nën ‘ombrellën’ e kryeministrisë?