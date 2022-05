Suedia dhe Finlanda dorëzojnë nesër aplikimin për tu anëtarësuar në NATO pavarësisht kundërshtimit të Turqisë

Suedia dhe Finlanda të martën vazhduan me ofertat e tyre për t’u bashkuar me NATO-n, edhe pse Turqia këmbënguli se nuk do t’i lejojë vendet nordike të paangazhuara më parë në aleancë për shkak të mbështetjes së tyre të supozuar për militantët kurdë.





Kundërshtimet e formuluara fort të presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan i zunë në befasi dy aplikantët dhe anëtarët e tjerë të NATO-s, duke komplikuar atë që parashikohej të ishte një zgjerim i shpejtë i aleancës në vazhdën e pushtimit rus të Ukrainës .

“Deklaratat e Turqisë kanë ndryshuar shumë shpejt dhe janë ashpërsuar ditët e fundit. Por jam i sigurt se do ta zgjidhim situatën me bisedime konstruktive”, tha presidenti finlandez Sauli Niinisto gjatë një vizite në Stokholm, kryeqytetin suedez.

Niinisto tha se foli me Erdoganin në fillim të prillit “dhe ishte e qartë se ai ishte mbështetës dhe ai tha se anëtarësimi finlandez duhet vlerësuar në mënyrë të favorshme. Tani duket se ka mendime të ndryshme. Ne duhet të vazhdojmë të diskutojmë.”

Parlamenti finlandez të martën vulosi me vulë vendimin e qeverisë për të kërkuar anëtarësimin me një votim 188-8 kundër. Ministrat e jashtëm të të dy vendeve nënshkruan letrat zyrtare të aplikimit që do të dorëzohen bashkërisht të mërkurën në selinë e aleancës në Bruksel.

Por kundërshtimet e Erdoganit të premten dhe përsëri të hënën ngritën pikëpyetje se sa shpejt mund të avanconte procesi i aplikimit, pasi unanimiteti midis të 30 vendeve të NATO-s kërkohet që anëtarët e rinj të bashkohen. Udhëheqësi turk akuzoi vendet nordike se u kanë dhënë strehë të sigurt “terroristëve” dhe vendosin sanksione ndaj Turqisë – një referencë e dukshme për pezullimin e eksporteve të armëve suedeze dhe finlandeze në 2019 pasi Ankaraja dërgoi trupa në veri të Sirisë për të sulmuar luftëtarët kurdë.

Erdogan hodhi poshtë gjithashtu një plan suedez për të dërguar një ekip diplomatësh në Turqi për të diskutuar këtë çështje, duke thënë “mos e lodhni veten”.

Kryeministrja suedeze Magdalena Andersson tha se Suedia është ende duke kërkuar kontakte me Turqinë për të “zgjidhur pikëpyetjet”.

“Ne presim me padurim të kemi një dialog dypalësh me Turqinë, por edhe të kemi dialog dypalësh me vendet e tjera të NATO-s gjatë këtij procesi”, tha ajo.

Kundërshtimet e Turqisë duket se kanë ardhur si befasi edhe në Uashington, marrëdhëniet e të cilit me Ankaranë janë tensionuar vitet e fundit. SHBA pezulloi Turqinë nga programi i saj i avionëve luftarakë F-35 për shkak të vendimit të Turqisë për të blerë një sistem rus të mbrojtjes raketore.

Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavusoglu po udhëtonte për në Uashington për takime të mërkurën me Sekretarin e Shtetit të SHBA Antony Blinken. Ndërkohë, Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti Joe Biden do të takohet me Niinisto dhe Andersson në Uashington të enjten për të diskutuar aplikimet e tyre në NATO dhe mbështetjen për Ukrainën, ndër të tjera.

Anëtarësimi në NATO do të ishte një ndryshim i madh për dy vendet nordike. Suedia ka qëndruar jashtë aleancave ushtarake për më shumë se 200 vjet, ndërsa Finlanda adoptoi neutralitetin pasi u mund nga Bashkimi Sovjetik në Luftën e Dytë Botërore.

