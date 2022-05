Taulant Balla këshillë Alibeajt: Bëje si unë, mblidh grupin parlamentar para se të vish në tavolinë

Kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla i ka këshilluar Enkelejd Alibeajt, që të mbledhë grupin parlamentar demokrat, që të dalë me 4 propozime konkrete për postin e presidentit, pa i mohuar mazhorancës mundësinë që ajo të dalë me propozimet e veta.





“Unë do të rekomandoja që të uleshit në grupin tuaj parlamentar, dhe të dilni sa më shpejt me emra konkretë. Nuk mund të merremi vesh me letra në këtë proces, që e sjell posta pas 3 ditësh. Unë i kam lexuar kriteret, dhe ju thoni të mos jetë i asnjërës palë, por ama duhet ta propozoni vetëm ju!

Tani nuk ta çoj dot me letër unë, ky është një proces, negocimi bëhet në tavolinë, ne nuk kemi fuqi armike. Hajde që të punojmë, unë nuk të shkruaj dot sms dhe as nuk flasim dot me telegrame, kur të doni ulemi që sot”, tha Balla.

‘Të drejtën grupit të PS-së për të propozuar emra nuk ja heq askush. Kam një muaj dhe më shumë që ju bëj thirrje publike që të vini dhe të ulemi. Me grupin që drejton Mediu jemi ulur dy herë. Tani do të diskutosh për emra. Nëse ne nuk propozojmë emra dhe ju nuk propozoni emra.

Kur ulemi në tryezë ju thoni unë nuk jap emra se ju do të talleni me emrin tonë. Ne kemi vendosur vetëm një kusht, të jetë diametralisht i kundërt me Ilir Metan. Këtë duam! Ju nuk mund t’i heqni të drejtën mazhorancës që të propozojë emra”, u shpreh Balla.

Kreu i grupit parlamentar socialist ra dakord që raundi i dytë për zgjedhjen e presidentit të mbahet ditën e hënë, njësoj si kërkesa që bëri Alibeaj më herët.

Nga ana tjetër Balla tha se është i hapur sa më parë për takime me opozitën, për dakordësimin e emrave konkretë për kreun e shtetit.