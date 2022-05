Me çantë shpine, syze e kapele si turist/ Del FOTO e autorit të plagosjes së Ardit Kërtushës në Durrës!

Personi që shikoni në foton e mëposhtme është autori i dyshuar i plagosjes së 31-vjeçarit Ardit Kërtusha në Durrës. Në deklarimet paraprake, Kërtusha është shprehur se personi në fjalë mbante një kapuç dhe një çantë në të cilën brenda saj kishte edhe një tjetër armë zjarri.

Sipas tij autorit ishte i pajisur me 2 pistoleta ku njëra prej tyre i është bllokuar. Kërtusha ka deklaruar se sapo ka parë që autori ka qëlluar në drejtim të tij ai është larguar me shpejtësi duke iu shmangur plumbave.

Sipas tij, ky ishte konfrontimi i dytë mes ish-kandidatit për kryetar të PS-së në Durrës Ardit Kërtusha dhe autorit të plagosjes. Ngjarja ndodhi dje rreth orës 13:00 në një lokal në zonën e Currilave. Mësohet se Kërtusha dhe autori i plagosjes kanë pasur probleme pronash dhe janë përplasur fizikisht edhe para 3 javësh.

Teksa dje kur janë takuar ka nisur sërish debati. Sipas burimeve, autori është identifikuar nga policia, por emri nuk bëhet i ditur ende, ndërsa po punohet për kapjen e tij.

Hetimet për atentatin:

Motivet banale për plagosjen janë eliminuar si një shkak i mundshëm nga Kërtusha, i cili thotë se ngjarja nuk është për motive banale, por një atentat i mirëfilltë që do të kryej nga vrasës me pagesë.

Sipas tij, personi mbante një kapuç në kokë dhe në duar dy pistoleta, me të cilat qëlloi katër herë, por për fat të mirë pistoleta u bllokua.

“Nga jashtë lokalit ka ardhur një djalë i ri, i cili mbante në fytyrë një maskë anti-covid, me syze të errëta dhe kapele në kokë. Sapo është afruar tek tavolina ku isha, atentatori ka nxjerrë një pistoletë dhe qëlloi në drejtimin tim. Por, pistoleta u bllokua pasi ka qëlluar vetëm 1 herë, ndërsa atentatori futi dorën në një çantë që mbante me vete, nga ku nxori një pistoletë të dytë. Unë u largova me shpejtësi sapo pash që pistoleta u bllokua. Ai më ndoqi dhe qëlloi edhe dy herë të tjera. Një prej plumbave më kapi në këmbë. Është e paqartë se përse Policia e Durrësit nxitoi të shpërndante një mjegullnajë për dinamikën e ngjarjes, duke e konsideruar si një “konflikt të çastit”, deklaroi Kërtusha për Abc.