Rusia ka paralajmëruar vazhdimisht fqinjët e saj nordikë se bashkimi i tyre në aleancë do të kishte pasoja negative. Kryeministri suedez paralajmëroi qytetarët që të përgatiten për lëvizje të mundshme përçarëse nga Rusia, duke përfshirë dezinformimin dhe përpjekjet për të frikësuar dhe përçarë vendin.

Ministria e Jashtme ruse tha të martën se do të dëbonte dy diplomatë finlandezë dhe do të largohej nga një organizatë shumëkombëshe e fokusuar në Detin Baltik. Ai tha gjithashtu se ambasadorit finlandez iu lexua një protestë kundër “kursit konfrontues të Finlandës në lidhje me Rusinë”, duke përfshirë rolin e saj në sanksionet ndërkombëtare kundër Rusisë dhe furnizimet me armë në Ukrainë. Në deklaratë nuk përmendej NATO.

Zyrtarët evropianë shprehën shpresën se kundërshtimet e Turqisë ndaj anëtarësimit finlandez dhe suedez në NATO mund të tejkalohen.

Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se të dy vendet do të marrin mbështetje të fortë “nga të gjitha vendet anëtare, sepse kjo rrit unitetin tonë dhe na bën më të fortë”.

Ministri i Jashtëm i Luksemburgut, Jean Asselborn, i tha radios gjermane Deutschlandfunk se ai dyshon se Erdogan thjesht po “shtron çmimin” për anëtarësimin e dy vendeve.

“Në fund të ditës, jam i bindur se Turqia nuk mund të frenojë këtë,” tha ai.

Turqia akuzon disa vende evropiane se mbështesin Partinë e ndaluar të Punëtorëve të Kurdistanit, ose PKK, ekstremistët e majtë dhe pasuesit e klerikut mysliman me bazë në SHBA, Fethullah Gulen, i cili Ankaraja pretendon se qëndron pas një përpjekjeje të dështuar për grusht shteti ushtarak në vitin 2016.

Ministri i drejtësisë i Turqisë, Bekir Bozdag, tha të martën se Suedia dhe Finlanda “nuk kanë kthyer asnjë” të dyshuar që Turqia kërkon ekstradimin për lidhje të dyshuara me PKK-në ose lëvizjen Gulen.

“Ata që preferojnë organizatat terroriste mbi Turqinë duhet të shohin se zgjedhjet e tyre i kanë bërë të humbasin”, tha Bozdag.

Shumë kurdë dhe të mërguar të tjerë kanë gjetur strehim në Suedi gjatë dekadave të fundit, siç kanë gjetur kohët e fundit anëtarë të lëvizjes së Gulenit. Sipas mediave shtetërore të Turqisë, Suedia dhe Finlanda kanë refuzuar të ekstradojnë 33 persona të kërkuar nga Turqia.

Suedia mohon mbështetjen e PKK-së, e cila është në listën e terrorizmit në BE, por ka pasur kontakte me luftëtarët kurdë në Siri, të cilët kanë luajtur një rol kyç në luftën kundër militantëve të grupit Shteti Islamik.

Turqia nuk bën asnjë dallim mes grupeve kurde.

Amineh Kakabaveh, një ish-luftëtare kurde peshmerga nga Irani, e cila iku në Suedi dhe tani shërben në Parlamentin e vendit, iu lut qeverisë që të mos u nënshtrohet kërkesave të Erdoganit.

“Çdokush që është për të drejtat kurde është terrorist për të,” tha ajo. “Është e papranueshme që ai të përfshihet në politikën suedeze”.

Jari Tanner në Helsinki, Jan M. Olsen në Kopenhagë, Danimarkë, Suzan Fraser në Ankara, Turqi dhe Geir Moulson në Berlin, kontribuan në këtë raport. /APNews, përktheu dhe përshtati Gazeta Shqiptare.