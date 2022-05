Suedia në NATO/ Ambasadorja Hastad: Sulmet nga Rusia? Jemi të përgatitur

Ambasadorja Jashtme e Suedisë, Elsa Hastad ka dalë në konferencë për mediat për të folur rreth kërkesës së Suedisë për anëtarësim në NATO. Hastad tha se ka folur me kryeministrin Rama dhe ministren Xhacka, të cilët e kanë mbështetur për këtë proces.





Ajo tha se Suedia është e përgatitur për gjithçka, nëse përballet me sulme nga Rusia si kundërpërgjigje për hyrjen në NATO.

“Dje u takova me kryeministrin Rama dhe zonjën Olta Xhaçka. Të dy më garantuan se do mbështesin Suedinë në procesin e saj në NATO. Kjo është ditë historike, për ne dhe NATO. Suedia është e përgatitur për gjithçka.

Ajo që presim më tepër në çështjen e sulmeve, janë më tepër sulme kibernetike apo të dezinformimit, me qëllim destabilizimin e Suedisë. Ne po e ndihmojnë Shqipërinë shumë. Suedia po aplikon për anëtarësi në NATO dhe Shqipëria ka aspirata për BE. Suedia po e ndihmon Shqipërinë në Bruksel, në organet e BE dhe me fonde.”, tha Hastad.