“Vdekje e parakohshme dhe e papritur!”- Ndërron jetë në moshën 71-vjeçare aktorja dhe regjisorja e njohur

Aktorja, skenaristja dhe regjisorja Kay Mellor ka ndërruar jetë në moshën 71-vjeçare. Një zëdhënës i kompanisë së saj të prodhimit televiziv, Rollem Productions, konfirmoi “me pikëllim të thellë” se ajo ndërroi jetë këtë të dielë.





Ajo ishte e njohur për krijimin dhe shkrimin e serialit Fat Friends, që shënoi edhe nisjen e karrierës së James Corden.

Një zëdhënës i Rollem Productions tha:

“Me pikëllim të thellë njoftojmë vdekjen e parakohshme dhe të papritur të mikeshës, mentores dhe koleges sonë të dashur Kay Mellor të dielën, 15 maj 2022. Ne kemi humbur një talent fenomenal. Ne kërkojmë që të respektoni privatësinë e familjes dhe miqve në këtë kohë.”

Mellor e filloi karrierën e saj duke shkruar drama, ndërsa ajo ishte autorja e dramës së vlerësuar për fëmijë, Children’s Ward. Seriali i njohur, Fat Friends u transmetua në vitet 2000-2005 dhe James Corden rolin e tij të parë të madh të aktrimit. Ky i fundit shkruan në Instagram se ajo i ka ndryshuar jetën dhe se do t’i mungojë shumë.

“Kay Mellor fatkeqësisht ndërroi jetë sot. Ajo ishte personi më bujar, i sjellshëm dhe i dashur. Një shkrimtare jashtëzakonisht e talentuar. Ajo ndryshoi jetën time kur më mori pjesë në Fat Friends në ITV. Ajo pa diçka tek unë që askush nuk e kishte parë Ajo u dha shumë njerëzve shanset e tyre të para. Kam kujtimet më të bukura kur isha në xhirime me të. Ajo do t’i mungojë shumë njerëzve. Mendimet e mia janë me familjen dhe miqtë e saj në këtë kohë”– thuhet në shkrimin e plotë.

Kryebashkiaku i West Yorkshire, Tracy Brabin, bëri homazh në Twitter , duke shkruar: “Vetëm një lajm i tmerrshëm dhe i vështirë për t’u pranuar. Duke dërguar të gjithë dashurinë tonë nga të gjithë në Ëest Yorkshire për familjen, miqtë dhe kolegët e Kay. Zëri ynë i Veriut, ajo vendosi personazhet e klasës punëtore në qendër të tregimeve të saj të shkëlqyera të dhembshur, prekëse dhe qesharake. Një humbje e tillë.”