10 arsye që e bëjnë kuzhinën siciliane të veçantë

Dëshironi të mësoni më shumë rreth kuzhinës siciliane? Dëshironi të njihni pak më mirë kulturën e saj gastronomike? Teksti i mëposhtëm do të na çojë në një udhëtim nëpër kuzhinën e famshme të Siçilisë dhe do të na udhëzojë në pikat e saj “bazë” përmes syve të një vendasit. Emilia Strazzanti (Emilia Strazanti) nga Siçilia dhe bashkëthemeluese e dyqanit Strazzanti me produkte dhe ushqime nga vendlindja e saj, shpjegon se çfarë e bën ushqimin sicilian kaq të veçantë.





Pasta alla norma

E ka marrë emrin nga Vincenzo Bellini, i cili kompozoi operën e famshme Norma në shekullin e 19-të. Kjo pjatë me makarona me patëllxhanë është një nga gjërat bazë që duhet të provoni nëse jeni në Siçili apo jo.

Ushqimi me histori

Në Sicili kaluan shumë fuqi të huaja, fakt që ndikoi në jetën dhe ushqimin e saj. Kjo mund të shihet në gatimet e saj, si makaronat con le sarde, të cilat janë makarona me sardele, açuge, rrush të thatë, fruta të thata dhe është shenjë e ndikimit arab.

Kaperi

Kur bie shi, ajri mbushet me notat e kripura të kaperit që rriten në zonë. Një aromë kripe të freskët lundron në ajër. Përveç kësaj, kaperi është një nga përbërësit bazë të kësaj kuzhine.

Arancina ose arancino;

Palermo dhe Catania kanë një mosmarrëveshje miqësore për mënyrën se si shqiptohen këto kroketa orizi. Palermo favorizon “arancina” femër dhe Catania favorizon “arancino” mashkull. Megjithatë, nuk është vetëm emri që është i ndryshëm. Palermo e mbush arancinën e tij me një ragu të grirë dhe i jep formë topash, ndërsa në Catania ragu bëhet me copa mishi të ziera. Gjithashtu, arancino ka një formë koni që i ngjan Etnës, e cila dominon qytetin.

Rikota “sezonale”

Toka luan një rol jetik në gjithçka që hamë. Në pikën ku delet kullosin në varësi të stinës, ajo ndryshon shijen e qumështit të tyre dhe për rrjedhojë ndryshon shijen e rikotës. Cilado recetë të provojmë, shija e saj është e shijshme dhe e ndryshme në varësi të stinës.

Çokollata

Modica mbërriti në Modica (Monica) nga spanjollët. Ushqimi nga Amerika kërkohej nga ata që mund ta përballonin. Kjo çokollatë ka një strukturë karakteristike kokrrash dhe është një markë tregtare e rajonit. Emri “Cioccolato di Modica” përshkruan ekskluzivisht produktin e prodhuar nga përpunimi i pastës së hidhur të kakaos me sheqer.

Brokoli

Në dyqanet ushqimore ka edhe brokoli të stërmadh jeshil sicilian, të cilët kanë një shije të fortë dhe kombinohen me shafran, rrush të thatë dhe arra pishe. Ka dhjetëra pjata që do të gjeni brokoli , si brokoli arriminati.

Fistikët

Fistikët sicilianë kanë një shije të fortë dhe të ëmbël dhe korren çdo dy vjet në anën lindore. Zona është në statusin DOC (denominazione di origine controllata) – që është diçka e ngjashme me PDO – ndërsa kikirikët jepen në mbarë botën.

Ëmbëlsira tradicionale

Qoftë një panettone për Krishtlindje apo një colomba di Pasqua (pastë për Pashkë), ato nuk mund të mungojnë në tryezat festive.

Nonni (gjyshërit)

Dera e gjyshërve është gjithmonë e hapur për të gjithë. Gjyshërit kanë specialitetet e tyre, të cilat njihen në zonë. Ka shumë respekt për mënyrën se si gatuajnë nonnas në Siçili, pasi është një lloj kuzhine në vetvete.